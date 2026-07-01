Izraelský televizní reportér na tomto videu vyhazuje do povětří příbytky Libanonců
1. 7. 2026
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„Reportér“ izraelského Kanálu 12 Danny Kushmaro byl natočen, jak vyhazuje do vzduchu domy vysídlených libanonských civilistů v jižním Libanonu, zatímco byl součástí izraelských invazních sil.
Israel’s Channel 12 'reporter' Danny Kushmaro was filmed detonating displaced Lebanese civilians' homes in southern Lebanon while embedded with Israeli invading forces. pic.twitter.com/BLTHTm8FeS— Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) October 26, 2024
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