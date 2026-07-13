Země NATO slíbily Ukrajině během 2 let pomoc ve výši 140 miliard eur
13. 7. 2026
Celková výše podpory na dva roky tak bude podle závěrečného prohlášení summitu minimálně 140 miliard eur. Dokument zdůrazňuje, že Ukrajina přispívá k transatlantické bezpečnosti a spojenci znovu potvrzují svou "neochvějnou podporu" zemi při ochraně její svobody, suverenity a územní celistvosti. Současně je většina pomoci, jak je uvedeno v deklaraci, již poskytována evropskými spojenci a Kanadou prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních mechanismů.
Kromě závazků k další podpoře Ukrajiny účastníci summitu oznámili nové nákupy zbraní v hodnotě 50 miliard dolarů a dohodli se na rozšíření kolektivní výrobní kapacity a prohloubení spolupráce s obranným průmyslem za účelem urychlení inovací. Mezi prioritní oblasti investic patří vysoce přesné úderné systémy dlouhého doletu, integrované systémy protivzdušné a protiraketové obrany, bezpilotní systémy, pokročilé technologie, zpravodajské schopnosti, transatlantická cloudová infrastruktura a výkonné modely umělé inteligence.
Současně summit oznámil vznik nové Banky pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB), která bude financovat obranu proti Rusku v situaci, kdy se tradiční mezinárodní věřitelé vyhýbají spolupráci s obrannými podniky. Zakladateli je devět zemí, včetně Kanady, Lucemburska, Turecka a Ukrajiny. Banka bude schopna levně přilákat půjčené prostředky na základě státních záruk a přímo financovat bezpečnostní projekty nebo poskytovat záruky komerčním bankám. Podle organizátorů sledují projekt hlavní země, včetně Německa a Spojených států, a možná se později připojí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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