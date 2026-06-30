Evropská vlna veder ukazuje, že je třeba odmítnout lži popíračů klimatických změn, říká šéfka EU pro životní prostředí
30. 6. 2026
Teresa Ribera viní z útoků na ekologickou politiku „ideologicky motivované“ lži, za nimiž stojí ti, kdo mají vlastní zájmy v oblasti fosilních paliv
Vlna veder způsobující chaos po celé Evropě je „dramatickým varováním“, abychom odmítli popírače klimatických změn, říká místopředsedkyně Evropské komise.
Teresa Ribera, výkonná místopředsedkyně pro čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod, ostře kritizovala ty, kteří naslouchají „vlastním zájmům“ odvětví fosilních paliv namísto vědcům a svým vlastním občanům.
„Toto je dramatické varování, které nám příroda opět vysílá ohledně toho, co znamená mít odlišný klimatický systém,“ konstatovala. „To, co dnes zažíváme [v podobě rekordních veder], je přesně to, o čem jsme věděli, že se může stát, ale nebyli jsme dost chytří na to, abychom se vypořádali s příčinami problému. Stále probíhá zuřivý boj proti faktům, vědě, připravenosti a investicím [do čisté energie], a proto lidem selháváme. Musíme odmítnout tento druh nesmyslů založených na lžích a jdoucích proti zájmům lidí.“
Rekordní vedra z minulého týdne by měla tento týden v některých částech západní Evropy polevit, avšak Německo, Česko, Polsko a Maďarsko zaznamenaly v neděli rekordní teploty přesahující 40 °C, když se vlna veder šířila na východ. Itálie a Balkán pocítily dopad spalujících teplot v pondělí, přičemž rostou obavy z šíření lesních požárů, zatímco ukrajinská energetická síť se pod tlakem teplot přesahujících 36 °C hroutila. Školy a turistické atrakce byly uzavřeny, firmy poslaly zaměstnance domů, některé jaderné reaktory musely být odpojeny od sítě a Světová zdravotnická organizace uvedla, že tato raně letní vlna veder má na svědomí více než 1 300 nadměrných úmrtí, ačkoli skutečný počet obětí bude znám až později.
Ribera vzpomínala, jak jako teenagerka poslouchala španělskou píseň s názvem „37 stupňů“, která pojednávala o tom, co se stane, když teplota stoupne až na tuto hodnotu – něco, co v té době zažívala v Madridu jen několik dní v roce. Dnes, řekla, „to mohou být tři, čtyři, pět týdnů, a to dokonce i v Londýně, v Paříži, v Berlíně“.
Kritizovala „nesmysly a ideologicky motivované lži“, které šíří zájmové skupiny, když naznačují, že klimatická politika – jako například soubor opatření EU „Zelená dohoda“ zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, ochranu přírody a přechod k nízkouhlíkové ekonomice – je nepopulární.
„Jsem unavená z toho, jak pořád slýchám, že ‚lidé už Zelenou dohodu nepodporují‘… to není pravda,“ řekla. „Lidé dávají přednost zajištění čisté vody, která není znečištěná. Lidé raději dýchají čistý vzduch nebo se spoléhají na zdravý ekosystém, než aby měli znečištěnou vodu, nemohli zajistit úrodu a sklizeň a [kvůli horku] se město stalo neobyvatelným.“
Místo toho by ti, kdo zastávají vedoucí pozice, měli využít vlnu veder k tomu, aby lidem připomněli, „že nemůžeme akceptovat, že nás průmysl fosilních paliv a jeho příznivci zastrašují, a mlčet“. „Nemůžeme dovolit, aby lidé manipulovali s klimatickými opatřeními a útočili na ně jen proto, aby skryli vlastní zájmy, které mohou v krátkodobém horizontu přinést neuvěřitelné zisky pro hrstku lidí, [zatímco] zrazují celé lidstvo,“ řekla.
Nejslibnější ekonomické vyhlídky Evropy spočívají v obnovitelných zdrojích energie, dodala Ribera. „Když se mluví o konkurenceschopnosti, nemůžeme uvažovat o konkurenceschopném průmyslu v Evropě, pokud se musíme spoléhat na něco, co nevyrábíme, tedy na fosilní paliva.“
Ribera byla španělskou ministryní životního prostředí v letech 2018 až 2024, během nichž vláda výrazně prosazovala obnovitelné zdroje energie. Díky tomuto masivnímu rozvoji solární a větrné energie, zatímco jiné země čelily rostoucím účtům za energii v důsledku ofenzivy USA a Izraele v Íránu, se Španělsko nyní těší jedné z nejlevnějších elektřin v EU.
„[Museli jsme] změnit ekonomické podmínky, abychom zajistili, že celá transformace bude zakotvena v příležitostech pro lidi,“ uvedla. „Prvním krokem bylo postavit se uhlí.“
Pokud by se Evropě nepodařilo dotáhnout transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku poháněnou obnovitelnými zdroji energie, trpěl by tím celý svět, dodala Ribera. „Proto je tak důležité, aby Evropa uspěla: neúspěch nebo ztroskotání by mohlo znamenat, že si mnoho dalších lidí na světě pomyslí: ‚Dobře, byla to iluze, nefunguje to.‘ Musíme tedy odolat těmto požadavkům na zpomalení a delší využívání fosilních paliv – to vůbec nepomůže. Máme skvělou příležitost pokračovat v budování a urychlování této změny a posilovat odolnost, abychom byli připraveni na teplejší, sušší a rizikovější realitu.“
Ribera, která nese hlavní odpovědnost za Zelenou dohodu a evropskou klimatickou politiku, také varovala před klimatickými riziky, která představuje umělá inteligence. Vyzvala developery datových center, aby snížili svůj dopad na vodní zdroje a dodávky energie, než dojde k negativní reakci v oblastech, kde jsou umístěna. „Pokud chceme zabránit konfliktům s místními komunitami, je dobré se touto radou [dobrovolně] řídit, než se z ní stane odmítnutí.“
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