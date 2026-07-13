Francouzská meteorologická služba vyhlašuje nejvyšší úroveň varování před horkem pro 24 departementů

Francie kvůli vlně veder omezuje provoz jaderných elektráren
13. 7. 2026Francie trpí rekordní vlnou veder, která donutila úřady zavést maximální úroveň meteorologické hrozby a omezit práci energetického sektoru.
13. 7. 2026
Francie se potýká s třetí vlnou veder za poslední dva měsíce: Oblíbené turistické atrakce v Paříži zkrátily otevírací dobu. Místo půlnoci bude Eiffelova věž kvůli počasí uzavřena v 16:00, oznámil provozovatel na svých webových stránkách.
Ve francouzském hlavním městě teploměr v sobotu vystoupal na těsně pod 37 stupňů. Na neděli očekávala francouzská meteorologická služba Météo-France teploty až 39 stupňů na jihozápadě země a kolem 38 stupňů ve střední Francii. Poprvé v historii Tour de France byla nedělní etapa zkrácena kvůli horku.
Muzeum Louvru, jehož četné expozice zahrnují i Monu Lisu, má otevřeno pouze do 16:00 až do pondělí včetně, a Musée d'Orsay zavírá brzy od 17:00 až do středy.
Organizátoři Tour de France oznámili, že devátá etapa v neděli, která má ve skutečnosti délku 185,5 kilometru, bude kvůli vysokým teplotám zkrácena o 30 kilometrů. Vítěz sobotní etapy, Belgičan Tim Merlier, přivítal rozhodnutí, protože od začátku Tour bylo každý den přes 35 stupňů. "Je jasné, že je těžké dostat vodu, zmrzlinu a pití mezi (podpůrné) vozy."
Na začátku letních prázdnin platila nejvyšší, červená úroveň varování před horkem ve 24 departementech ve střední a západní části země, ve čtvrtině Francie. Meteorologická služba Météo-France vyzvala k "absolutní bdělosti" kvůli dusivému horku. Pro 59 departementů byla vyhlášena druhá nejvyšší úroveň varování před horkem, oranžová.
V neděli nejvyšší ze čtyř úrovní varování před horkem platilo v dalších 13 oblastech. Pouze několik departementů na jihu země je ušetřeno současné vlny veder, která by měla trvat až do poloviny týdne.
Kvůli letním prázdninám a francouzskému státnímu svátku v úterý je v zemi v současnosti hodně lidí. Francouzská železniční společnost SNCF ujistila, že navzdory horku bude existovat "normální" expresní vlaková doprava. Během nejteplejších hodin dne však bude každé třetí meziměstské spojení zrušeno.
Kvůli silnému suchu a zvýšenému riziku požárů byly v mnoha městech ohňostroje na Národní svátek zrušeny.
První vlna veder tohoto roku nastala ve Francii již na konci května, následovala druhá na konci června. V té době také byly odpoledne preventivně uzavřeny Eiffelova věž a Louvre.
Zdroj v němčině: ZDE
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