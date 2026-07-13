Německo: Levicová skupina tvrdí, že stojí za sabotáží na železnici

13. 7. 2026

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Skupina "Angry Birds Commando" uvedla, že na železnici mezi dvěma rušnými městy Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem umístila zápalné zbraně. Skupina viní průmyslovou technologii z ničení životního prostředí, píše Wesley Dockery.

Levicová aktivistická skupina v sobotu převzala odpovědnost za sabotáž železniční trati v západním Německu.

Co zatím víme?

Skupina "Angry Birds Commando" v dopise zveřejněném na německém levicovém webu indymedia.org uvedla, že na železniční trati mezi Kolínem a Düsseldorfem umístila zápalné zbraně.

V pátek ráno byl mezi německým městem Leverkusen a městem Langenfeld zapálen požár na dvou místech, zastavil vlakový provoz a způsobil narušení dopravy. Hasiči plameny uhasili, ale škody na trati zůstaly.

V online dopise, v němž se k tomu přihlásila, skupina "Angry Birds Commando" obvinila průmyslovou technologii z ničení životního prostředí: "Toto hnutí zabrání tomu, aby byla planeta roztrhána."

Není jasné, kdy bude běžný provoz vlaků obnoven

Opravy na železniční trati by měly pokračovat. Akt vandalismu způsobil zrušení a zpoždění a není jasné, kdy bude provoz obnoven.

Německá tisková agentura DPA citovala bezpečnostní zdroje, které mají podezření, že dopis je pravý.

Mezitím policie v Kolíně nad Rýnem oznámila, že bylo zahájeno vyšetřování a vyhlásila výzvu k předvolání svědků.

Skupina "Angry Birds Commando" převzala odpovědnost za dřívější sabotáž, která v roce 2025 způsobila narušení vlakové trati využívané Deutsche Bahn mezi městy Düsseldorf a Duisdorf.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 13. 7. 2026