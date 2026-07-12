Legendární a nekonvenční senátor Lindsey Graham náhle zemřel
12. 7. 2026
/
Fabiano Golgo
čas čtení
16 minut
Ještě
v pátek seděl Lindsey Graham v Kyjevě. Jednal s Volodymyrem Zelenským,
mluvil o protivzdušné obraně a oznamoval, že se mu podařilo získat
souhlas Trumpova Bílého domu s novým balíkem sankcí proti Rusku. Byla to
jeho desátá návštěva Ukrajiny od začátku plné ruské invaze. V sobotu
večer byl mrtvý.
Bylo mu jedenasedmdesát let. Smrt ho zastihla
uprostřed práce a poskytla mu poslední obraz téměř filmové důstojnosti:
americký senátor opouští Kyjev poté, co se ještě jednou pokusil přimět
Washington, aby nenechal Ukrajinu samotnou. Jenže Lindsey Graham po sobě
nezanechal život, který by se dal uzavřít jedním ušlechtilým obrazem.
Zemřel
jako jeden z nejspolehlivějších amerických zastánců Ukrajiny a zároveň
jako jeden z nejponíženějších služebníků prezidenta, který Ukrajině
opakovaně nedůvěřoval. Byl přítelem Johna McCaina, ale politické přežití
nakonec hledal u člověka, který McCainovo válečné zajetí zesměšňoval.
Rozpoznal Donalda Trumpa dříve a přesněji než většina republikánů, načež
strávil téměř deset let předstíráním, že svou vlastní diagnózu nikdy
nevyslovil.
Nebyl to člověk bez páteře. To by bylo příliš
jednoduché. Lindsey Graham měl několik páteří a uměl si vždy vybrat tu,
kterou právě vyžadovala místnost.
Narodil se roku 1955 v městečku
Central v Jižní Karolíně. Jeho rodiče provozovali Sanitary Cafe,
podnik, který byl restaurací, barem, kulečníkovou hernou i obchodem s
alkoholem. Rodina bydlela v místnostech za lokálem. Graham později
vzpomínal na dětství mezi zákazníky, cigaretovým kouřem, politickými
hádkami a jižanskými postavičkami jako na nejlepší možnou školu života.
Ta
hospoda však byla zároveň segregovaná. Černošští zákazníci si mohli koupit
pivo, ale nesměli ho vypít uvnitř. Graham tuto skutečnost ve svých
pamětech přiznal a napsal, že segregace skončila mnohem později, než
měla. Jeho život tedy začal v jednom ze základních amerických paradoxů:
rodina mohla být chudá, pracovitá a skutečně bez privilegií bohatých,
ale přesto žila ve společnosti, která i chudému bělochovi vyhradila
jiné dveře než jeho černošskému sousedovi.
Když bylo Grahamovi
jednadvacet let, zemřela mu matka. O patnáct měsíců později zemřel i
otec. Zůstal se svou třináctiletou sestrou Darline, jejímž zákonným
opatrovníkem se stal. Byl prvním členem rodiny, který vystudoval vysokou
školu. Vystudoval psychologii a práva, vstoupil do vojenské justice
amerického letectva a nakonec strávil v aktivní službě, Národní gardě a
rezervě více než třicet let. Odešel jako plukovník.
Není třeba z
jeho raného osiření vyrábět lacinou psychoanalýzu. Stačí si všimnout
určitého vzorce. Graham celý život vstupoval do náhradních rodin.
Nejprve do letectva, potom do Kongresu, následně do kruhu kolem Johna
McCaina a nakonec do Trumpgova dvora. Měl mimořádný talent pro věrnost
člověku, k němuž se připoutal. Problém nastal ve chvíli, kdy bylo nutné
vybrat si mezi věrností člověku a věrností tomu, co předtím tvrdil.
Jako
vojenský právník nebyl válečným hrdinou McCainova typu. Nebyl sestřelen
nad Vietnamem, mučen ani léta vězněn. Zabýval se vojenským právem,
obhajobou, prokuraturou a pravidly zacházení se zajatci. Rozuměl tomu,
že za americkou bombou má následovat právní memorandum, které vysvětlí,
proč byla shozená správně.
Tento rozdíl později charakterizoval celou jeho zahraniční politiku. McCain si válku nesl v těle, Graham ji nosil ve složce papírů.
Do
Sněmovny reprezentantů byl zvolen během republikánské revoluce roku
1994. Ve svém obvodu se stal prvním republikánem od roku 1877.
Celostátní známost získal jako jeden ze sněmovních žalobců během
impeachmentu Billa Clintona. Uměl před televizními kamerami spojit
právnickou vážnost s humorem člověka, který vyrostl za barem. Právě
během Clintonova procesu si ho všiml John McCain. Graham tehdy
poznamenal, že muž, který volá ženě ve dvě ráno, obvykle nemá v úmyslu
diskutovat o státním rozpočtu. McCain později říkal, že v té chvíli
pochopil, že s tímto člověkem chce trávit čas.
Graham nebyl při
Clintonově impeachmentu zcela mechanickým straníkem. Podpořil tři články
obžaloby, jeden odmítl. V tehdejším Washingtonu ještě stačilo odchýlit
se od vlastní strany v jednom hlasování, aby člověk získal pověst
nezávislého státníka. Dnes by pravděpodobně obdržel výhrůžky smrtí a
primárkového protikandidáta financovaného internetem.
V roce 2002
byl zvolen do Senátu na místo po Stromu Thurmondovi. Už samotné předání
křesla bylo malou učebnicí moderního amerického Jihu. Thurmond kdysi
kandidoval na prezidenta jako obránce rasové segregace a teprve později
se stal patriarchou Republikánské strany. Graham nebyl pokračováním jeho
rasové politiky. Představoval modernější typ jižanského konzervatismu:
méně řevu na školních schodištích, více televizních studií, vojenských
výborů a ústavních dodatků o tom, s kým se lidé smějí oženit.
Uměl
také jednat s demokraty. Podílel se na pokusech o komplexní imigrační
reformu, hledal dohodu o klimatické politice a patřil k republikánům,
kteří ještě dokázali vyslovit slovo kompromis bez okamžité potřeby
vypláchnout si ústa.
Jeho kompromisy však měly zvláštní vlastnost. Byl pro ně nadšený, dokud nezačaly ohrožovat Lindseyho Grahama.
Ústředním
vztahem jeho politického života nebylo žádné manželství, ale přátelství
s Johnem McCainem. Společně s demokratem, později nezávislým senátorem
Joem Liebermanem tvořili „Tři amigos". Cestovali do Iráku, Afghánistánu,
Gruzie, na Ukrajinu a do dalších zemí, kde se rozhodovalo o válce nebo
se alespoň hledalo místo pro další americkou základnu. McCain byl
vůdcem, Lieberman dodával bipartijní alibi a Graham energii mladšího
společníka, který dokázal v televizním studiu vysvětlit, proč bylo nutné
udělat více všeho, co už nefungovalo.
Je snadné se Grahamovu
militarismu vysmívat. Nebyl však falešný. Opravdu věřil v americké
vedení světa, v NATO, ve vojenské aliance a v představu, že velmoc,
která se stáhne, nezanechá prázdný prostor, ale pozvánku pro horší
mocnosti. Právě proto zůstal věrný Ukrajině i poté, co velká část
Republikánské strany začala považovat Putina za konzervativního
komentátora s jadernými zbraněmi.
Jeho poslední mise v Kyjevě
patřila k tomu lepšímu, co po něm zůstane. Graham prosazoval tvrdší
sankce proti ruskému energetickému obchodu, podporoval ukrajinskou
protivzdušnou obranu a nenechal se převychovat novou republikánskou
módou, podle níž je pomoc napadené zemi údajně imperialismem, zatímco
přenechání této země Rusku je mírová politika.
Jenže stejná
představa Ameriky jako ozbrojeného vykonavatele dobra v něm téměř
neznala brzdu. Podporoval invazi do Iráku, dlouhou válku v Afghánistánu,
zásahy v Sýrii a po desetiletí žádal stále tvrdší konfrontaci s Íránem.
Když Spojené státy v roce 2026 vstoupily do otevřené války s Íránem,
Graham konečně získal konflikt, k němuž po léta tlačil několik
prezidentů. Rostoucí ceny ropy, rozšiřující se boje a nejistý konec pro
něj nebyly důvodem k pochybnostem. Byly důkazem, že válka musí být
vedena ještě rozhodněji.
Pro Izrael byla jeho loajalita téměř
bezpodmínečná. Během války v Gaze připomněl Hirošimu a Nagasaki jako
příklady toho, co prý smí země udělat, když čelí existenční hrozbě. Neřekl
jednoduše, že Izrael má shodit atomovou bombu na Gazu, jak se někdy
tvrdilo. Jeho analogie však odhalila něco podstatnějšího: civilisté se v
Grahamově strategickém myšlení dokázali snadno proměnit v historické
náklady, hrůza jejichž zavraždění bude později ospravedlněna vítězstvím.
Po
vraždě novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018 obvinil Graham saúdského
korunního prince Muhammada bin Salmána, označil ho za toxického a
prohlásil, že s ním nelze zacházet jako s normálním světovým vůdcem. O
několik let později už za princem přijel, chválil modernizaci Saúdské
Arábie a podporoval strategickou dohodu s Izraelem. Nešlo pouze o
Grahamovu osobní nestálost. Byla to americká zahraniční politika v jedné
lidské postavě: morální rozhořčení bývá absolutní, dokud se nezmění
cena ropy nebo mapa spojenectví.
Potom přišel Donald Trump.
Během
republikánských primárek roku 2015 Graham Trumpa nepopsal nepřesně ani
přehnaně. Označil ho za člověka, který štve rasy proti sobě, za xenofoba
a náboženského fanatika. Řekl, že Trump nereprezentuje Republikánskou
stranu ani hodnoty amerických vojáků. Vyzval ho, aby šel k čertu.
Varoval, že pokud ho republikáni nominují, budou zničeni — a zaslouží si
to.
To byla možná nejpřesnější politická analýza, jakou Lindsey Graham za celou kariéru vyslovil.
Proto
nelze jeho pozdější podřízení Trumpovi vysvětlit omylem. Graham nebyl
naivní republikán, který by prezidentovy vlastnosti odhalil teprve po
letech. Věděl přesně, koho má před sebou. Pochopil ho dříve než mnozí
novináři, politologové i demokraté. Potom se rozhodl, že pravdivé
rozpoznání člověka ještě neznamená, že je nutné podle něj jednat.
Když
Trump urazil McCaina tvrzením, že má raději hrdiny, kteří nebyli
zajati, Graham ho nazval pitomcem. Trump odpověděl tím, že na veřejném
mítinku přečetl Grahamovo soukromé telefonní číslo. V normálním světě by
tím jejich vztah skončil.
Ve Washingtonu tím začalo přátelství.
Po
Trumpově vítězství začal Graham s prezidentem hrát golf, pravidelně mu
telefonoval a stal se jedním z jeho nejviditelnějších obhájců. Tvrdil,
že blízkost mu umožňuje prezidenta ovlivňovat a že člověk může být
účinnějším kritikem, pokud je zřejmé, že se snaží pomoci. Část tohoto
vysvětlení byla pravdivá. Graham Trumpovi skutečně radil v zahraniční
politice a někdy ho tlačil směrem k NATO, Ukrajině nebo tvrdšímu postoji
vůči Rusku.
Jenže za právo prezidentovi občas poradit platil veřejným ponižováním. Nestal se věřícím v Trumpa. Stal se jeho dvořanem.
John
McCain měl romantickou představu o Americe. Trump měl romantickou
představu o sobě. Graham přešel od prvního muže k druhému, aniž by
přiznal, že změnil náboženství.
Jeho nejdokonalejším výkonem nebyla změna názoru, ale schopnost chovat se, jako by včerejšek neměl žádnou pravomoc nad dneškem.
V
roce 2016 podporoval rozhodnutí republikánů zabránit Baracku Obamovi,
aby v posledním roce svého mandátu obsadil uvolněné místo u Nejvyššího
soudu. Graham tehdy slavnostně řekl, že pokud se stejná situace zopakuje
za republikánského prezidenta, mají proti němu být použita jeho vlastní
slova.
Situace se zopakovala roku 2020 po smrti Ruth Bader
Ginsburgové. Graham už jako předseda senátního justičního výboru pomohl
několik dní před prezidentskými volbami urychlit potvrzení Amy Coney
Barrettové. Jeho slova proti němu skutečně použita byla. Nezpůsobila mu
však žádné viditelné potíže, protože slova nemají v Senátu hlasovací
právo.
Po útoku na Kapitol 6. ledna 2021 Graham v Senátu oznámil,
že končí. „Už toho bylo dost," řekl. Uznal legitimní vítězství Joea
Bidena a Kamaly Harrisové. Jeho rozchod s Trumpem trval přibližně tak
dlouho, jak potřebovala americká televize k odvysílání reklamního bloku.
O několik týdnů později už vysvětloval, že republikáni nemohou bez
Trumpa dosáhnout svých cílů.
Graham nevynalezl politické
pokrytectví. Zdokonalil však jeho jižanskou variantu. Nemusel popřít, co
řekl. Stačilo se usmát, naklonit hlavu a vysvětlit, že okolnosti jsou
nyní jiné. Okolnosti byly vždy jiné. Jedinou stálou okolností zůstával
Lindsey Graham.
Do tohoto obrazu patřily také dlouholeté spekulace o jeho sexualitě.
Graham
se nikdy neoženil a neměl děti. Ve svých pamětech psal o vztazích se
ženami, včetně kolegyně z letectva a letušky společnosti Lufthansa,
kterou si podle svých slov téměř vzal. Říkal, že buď nepotkal správnou
ženu ve správný čas, nebo byla správná žena dostatečně chytrá, aby
neměla čas na něj.
Ve Washingtonu však staromládenectví nikdy
nebývá pouze rodinným stavem. Po desetiletí se šířily dohady, že Graham
je homosexuál. V roce 2020 se na sociálních sítích objevila přezdívka
„Lady G" a tvrzení jednoho herce z gay pornografie, že Graham využíval
mužské eskortní služby. Nebyly předloženy ověřitelné důkazy. Později
ultrapravicová aktivistka Laura Loomerová při soudní výpovědi
prohlásila, že jí členové Trumpova okolí řekli, že Graham je gay. I to
bylo pouze tvrzení z doslechu. Graham homosexualitu popíral.
Nevíme
tedy, zda byl Lindsey Graham homosexuál. Po jeho smrti to nevíme o nic
více než před ní. Není poctivé povýšit opakovanou washingtonskou pověst
na biografický fakt.
Politicky zajímavější je, proč tato pověst tak dlouho žila a proč byla považována za zbraň.
Graham
hlasoval pro Defense of Marriage Act, který federálně definoval
manželství jako svazek muže a ženy. V roce 2006 podporoval ústavní
dodatek na ochranu „tradičního manželství". Roku 2022 se postavil proti
federální ochraně stejnopohlavních sňatků s argumentem, že definici
manželství mají určovat jednotlivé státy.
Kdyby byl gay, nebyla
by ostudou jeho homosexualita. Ostuda by spočívala v tom, že pomáhal
odpírat jiným lidem práva, která by sám možná potřeboval skrývat.
Pokud
gay nebyl, celý příběh odhaluje jinou, neméně nepříjemnou věc.
Trumpovská pravice i část liberálních odpůrců používaly domnělou
homosexualitu jako způsob, jak Grahama ponížit. Jedni chtěli dokázat, že tento konzervativec je tajně „zvrácený". Druzí se bavili představou, že muž s
jemným hlasem a bez manželky musí být homosexuál. Obě strany tím
přijaly stejný předpoklad: že homosexualita je kompromitující informace.
Grahamova vlastní politická zbabělost vůči homosexuálům tedy neomlouvá homofobii jeho kritiků. Pouze ji činí ironickou.
Po
jeho smrti ho Trump označil za jednoho z nejlepších lidí a senátorů,
jaké znal. Volodymyr Zelenskyj připomněl, že Graham stál při Ukrajině v
nejtěžších chvílích. Představitelé NATO, Německa, Finska a Izraele v něm
viděli obránce transatlantického spojenectví. Íránská státní televize
jeho smrt naopak uvítala jako odchod válečného štváče. Oba obrazy
obsahují část pravdy.
Lindsey Graham nebyl pouze Trumpův lokaj.
Byl schopný senátor, výborný televizní politik, znalec vojenských
institucí a muž, který se v zahraniční politice často díval za hranice
příštího volebního cyklu. V době, kdy se americká pravice začala
uzavírat do směsi izolacionismu, obchodního vydírání a obdivu k
autoritářům, zůstal internacionalistou.
Právě proto je jeho kapitulace před Trumpem důležitější než kapitulace obyčejného kariéristy.
Graham
měl dostatek inteligence, aby nebezpečí rozpoznal. Měl dostatek
zkušeností, aby věděl, co Trump dělá s institucemi. Měl za přítele Johna
McCaina, takže nemohl tvrdit, že nikdy neviděl jiný model republikánské
politiky. Přesto si vybral přístup k moci před věrností vlastnímu
úsudku.
John McCain představoval povinnost, i když nevedla k
vítězství. Donald Trump představoval vítězství zbavené povinnosti.
Lindsey Graham se pokusil žít v obou světech současně. Z McCaina si
ponechal pas, s nímž cestoval do Kyjeva. Od Trumpa převzal instinkt,
který mu říkal, u koho je třeba sedět ve Washingtonu.
Jeho
poslední cesta ukázala, že McCainův pas byl stále platný. Jeho poslední
desetiletí však ukázalo, kolik z člověka může postupně sežrat samotná
snaha zůstat v blízkosti řidiče.
733
Diskuse