Francie kvůli vlně veder omezuje provoz jaderných elektráren
13. 7. 2026
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Francie trpí rekordní vlnou veder, která donutila úřady zavést maximální úroveň meteorologické hrozby a omezit práci energetického sektoru.
Podle francouzské meteorologické služby se vrchol teplotních indikátorů očekává na začátku týdne. V současnosti byla nejvyšší úroveň nebezpečí vyhlášena ve 37 departementech Francie. Přibližně 26 milionů občanů, včetně obyvatel celého regionu hlavního města Ile-de-France, by mohlo být v zóně extrémních teplot.
Abnormální povětrnostní podmínky již přímo ovlivnily energetický systém země. Francouzský energetický gigant EDF oficiálně oznámil nucená omezení provozu jaderných elektráren. Kvůli kritickému zvýšení teploty vody v řekách, která se používá k chlazení systémů, byly tři jaderné reaktory zcela odstaveny a dalších osm bylo převedeno do režimu sníženého výkonu.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
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