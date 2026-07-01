Británie reformuje armádu podle ukrajinského modelu
1. 7. 2026
V úterý vláda zveřejnila "Plán obranných investic", který vychází ze zkušeností Ukrajiny s novou obrannou strategií. Britské ministerstvo obrany informovalo, že se bude spoléhat na "nízkonákladové systémy k zásahu drahých cílů".
Po desetiletí velká část britské vojenské síly spoléhala na velké a drahé válečné lodě, jako jsou letadlové lodě a ponorky schopné odpalovat jaderné rakety. Země je mohla využít jak v době míru, tak ve válce. Ruská invaze na Ukrajinu však ukázala zranitelnost tohoto přístupu, zdůraznila potřebu velkých zásob levných dronů a munice, stejně jako rychlé zavádění umělé inteligence na bojišti.
Londýn opustil stavbu až osmi raketových torpédoborců, které měly být hlavní součástí obnovy Královského námořnictva ve 30. letech 21. století. Místo toho investoval do stavby nejméně šesti nových univerzálních válečných lodí, které budou sloužit jako řídicí lodě bezpilotních systémů.
Ukrajina, která neměla vlastní plnohodnotnou flotilu, způsobila ruské černomořské flotile značné ztráty pomocí námořních a leteckých dronů a raket.
Přechod na bezpilotní technologie ovlivní také Královské letectvo. Britští představitelé oznámili investice do "národního společného programu bojových leteckých operací", v rámci kterého plánují vytvořit autonomní stíhačky schopné operovat po boku pilotovaných letadel.
Podle plánu se země částečně přiblíží k naplnění nového cíle NATO do roku 2035 utrácet 3,5 % HDP na obranu. Současně je tempo růstu britských výdajů na obranu nižší než u spojenců jako Německo, Francie a Polsko.
"Plán obranných investic" počítá s navýšením obranného rozpočtu o 15 miliard liber, nyní je to 270 miliard liber. Z této částky bude 5 miliard liber věnováno vývoji bezpilotních systémů.
Britské ministerstvo obrany uvádí Ukrajinu jako příklad efektivního přístupu, který každý měsíc použije přibližně 200 tisíc dronů.
Podle Rosse Exleyho, viceprezidenta obranné strategie ve společnosti Hadean, ukrajinská zkušenost prokázala, že drony se staly jedním z hlavních faktorů, které změnily moderní válčení.
Tim Villasi-Wilsey, hlavní výzkumník v Institute for Defense Studies (RUSI, Londýn), řekl, že "je jistá ironie v tom, že Spojené království začalo školit Ukrajince ještě v roce 2022, a nyní se zdá, že Ukrajinci už dnes ukazují, jak vést válku."
"Tohle je válka, kterou jsme nemohli bojovat. Vydrželi bychom maximálně pár týdnů," dodal.
Zdroj v angličtině: ZDE
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