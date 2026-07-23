Dezinterpretace měření teploty NASA na Měsíci jsou vyvráceny, přesto je v Česku šíří profesor neurochirurgie a Babišova poslankyně s titulem PhD
23. 7. 2026
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Bohumil Kartous
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Radek Batelka upozornil na to, že Vladimír Beneš, neurochirurg s profesurou, zjevně veřejně přednáší na téma klimatické změny. V tomto oboru je pan Beneš laik, přesto se nezdráhá o vědeckém konsenzu zcela mimo jeho obor mluvit jako o "náboženství". Dokumentuje to na údajně zamlčovaném zjištění NASA založeném na měření teploty na Měsíci, podle nějž roste průměrná teplota stejným tempem jako na Zemi. Podle pana Beneše jde o důkaz, že nárůst teploty nemůže ovlivňovat vyšší podíl CO2 v atmosféře, neboť Měsíc atmosféru nemá.
Video s částí přednášky lékaře Beneše na téma klimatické změny dále sdílela Berenika Peštová, poslankyně Andreje Babiš, která podle Wikipedie
dosáhla titulu Ph.D. (na VŠB-TU v Ostravě). Paní Peštová, která musela zpracovat a obhájit vědeckou práci, se podle Wikipedie věnovala vodnímu hospodářství.
V případě údajného klimaskeptického důkazu rostoucí teplotou na Měsíci se jedná o vyvrácenou dezintepretaci, jak upozorňuje článek na webu Live Science (zde
), který se opírá o vědeckou studii publikovanou v Journal of Geophysical Research: Planets (2018). Ten vysvětluje, že naměřený růst teploty ny místech, kde byla umístěna sonda, byl způsoben tím, že astronauti svými stopami odkryli tmavší část povrchu měsíce a okolí měřících sond se tak zahřívalo více než běžný měsíční povrch.
Samotná NASA, která v podání pana Beneše vypadá jako potlačený zdroj klimaskeptického vítězství nad současným "náboženstvím", přitom poukazuje na jasný vědecký konsensus o ZÁSADNÍM VLIVU ČLOVĚKA NA ZMĚNY KLIMATU (zde
).
Nevím, jestli to lékař Beneš ví, ale zřejmě ne. Pro lidi, jako je Xaver Veselý, propagátor českých extremistů a populistů, jenž video také sdílel, a mnohé další "Vávry" je to "profesor" a tím pádem, při zkreslené představě o relevanci vyjadřování k vědeckým tématům, vytváří dojem autority. Paní poslankyně s titulem Ph.D., jenž získala obhajobou práce na téma úpravy vody, tomuto pavědeckému přístupu k vědeckému poznání pomůže.
Je to tristní stav ohrožující bezprostředně vývoj společnosti, která není schopná v prostředí informačního chaosu algoritmicky předkládaného na základě afinity k hrubě manipulovaným postojům a názorům rozeznávat ani základní prvky skutečnosti.
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