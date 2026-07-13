Pokles hladiny Kaspického moře je "nevratný"
13. 7. 2026
Proto je už dávno nejvyšší čas přestat debatovat, zda tomu tak je, a místo toho se zaměřit na přizpůsobení se nynější situaci a připravit se na to, že v budoucnu se ještě zhorší.
Mělčí Kaspické moře má vážný dopad na různé oblasti: přístavy, lodní dopravu, rybolov, pobřežní turistiku a infrastrukturu v oblasti ropy a plynu. To představuje další výzvy pro země závislé na mořských zdrojích a bude to vyžadovat, aby se obyvatelé a podniky přizpůsobili novým podmínkám.
Ázerbájdžán se tak dostává do konfliktu s ruskými specialisty, kteří zůstávají optimističtější ohledně budoucnosti, ale také proto, že pocházejí od experta z jižního břehu Kaspického moře, kde hladina vody v posledních desetiletích klesala pomaleji než na severu.
Ale ještě důležitější je rozhodnutí přizpůsobil se nové realitě místo toho, abych ji dál popíral. Pokud Azizovova pozice odráží myšlení ázerbájdžánské vlády – a skutečně je těžko si myslet, že tomu tak není – pak Baku přikročí k bagrování a rekonstrukci přístavů.
To bude drahá volba, ale pravděpodobně bude jedinou, která umožní Ázerbájdžánu a jeho pobřežní sousedům pokračovat ve využívání Kaspického moře jako zdroje potravy, ropy a pro tranzit, což bude mít dopad na Čínu, EU a celý Západ.
Zdroj v ruštině: ZDE
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