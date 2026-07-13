Země NATO slíbily Ukrajině během 2 let pomoc ve výši 140 miliard eur

13. 7. 2026

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Země NATO na summitu v Ankaře slíbily, že v roce 2026 přidělí Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 70 miliard eur a udrží alespoň stejnou úroveň i v roce 2027.

Celková výše podpory na dva roky tak bude podle závěrečného prohlášení summitu minimálně 140 miliard eur. Dokument zdůrazňuje, že Ukrajina přispívá k transatlantické bezpečnosti a spojenci znovu potvrzují svou "neochvějnou podporu" zemi při ochraně její svobody, suverenity a územní celistvosti. Současně je většina pomoci, jak je uvedeno v deklaraci, již poskytována evropskými spojenci a Kanadou prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních mechanismů.

Kromě závazků k další podpoře Ukrajiny účastníci summitu oznámili nové nákupy zbraní v hodnotě 50 miliard dolarů a dohodli se na rozšíření kolektivní výrobní kapacity a prohloubení spolupráce s obranným průmyslem za účelem urychlení inovací. Mezi prioritní oblasti investic patří vysoce přesné úderné systémy dlouhého doletu, integrované systémy protivzdušné a protiraketové obrany, bezpilotní systémy, pokročilé technologie, zpravodajské schopnosti, transatlantická cloudová infrastruktura a výkonné modely umělé inteligence.

Současně summit oznámil vznik nové Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB), která bude financovat obranu proti Rusku v situaci, kdy se tradiční mezinárodní věřitelé vyhýbají spolupráci s obrannými podniky. Zakladateli je devět zemí, včetně Kanady, Lucemburska, Turecka a Ukrajiny. Banka bude schopna levně přilákat půjčené prostředky na základě státních záruk a přímo financovat bezpečnostní projekty nebo poskytovat záruky komerčním bankám. Podle organizátorů sledují projekt hlavní země, včetně Německa a Spojených států, a možná se později připojí.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 13. 7. 2026