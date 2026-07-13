Írán uzavřel Hormuzský průliv, zaútočil na loď
13. 7. 2026
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Varovný výstřel na plavidla zasáhl a zastavil jednu z lodí, uvedlo námořnictvo ve svém prohlášení zveřejněném na Telegramu.
"Hormuzský průliv je uzavřen až do odvolání a do konce amerických zásahů v regionu a žádné lodi nebude povoleno projet," uvádí prohlášení.
Prohlášení dále uvádí, že jakýkoli "nový akt agrese proti nám bude přivítán tvrdou reakcí a nové nepřátelské základny v regionu budou terčem".
Zdroj v angličtině: ZDE
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