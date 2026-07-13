Deset až dvanáct dní… vzpomínáte?
13. 7. 2026 / Boris Cvek
Bylo to 28. července před rokem. Vzpomínáte? Co se to vlastně stalo? To přece nemůže nikdo zapomenout! Americký prezident Trump dal ruskému prezidentovi Putinovi deset až dvanáct dní na to, aby přestal s útoky na Ukrajinu a přistoupil na příměří. Určitě si dobře vzpomínáte. Deset až dvanáct dní, to je přece unikátní v dějinách takhle jasně praštit do stolu. Deset až dvanáct. Fakt. Dokonalejší by jistě bylo osm a půl až třináct a čtvrt, ale i tak je to dobré.
Putin se pokakal, bál se strašně tomahawků, a nepřestal dodnes. Čtu právě na Novinkách titulek: kamery zachytily smrtelný ruský útok v ukrajinském městě. Náš pan prezident se před pár dny nechal slyšet, že Ukrajina má už jen dva měsíce na mír, jinak válka bude eskalovat. Taková neuctivost k prezidentovi USA a jeho triumfům.
Co se vlastně stalo, když ultimátum loni v létě vypršelo? Trump pozval Putina na Aljašku a tleskal mu tam na červeném koberci. Na to jste přece nemohli zapomenout. A jak se mu Putin odvděčil? Zaútočil na americkou továrnu v Mukačevu. Ale to jsme ještě netušili, že další velké triumfy prezidenta Trumpa teprve přijdou. Vzpomínáte na Radu míru? Miliardu dolarů musí zaplatit stát, aby mohl vstoupit a poslouchat Trumpa na cestě ke světovému míru. A mír sakra je, kam se podíváte! Jen z té Rady se stala prázdná schránka. Co taky s takovou organizací, když ten mír Trumpovi tak jde. Nač by ji proboha potřeboval! Miliardy už jsou někde ulité. Byznys je byznys.
Co Hormuz? Bude za rok otevřen? Co myslíte? A vzpomínáte na Gazu? No ta riviéra v Levantě. Ty hotely a prosperita. Už jste tam byli na dovolené? Kam se hrabe Ibiza a Mallorka nebo Nice! Pošušňání. Trump prostě umí a kdo umí, ten umí. Čímpak nás, nyní již po coming-outu ohledně své omnipotence, překvapí na podzim?
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