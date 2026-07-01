JAR: Hnutí March and March přineslo jen utrpení
1. 7. 2026
čas čtení
2 minuty
March and March tvrdí, že jsou nenásilní, že hájí lidská práva a bojují pouze za to, aby byl vymáhán zákon. Ale hnutí přineslo Jihoafričanům a imigrantům jen utrpení.
Obávaje se nejhoršího, desítky tisíc imigrantů v KwaZulu-Natalu a Západním Kapsku vykořenily své životy, opustily práci a v některých případech i rodiny, aby byly repatriovány do Malawi a Mosambiku – zemí, kde bude těžší si vydělávat na živobytí. Strávily mnoho nocí spánkem v provizorních repatriačních táborech. Úřady se musely snažit vyrovnat se s tím.
Stovky Zimbabwanů uprchly z venkovských měst v Západním Kapsku a přijely na zimbabwský konzulát v Kapském Městě, kde strávily několik nocí venku. Uprostřed studené fronty v neděli byli v dešti přemístěni na místo repatriace v Eppingu.
Většina těch, kteří uprchli, pravděpodobně pronajímala pokoje nebo chatrče od jihoafrických pronajímatelů, kteří nyní přišli o své příjmy.
Byly ztraceny životy. Po protestech v Pietermaritzburgu byl smrtelně napaden muž z Malawi. V Mossel Bay byli dva muži ubiti k smrti rozzuřeným davem. Vrazi nebyli přímo spojeni s March and March, ale byli mobilizováni pod heslem mabahambe ("musí odejít"). Téhož dne byl ve stejné oblasti zabit další muž, Jihoafričan. Policie tvrdí, že to nesouviselo s xenofobním násilím, ale rodina muže trvá na tom, že to bylo proto, že mluvil jazykem tsonga.
Imigranti, kteří v Jižní Africe žijí mnoho let, včetně osob s trvalými pobyty nebo uprchlíků, zažívají nové úrovně obtěžování a diskriminace.
Jihoafričané, kteří mluví tsongou, jsou také obtěžováni.
Oportunisté, od politických stran po zlověstné lobbistické skupiny, využili xenofobní nálady vyvolané hnutím March and March k politickému zisku.
March and March neukončili chudobu, nezaměstnanost, obchodování s drogami ani kriminalitu. Neopravili náš imigrační systém ani nezajistili naše hranice.
Naopak inspirovali větší bezpráví. Udělali z mnohých nenávistná monstra a odhalili naši nelidskost.
Zdroj v angličtině: ZDE
343
Diskuse