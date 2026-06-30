Transparency International: Babiš se bojí současného společenského systému, proto se snaží o ovládnutí státu
30. 6. 2026
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Koaliční vláda ve složení ANO, SPD a Motoristé vedená premiérem Andrejem Babišem (ANO) překonala 15. června půl roku u moci. Za šest měsíců se pokusila naplnit celou řadu více či méně obávaných scénářů zhmotňujících se v nezpochybnitelné snaze o tzv. „state capture", čili ovládnutí státu, píše Transparency International.
Tweet Viktora Orbána k setkání s Andrejem Babišem, 18. června 2026, Brusel | zdroj: Profil Viktora Orbána na síti X
Vše
se projevuje mimo jiné v ohýbání současných pravidel, tvorbě nové
legislativy vyhovující úzké elitě vládních politiků a ignorování
Babišových kauz.
Hlavním cílem premiéra a oligarchy v jedné osobě je pojistit si svůj soukromý byznysový prospěch na úkor veřejného zájmu a daňových poplatníků.
Babiš tak bezezbytku naplňuje vlastní marketingové heslo „Ano, bude líp", ale dodejme, hlavně jemu. Mezitím on a jeho vláda bez skrupulí demontují právní stát v přímém přenosu a unášejí ho vlastním občanům.
Jak? To se dozvíte v komentáři na webu TI.
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