Írán uzavřel Hormuzský průliv, zaútočil na loď

13. 7. 2026

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Námořnictvo íránských revolučních gard v neděli brzy ráno oznámilo, že uzavřelo Hormuzský průliv poté, co se několik lodí pokusilo proplout touto strategickou vodní cestou.

Varovný výstřel na plavidla zasáhl a zastavil jednu z lodí, uvedlo námořnictvo ve svém prohlášení zveřejněném na Telegramu.

"Hormuzský průliv je uzavřen až do odvolání a do konce amerických zásahů v regionu a žádné lodi nebude povoleno projet," uvádí prohlášení.

Prohlášení dále uvádí, že jakýkoli "nový akt agrese proti nám bude přivítán tvrdou reakcí a nové nepřátelské základny v regionu budou terčem".

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 13. 7. 2026