Náhle zemřel Trumpův klíčový spojenec
12. 7. 2026
čas čtení
4 minuty
Lindsey Graham, klíčový spojenec Donalda Trumpa, zemřel po náhlém onemocnění, oznámila jeho kancelář
Republikánský
senátor působil v Senátu od roku 2003 a byl ostrým kritikem Trumpa, než
se stal jedním z jeho nejvěrnějších stoupenců
Lindsey
Graham, dlouholetý americký senátor a klíčový spojenec Donalda Trumpa,
zemřel na následky náhlého onemocnění, oznámila v neděli brzy ráno jeho
kancelář. Právě oslavil 71. narozeniny.
Grahamova náhlá smrt vyvolá šok ve Washingtonu i v Republikánské straně. V Senátu působil od roku 2003 jako zástupce Jižní Karolíny a v listopadu se ucházel o znovuzvolení.
„V sobotu 11. července večer zemřel americký senátor Lindsey Graham na následky krátké a náhlé nemoci,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení. „Rodina senátora Grahama v této chvíli oceňuje modlitby a žádá o respektování soukromí během tohoto nesmírně těžkého období.“
Dosud nebyly známy žádné obavy o zdraví Grahama, který minulý týden navštívil Ukrajinu. V pátek její prezident Volodymyr Zelenskyj napsal na sociálních sítích, že měli „příjemné setkání“, a dodal: „Jsem vděčný Lindseyovi za to, že ocenil naše bojovníky.“
Graham, plukovník letecké rezervy ve výslužbě, který se specializoval na vojenské právo, byl znám jako jestřáb, jenž podporoval válku v Iráku a dlouhodobě naléhal na vojenskou akci v Íránu. Vystupoval proti jaderné dohodě vyjednané prezidentem Barackem Obamou a v současném konfliktu patřil k nejvýraznějším obhájcům Trumpa.
V roce 2016 kandidoval na prezidenta a v té době byl ostrým kritikem Trumpa. Graham označil Trumpa za „osla“, „rasistického fanatika“ a „nejrozhádanějšího kandidáta v historii Republikánské strany“ a na Twitteru varoval památnými slovy: „Pokud nominujeme Trumpa, budeme zničení… a zasloužíme si to.“ Trump naopak Grahama označil za „idiota“ a „lehkou váhu“.
Jakmile se však Trump stal neotřesitelným, stal se z Grahama ceněný spojenec, který mohl fungovat jako prostředník mezi prezidentem a Kongresem. V roce 2018 se postavil na obranu Trumpova kontroverzního kandidáta na Nejvyšší soud, Bretta Kavanaugha.
Graham zaváhal teprve poté, co Trumpovi příznivci 6. ledna 2021 zorganizovali povstání v americkém Kapitolu ve snaze zvrátit jeho volební porážku. Senátor prohlásil: „Trump a já, prožili jsme spolu pekelnou cestu – nesnáším, že to takhle končí. Proboha, jak já to nesnáším. Z mého pohledu to byl významný prezident, ale dnes uvidíte, jak to dopadne. Jediné, co mohu říct, je: se mnou nepočítejte. Co je moc, to je moc.“
Jeho vzpoura však netrvala dlouho a při následném procesu o obžalobě odmítl hlasovat pro Trumpovo odsouzení. V prezidentských volbách v roce 2024 opět rychle podpořil Trumpa a často s ním hrál golf.
Grahamova smrt znamená odchod posledního z „tří amigos“, mezi něž patřili Graham, Joe Lieberman a John McCain – senátoři a blízcí přátelé, z nichž každý se neúspěšně ucházel o prezidentský úřad. McCain zemřel v roce 2018, Lieberman v roce 2024.
Mezi těmi, kdo v neděli vzdali hold, byl i Henry McMaster, guvernér Jižní Karolíny, který ve svém prohlášení uvedl: „Lindsey Graham je nenahraditelný. Nejodhodlanější bojovník za Jižní Karolínu a Ameriku – a věrný a neochvějný přítel.“
Své soustrastné kondolence vyjádřilo několik izraelských představitelů. Itamar Ben-Gvir, ministr národní bezpečnosti, napsal na X: „Dnes Izrael ztratil jednoho ze svých největších přátel. Senátor Lindsey Graham stál po boku Izraele ne proto, že to bylo snadné, ale proto, že věřil, že je to správné. Jeho neochvějná podpora, odvaha a morální jasnost mu vynesly obdiv milionů Izraelců.“
Naftali Bennett, bývalý premiér, dodal: „Amerika ztratila oddaného vlastence a Izrael ztratil jednoho ze svých největších přátel. Lindsey stál po boku Izraele v našich nejtemnějších chvílích, s odvahou.“
Zdroj v angličtině ZDE
877
Diskuse