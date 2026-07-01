Keňa odstavila zařízení pro léčbu eboly, ministr zdravotnictví se omlouvá za neuposlechnutí soudního nařízení
1. 7. 2026
Keňané se proti plánu důrazně postavili a od květnového oznámení zařízení pro potenciální občany USA evakuované z Demokratické republiky Kongo, která se potýká s rozsáhlou epidemií eboly, probíhaly smrtící protesty.
Centrum na letecké základně Laikipia poblíž města Nanyuki je vzdáleno asi 200 kilometrů od hlavního města Nairobi.
Je z velké části dokončeno, přičemž přibližně 50 izolačních lůžek má být obsluhováno americkým zdravotnickým personálem.
Skupina Katiba Institute podala v květnu žádost k Nejvyššímu soudu s tvrzením, že zařízení je budováno tajně a bez konzultace a varovala, že toto uspořádání představuje "vážná a bezprostřední rizika" pro veřejné zdraví.
Keňská vláda však ignorovala soudní příkaz k pozastavení prací na lokalitě.
V pondělí soud uvedl, že ministr zdravotnictví Aden Duale byl shledán vinným z pohrdání soudem za to, že nereagoval na příkaz. V úterý se objevil u soudu, vyjádřil lítost a byl omilostněn.
"Nařídil jsem okamžité a úplné zastavení jakékoli plánované výstavby, přípravy lokality nebo souvisejících činností týkajících se zařízení letecké základny Laikipia do projednání a rozhodnutí o věcné petici nebo do dalšího rozhodnutí tohoto soudu," řekl soudu.
Plán však obhajoval s tím, že obavy z šíření eboly mimo vojenskou základnu byly "vědecky neopodstatněné" a že mohlo být použito i pro keňské vojáky sloužící v DRC.
Rozsah nepokojů šokoval keňskou a americkou vládu, když během dvou samostatných dnů nepokojů v Laikipii v červnu zemřeli tři lidé.
Keňa nikdy nezaznamenala případ eboly a mnozí jsou proti příjezdu potenciálních nositelů této vysoce nakažlivé nemoci do země.
Spojené státy slíbily 13,5 milionu dolarů (11,7 milionu eur) na podporu keňských příprav na ebolu, ale kritici také odmítají to, co považují za koloniální náznaky v tomto uspořádání.
Washington se k této záležitosti vyhýbá komentáři. V krátkém příspěvku na X v květnu ministerstvo zahraničí uvedlo, že je "optimistické, že můžeme vyřešit námitky".
Prezident William Ruto a jeho vláda tuto myšlenku od začátku obhajují. Dříve prezident řekl, že by bylo "nešťastné" odmítnout žádost o karanténní centrum po desetiletích americké zdravotní pomoci.
Obě země jsou v procesu finalizace kontroverzní zdravotní dohody, v níž by Keňa předala obrovské množství zdravotních dat výměnou za miliardy dolarů pomoci.
Epidemie eboly vypukla 15. května v DRK, která nyní zaznamenala přes 1 000 potvrzených případů. Později se rozšířila do sousední Ugandy, kde bylo dosud potvrzeno 20 případů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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