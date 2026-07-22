Ruský akciový trh zaznamenal nejhorší pokles od roku 1997
22. 7. 2026
Týdenní pokles trhu byl nejsilnější od předposledního týdne září 2022, kdy Kreml oznámil "částečnou mobilizaci" (tehdy index zkolaboval o 14,18 %). A série pádů – osmnáct týdnů v řadě – se ukázala být nejdelší v celé historii pozorování od roku 1997, píší analytici z Kit Finance.
Po ztrátě téměř 30 % kapitalizace během několika měsíců se trh vrátil zpět do minulosti o 10 let: v létě 2016 byl na stejných úrovních – 1900–2000 bodů Moskevského burzovního indexu. "Rozsah prodeje už nemluví o místní korekci, ale o úplné revizi ocenění ruských aktiv," říká Jaroslav Kabakov, stratég ve Finamu.
Od začátku července akcie Gazpromu klesly o 21 %, VTB o 21,1 %, Surgutněftěgazu o 20,8 %, Magnitu o 19,6 %. Kolaps cenných papírů Severstalu dosáhl 17 %, Norilsk Nickelu 24 %, Aeroflotu 26,7 %, MTS 28 %. Poljus, největší ruský těžař zlata, ztratil za něco málo přes dva týdny 53 % své hodnoty. Sberbank a Rosněft od začátku měsíce klesly na cenách o 10 %.
Trh je pod tlakem geopolitiky, hrozby sankcí a očekávání zvýšení sazeb centrální bankou kvůli palivové krizi. Ale podle nepřímých signálů existuje ještě jeden faktor – skrytý převis nabídky, píše Kit Finance: někteří hlavní investoři systematicky likvidují ruská aktiva. Podle Bloombergu miliardáři, včetně těch blízkých Vladimiru Putinovi, v posledních měsících aktivně stahují peníze z Ruské federace. Obávají se zhoršující se ekonomiky, problémů v bankovním systému a zabavení svých aktiv na pokrytí rozpočtového deficitu.
Některé segmenty elity mají stále silnější pocit blížící se katastrofy, píše Taťána Stanovaja, zakladatelka R.Politik. Zdroje se vyčerpávají a stále více podniků se stává neživotaschopnými. Palivová krize, ztráty na frontě a ekonomické potíže pravděpodobně přimějí Vladimira Putina ne ukončit válku, ale eskalovat, a pravděpodobnost scénářů, které byly dříve odmítány, roste.
"Oběti" na akciovém trhu jsou vyvolávány "ekonomickým selháním, do kterého se společně posouváme," říká Andrej Chochrin, generální ředitel Ivolga Capital. Ekonomický růst se prakticky zastavil (0,2 % v lednu–květnu), civilní průmysl klesá a investice od roku 2009 klesly o rekordní úroveň. Hlavní ukazatele naznačují, že ekonomika vstoupí v červenci do recese a pravděpodobně to bude trvat dlouho – minimálně rok, předpovídají odborníci z analytického centra CMASF blízkého vládě.
Zdroj v ruštině: ZDE
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