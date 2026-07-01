Izraelský televizní reportér na tomto videu vyhazuje do povětří příbytky Libanonců

1. 7. 2026

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„Reportér“ izraelského Kanálu 12 Danny Kushmaro byl natočen, jak vyhazuje do vzduchu domy vysídlených libanonských civilistů v jižním Libanonu, zatímco byl součástí izraelských invazních sil.



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Obsah vydání | 1. 7. 2026