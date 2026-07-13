Německo: Levicová skupina tvrdí, že stojí za sabotáží na železnici
13. 7. 2026
Levicová aktivistická skupina v sobotu převzala odpovědnost za sabotáž železniční trati v západním Německu.
Co zatím víme?
Skupina "Angry Birds Commando" v dopise zveřejněném na německém levicovém webu indymedia.org uvedla, že na železniční trati mezi Kolínem a Düsseldorfem umístila zápalné zbraně.
V pátek ráno byl mezi německým městem Leverkusen a městem Langenfeld zapálen požár na dvou místech, zastavil vlakový provoz a způsobil narušení dopravy. Hasiči plameny uhasili, ale škody na trati zůstaly.
V online dopise, v němž se k tomu přihlásila, skupina "Angry Birds Commando" obvinila průmyslovou technologii z ničení životního prostředí: "Toto hnutí zabrání tomu, aby byla planeta roztrhána."
Není jasné, kdy bude běžný provoz vlaků obnoven
Opravy na železniční trati by měly pokračovat. Akt vandalismu způsobil zrušení a zpoždění a není jasné, kdy bude provoz obnoven.
Německá tisková agentura DPA citovala bezpečnostní zdroje, které mají podezření, že dopis je pravý.
Mezitím policie v Kolíně nad Rýnem oznámila, že bylo zahájeno vyšetřování a vyhlásila výzvu k předvolání svědků.
Skupina "Angry Birds Commando" převzala odpovědnost za dřívější sabotáž, která v roce 2025 způsobila narušení vlakové trati využívané Deutsche Bahn mezi městy Düsseldorf a Duisdorf.
Zdroj v angličtině: ZDE
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