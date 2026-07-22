Filozofická teorie jednoho slova, které vysvětluje, proč se svět zdá tak divný
22. 7. 2026
Zde je několik otázek, ohledně moderního světa, které považuji za automaticky se nabízející:
- Proč se média tak zajímají o to, jak moc je svět pořád na houby?
- Proč je tolik z nás posedlých rozptýlením a řízením své pozornosti?
- Proč je tak těžké přestat se srovnávat s ostatními?
- A proč se dnes všechno v umění a designu zdá být stejné?
Před týdnem jsem si nemyslel, že tyto otázky spolu souvisejí. Nejsem si jistý, jestli bych vám řekl, že mám na většinu z nich dobrou odpověď. A rozhodně bych neřekl odvážné a téměř šílené tvrzení, že jedna teorie by mohla začít vysvětlovat všechny najednou.
Ale pak jsem měl tu čest mluvit s Agnes Callard, profesorkou z University of Chicago, o její nové teorii nazvané "unikontext". Je to bezpochyby jeden z nejzajímavějších rozhovorů, které jsem za celý rok vedl. A jakmile to uslyšíte nebo přečtete, myslím, že bude těžké myslet na cokoli jiného.
Jedním ze způsobů, jak se připravit na teorii unikontextu, je zamyslet se nad známějším konceptem "kolapsu kontextu". Pokud něco zveřejníte na sociálních sítích, bude to zároveň viditelné pro vašeho šéfa, rodiče, bývalou partnerku i úplně cizí lidi. Takže i když může být váš offline život u každé z těchto skupin odlišný – můžete si držet distanc vůči svému šéfovi, být dětinští k rodičům a drzí k přátelům – všechny tyto rozdíly jsou na internetu zploštěny. To je kolaps kontextu a můžete si to představit jako odpověď na otázku: Jak se mění informační normy, když všichni žijeme ve stejném univerzálním prostoru?
Callard tuto myšlenku posouvá výrazně dál. Ptá se: Jak se mění všechny ostatní normy – naše morálka, naše etika, naše představa o tom, co je dobré pro nás i pro ostatní – když si neustále představujeme, že žijeme v univerzálním prostoru s ostatními? Spojení, která Callard navazuje, jsou neustále překvapivá, často velmi vtipná a nakonec ohromující.
Zde je náš rozhovor, upravený pro jasnost, stručnost a jednoduchost.
Vysvětlení unikontextu
Derek Thompson: Co je to unikontext?
Agnes Callard: Začněme slovem kontext. Kontext je soubor okolností, které vám říkají, jak byste se měli chovat. Po většinu lidské historie byly kontexty lokální a mnohonásobné. Kdybys chtěl vědět, jak se máš chovat, rozhlédl ses kolem. Jsem v oboru? Jsem uvnitř svého domova? Jsem v kostele? Jsem v baru? Okamžitě jsi získal vodítka tím, že jsi se podíval jak na své fyzické prostředí, tak na lidi kolem sebe a na to, jak se chovali.
Unikontext je scénář, kdy se způsoby, jakými bys měli jednat, stávají stejnými ve všech různých kontextech. Existuje jen jedna sada norem, kterou bys měl dodržovat pořád, bez ohledu na kontext.
Thompson: Je unikontext čistě technologický fenomén?
Právě jsem napsal článek o tom, jaká byla Amerika v roce 1926, založený na sociálněvědním průzkumu Recent Social Trends publikovaném v roce 1933. Autoři tvrdí, že rádio ničilo individualitu, protože vzalo lidi, kteří dříve bydleli v pokojích a roztrhlo jim mozky, aby se najednou objevili po celém světě. Rádio ničilo představu místního jednotlivce, protože jsme se najednou všichni stali globálními občany.
Takže jeden příběh, který byste mohli vyprávět, je, že posledních 150 let telekomunikačních technologií vzalo "lokální" jedince, kteří obývají jeden prostor po druhém, a proměnilo nás v globální bytosti, které jsou současně v každém prostoru naráz. Je unikontext jen technologie, nebo je to technologie plus něco dalšího?
Callard: Je to technologie plus něco navíc. Co technodeterminismus přehlíží je: Proč se tyto technologie vůbec ujaly? Proč bylo rádio populární? Proč jsme přišli s novými věcmi – televizí, chytrými telefony – a proč se také uchytily? Ne každá technologie, kterou lidé vynalezli, se uchytila tak jako tyto formy. Prošlo to z velké části díky tomuto impulzu žít v unikontextu.
Thompson: Vychází unikontext z této dobrodružné odvahy lidského ducha stát se větším než my sami, být všude a vědět všechno?
Callard: Ano, rozhodně ano. Mezi těmito technologiemi a lidským impulzem, který s nimi interaguje, existuje konverzační vztah. Usnadňují vyjádření impulsu; pokud ne, jako technologie propadnou. Musíme vysvětlit, proč byly populární; proč se staly předmětem obsesivního používání; a co jejich popularita odhaluje, jako netrpělivost člověka být uvězněn v malém světě, který se prezentuje jako celá realita, ale víte, že tomu tak není.
Je tu touha být větší než my sami. Vede lidi k dobrodružství, ale dobrodružství vás jen zavede na jiné místo. Unikontext vás zavede k jiné sadě norem, k mnohem radikálnější změně, k tlaku žít v něčem jako plně otevřená realita.
Uni-kontext vysvětluje... Proč všichni pořád mluví o tom, jak je všechno na nic
Thompson: Chci se dostat k některým důsledkům unikontextu. Když si nasadím brýle unikontextu, co dává smysl, co dříve nedávalo? Jednou z těchto věcí je nárůst negativitních zkreslení. Když jdete online, je velký důraz na to, aby lidé psali o tom, co je špatné. Proč by tato teorie vysvětlovala svět, kde se lidé více soustředí na špatné věci než na dobré?
Callard: Obecně je dobro více závislé na kontextu než zlo. Ve skutečnosti neexistuje nic, co by bylo vždy dobré pro všechny, bez ohledu na kontext. Štěstí závisí na tvém kontextu a na tom, kdo jsi. Není nic, co by člověka vždy potěšilo. Ale existují spolehlivé způsoby, jak lidi znechutit. Existuje soubor zla, které je téměř univerzální: smrt, bolest, nemoc, násilí. I když je někdo v úplně jiných okolnostech než ty, když vidíš, ale je vystaven jednomu z jmenovaných zel, můžeš to interpretovat jako utrpení a pochopit to.
Takže bychom měli předpokládat, že to, co vidíme na internetu, pokud se lidé snaží být srozumitelní pro velké skupiny, je, že soustředí svou pozornost na věci, které se zobrazují všem. Vezměte si dva cizince na internetu, kteří se snaží spolu mluvit. Na čem budou koordinovat téma, na kterém jim oběma záleží? Pravděpodobně to bude něco špatného.
Thompson: Je to skoro, jako bys říkala, že publikum pro špatné je globálnější než publikum pro to dobré.
Vezmi si jídlo. Pokud si myslím, že kuřecí enchilady jsou opravdu chutné, mohlo by to zajímat mou ženu nebo souseda v kontextu našeho domova. Ale fakt, že si myslím, že kuřecí enchilady jsou výborné, je neuvěřitelně nudný pro příspěvky na Twitteru, místě, které překračuje kontexty. Je pro mě zajímavější říct, že bílí Američané, kteří jedí kuřecí enchilady, jsou rasisté vůči mexické kultuře, protože pojem rasismu zapadá do globální normy špatnosti.
Takže když lidé jdou na internet, je tendence tyto příspěvky dělat negativními. Odsouzení se šíří dál, protože zasahuje všechny tyto kontexty. Je to spravedlivý způsob, jak shrnout, jak by unikontext předpovídal, že moderní komunikace bude více zaměřená na kritiku a špatnost?
Callard: To se zdá správné. Dovol mi jednu opravu a přidám jednu poznámku. Možná řekneš, že tvoje kuřecí enchilada prostě není tak důležitá nebo dobrá. Ale řekněme, že se stalo něco opravdu dobrého. Někdo v Íránu napsal úžasnou báseň. I tak to napsal v jazyce, kterým mnoho z nás nemluví, a potřebujeme čas na zhodnocení a kulturní přizpůsobení. Takže i poměrně významné zboží bude omezeno ve své schopnosti oslovit významné publikum. Od kuřecích enchilád po skvělá umělecká díla máme stejný problém.
Thompson: Když jsme mluvili po telefonu o unikontextu, vyprávěla jsi mi příběh o tom, jaké to je být profesorem, který se zdá být skvělým příkladem tohoto principu. Můžeš ten příběh vyprávět?
Callard: Jedním ze způsobů, jak ilustruji normy, které jsou výrazně unikontextuální, a kontrastuji je s našimi staršími multikontextovými normami, je přemýšlet o tom, jak bych mohla studenta opravit. Představ si, že přijde pozdě do hodiny, nebo přeruší jiného studenta, nebo zvedne ruku, aby řekl něco, co nemá nic společného s tím, co právě řekl předchozí člověk. To jsou všechno situace, kdy mohu studenta jako učitel korigovat. Ostatní studenti tyto opravy nemohou provádět.
Ale teď si představ, že student pronese sexistický nebo rasistický komentář. To mohu také opravit, ale stejně tak i jiný student ve třídě. Ostatní studenti jsou v úplně paralelní pozici ke mně, pokud jde o unikontextuální normy. Ty nejsou závislé na roli.
Dovol mi přidat něco o myšlence, že publikum je globální. Chci rozlišit mezi situací, kdy mnoho lidí z mnoha kultur přistupuje ke stejným informacím, a situací, kdy k nim lidé přistupují z mnoha různých kontextů. Představ si, že na internetu jsou jen Newyorčané. Ti Newyorčané by přistupovali k internetu z různých míst, v různých náladách, v různých denních hodinách. Jeden může být v baru, zatímco druhý může mluvit se svými dětmi. Existuje něco dobrého pro všechny Newyorčany, bez ohledu na věk, kdekoli jsou a v jakoukoli denní dobu? Ne. Platí totéž. Zaměří se na negativní věci.
Unikontext vysvětluje... Proč se identita stala důležitější než charakter
Thompson: Další důsledek je, že unikontext činí identitu důležitější než charakter. Můžeš vysvětlit jak a proč?
Callard: Nejprve si pojďme definovat, co je charakter. To, že ti to musím říct, samo o sobě něco vypovídá. Slovo nám není tak známé. Každý ví, co je identita, ale možná už si nebudeme jistí, co je to charakter. Charakter označuje soubor dispozic, které formují způsob, jakým procházíte svým emocionálním životem v různých situacích. Odvážný člověk prochází svým emocionálním životem ve vztahu ke strachu. Můžete být náchylní ke hněvu, nebo velkomyslní. Tvůj charakter je soubor dispozic, které určují, jak reaguješ na širokou škálu situací.
Charakter se v různých situacích projevuje jinak. Řekněme, že jsem podrážděná, snadno se rozčílím. Ani protivný člověk není pořád naštvaný. Mohou nastat situace, kdy se všichni rozzlobí, a tak nevidíte mou podrážděnost, protože když jsem naštvaná já, i všichni ostatní jsou naštvaní. Uchopení charakteru vyžaduje hodně kontextu. Abychom pochopili něčí povahu, musíme ho dobře znát a zažít ho v různých kontextech, než můžeme zobecňovat.
U kategorií identity jako žena, zdravotně postižený, gay, Žid nebo Američan je pozoruhodné, že jsi označen těmito kategoriemi za všech okolností. Neexistuje žádná situace, kdy bych přestala být ženou. Identita je klobouk, který nikdy nesundáš. Identita je tedy dobře přizpůsobena světu bez kontextu.
Thompson: To mi připomíná politický diskurz na levici i pravici, který se spíše zaměřuje na identitu než na charakter. Máte debaty o tom, zda jsou identity dobré, které identity jsou mocné a utlačující, které identity jsou bezmocné a utlačované, které mají ochranu, které mají příliš mnoho ochrany. Není to tak, že by tyto kategorie nebyly důležité. Jsou. Ale nyní přemýšlím o propasti mezi tím, jak často v národním diskurzu mluvíme o identitě a jak zřídka mluvíme o charakteru.
Callard: Ano, ve dvou ohledech.
To, co souvisí s logikou identity unikontextu je specifická forma etiky, která určuje, jak o identitě mluvíme, a zahrnuje to, kdo je mocný a kdo potřebuje ochranu, konkrétně etiku inkluze. Naší základní obavou ve vztahu k identitě je, že existují identity, které by mohly být vyloučeny. Podle toho, kde se politicky nacházíte, máte zaměření na různé kategorie identity, ale všichni se o ně bojí. To je základní forma etiky unikontextu, protože jediná věc, kterou unikontext musí být, je prostor pro všechny. Musí být inkluzivní způsobem, jakým dřívější společnosti téměř všude nebyly. To slovo, inkluze, nebylo něco, o čem by se mluvilo. Přichází to s unikontextem a etika se zaměřuje na kategorie identity.
A pak je tu ctnost. Zamyslete se nad Aristotelem, protože je mým hlavním příkladem etiky ctnosti. Ctnost je ze své podstaty koncept, který upřednostňuje dobrou stránku před špatnou. Aristotelova Etika Nikomachova vám říká, co znamená být odvážný, moudrý, spravedlivý a štědrý. Existují související diskuse o tom, jak byste mohli udělat chybu. Ale ty jsou založeny na pochopení pozitivní hodnoty určitých druhů chování. Etika ctnosti má tedy přirozeně pozitivní zkreslení, které je přesně opakem toho, co máme nyní.
Unikontext vysvětluje... Statusovou úzkost, srovnávání, peníze a marketizaci všeho
Thompson: Řekni mi, jestli je to spravedlivé shrnutí našeho dosavadního rozhovoru.
Po většinu lidské historie lidé posuzovali normy podle místního kontextu. Domov měl svá vlastní pravidla, katedrála svá pravidla a učebna, bar nebo pohřební ústav měly svá vlastní pravidla. Ale teď je to téměř, jako bychom neustále žili v univerzálních prostorách, univerzální prostor, který zabíráme, je považován za základ univerzální hodnoty a univerzální normy. To má specifické důsledky. Za prvé, místo abychom mluvili o tom, co je dobré, což závisí na kontextu, máme tendenci se soustředit na univerzální pravdy, a je snazší mluvit o univerzálních zlých věcech, takže se lidé zaměřují na negativitu. Za druhé, charakter závisí na kontextu, takže mluvíme méně o charakteru a více o jeho univerzalistickém ekvivalentu, kterým je identita.
Existuje třetí důsledek, o kterém bychom měli mluvit. Pokud jsou všichni na stejné srovnatelné rovině, ve stejném hodnotícím poli, pak se srovnávání samo stává neoddělitelnou součástí života.
Callard: Přesně tak.
Thompson: Řekni mi, jak unikontext vede ke světu většího srovnávání a soutěživosti.
Callard: Představ si dva školní obvody se dvěma středními školami, které dělají věci trochu jinak. Pokud jsi v okrese A, chodíš do školy A, a pokud jsi v okrese B, chodíš do školy B. Může tam být hodně informací o tom, co dělají, ale lidé to berou takto: Jsem v tomto okrese, takže chodím do této školy. Pak změní pravidlo: Můžeš chodit na kteroukoliv školu bez ohledu na to, kde žiješ. Najednou je motivace srovnávat. Informace jsi měl už dříve, ale neměl jsi motivaci srovnávat, protože školy nebyly ve stejné oblasti výběru ani ve stejném hodnotícím oboru.
Teď už jsou, takže si najdeš způsoby, jak je porovnat: míra úspěšného absolvování, na jaké vysoké školy se lidé dostanou, kolik AP předmětů (advanced placement, příprava k vysokoškolskému studiu - BL) vyučují. A to ovlivňuje školy. Představte si, že jedna z nich bude méně populární, protože neučí mnoho AP předmětů. Nabízeli individuální učební plán, ale teď všichni chodí na druhou školu, takže říkají: "Musíme učit i AP předměty." Tento proces obě školy homogenizuje, aby mohly soutěžit. To není jediný možný výsledek. Mohly by se specializovat, jedna škola by byla určena pro prváky a druháky, druhá pro třetí a čtvrtý ročník. Ale pokud nevytvářejí normativní bariéru, dochází k homogenizaci srovnáním.
Tím jak více věcí vstupuje do stejného hodnotícího pole, děláte srovnání, která jste dříve nikdy nemohli dělat.
Thompson: Snažím se udržet tři části pohromadě.
Za prvé, upstream fenomén unikontextu. Za druhé, následný jev více srovnávacích polí. Za třetí, následný jev homogenizace.
Tady pro mě teorie opravdu začíná být zajímavá, protože přemýšlím o sportu. Když přišla analytická revoluce v baseballu, všechny týmy měly stejné statistiky, podle kterých mohly hráče porovnávat. Dříve bylo 30 týmů, které používaly vlastní soukromé skauty, takže jejich analýza byla více závislá na kontextu. Ale když se snadno vypočítatelná statistika jako procento na metách nebo WAR stane konvenčním způsobem, jak hodnotit, zda je hráč dobrý, všichni hráči se stávají součástí stejné srovnávací množiny. V tabulce je můžete snadno řadit od 1 do 250.
Ale analytika nevedla jen k další matematice nebo srovnávání. Vedlo to k větší homogenizaci strategie. Jednou z velkých kritik baseballu je, že každý tým v podstatě dělá přesně totéž: jsou to stejné strategie pro nadhazovače; stejné strategie pro pálkaře; tři skutečné výsledky; všichni pálkaři šli na maximum. Takže máte unikontext, který vytváří srovnávací obor, v tomto případě analytiku, což vede k homogenizaci.
Callard: To co jsi řekl mi připomnělo, že mám teorii o zlomovém bodě pro unikontext. Nemyslím si, že to začalo před pěti nebo deseti lety. Okamžik, kdy se skutečně objevil, nastal kolem roku 1910.
Před sto lety se kolem sebe rozhlížela po světě spousta lidí a říkala si: Co se to sakra děje? Zlomila se kultura? Mnoho z těchto lidí byli romanopisci a napsali nový druh románu zvaný modernistický román, což je román o tom jak žít ve světě, kde unikontext teprve vzniká. Teoretici té doby – jako Georg Simmel, Max Weber a Martin Heidegger – si všimli, že se děje něco podivného. Obvykle to popisovali termíny, které zněly téměř jako opak unikontextu. Popisovali to jako fragmentaci všeho. Najednou, řekli, se všechno rozpadá. To byla moje první nápověda.
Důvod, proč mě to napadlo, je ten, že jsi řekl, že všechno se stává homogenním a já si pomyslela: "svým způsobem ano, ale to je pozdější efekt". První věc, která se stane, když je spousta věcí sjednocena v jednom hodnotícím poli, je, že se cítíte zahlceni svými rozhodnutími. Připadá mi, že věci jsou roztříštěné, protože nevím, jak tyto věci porovnávat, protože jsem ještě nevyvinula technologie pro jejich porovnání.
Takže počáteční pocit unikontextu byl pocit roztříštěnosti světa. Pokud jsi byl středověký rolník a dělal umění, byl jsi v normativním světě umění. Pokud jsi byl v církvi, byl jsi v normativním světě církve. Ale ve 20. století, kolem 1. světové války, začneš přemýšlet: Jak smíříme učitele, který se stal vrahem, vojáka? Jak přemýšlíme o vztahu mezi uměním a náboženstvím? Najednou se snažíme porovnat všechny tyto různé hodnoty v jednom kontextu a svět působí jako nejednotný. Nakonec vznikají technologie komensurability. Co fragmentace skutečně znamená – a ta část byla těmto autorům neviditelná – je, že najednou je všechno součástí stejného hodnotícího pole. Proto zažíváte tu mnohost, kde jsme dříve zažívali jednu věc najednou.
Thompson: Držím esej Georga Simmela, kterou jste mi zadala, Metropole a duševní život. Byla vydána na počátku 20. století. Tady je citát:
"Peníze nahrazují veškerou rozmanitost věcí a vyjadřují všechny kvalitativní rozdíly mezi nimi v rozlišení, kolik je to. Do té míry, do jaké se peníze mohou stát společným jmenovatelem všech hodnot, stávají se děsivým vyrovnávačem. Vše stojí na stejné úrovni a je rozlišeno pouze podle svých množství."
Simmel ukazuje na myšlenku, že v moderním světě se místní normy rozpouštějí a nahrazuje je psychologie peněz, kterou přeformuluji jako psychologii trhů.
V čem jsou trhy opravdu dobré? Vytvoření jednoho srovnávacího oboru. Takto koordinují ceny, nabídku a poptávku. Jedna věc je, když je trh s mrkví a vejci. Ale ve světě seznamování je dnes trh svobodných lidí. Ve sportu jde o trh hráčů, které lze porovnat pomocí specifických analytik, které homogenizují a zplošťují strategii.
Takže tvá teorie unikontextu je způsobem, jak říct, že moderní zkušenost je uvědomění, že jsme všichni účastníky globálního trhu, na kterém jsme dříve nebyli. Když něco zveřejňuji na Twitteru, vím, že to vidí celý svět lidí, a budou o mě hlasovat nahoru a dolů proti ostatním, kteří na těchto tržišti přispívají kvůli pozornosti. Jak koexistujeme na více trzích, mění to způsob, jakým o sobě a svých hodnotách přemýšlíme.
Odvádí tento tržní jazyk od tvé teorie?
Callard: Je v tom něco intuitivního, jak to říkáš. Ale musíš do toho zahrnout Simmelovu teorii peněz, abys pochopil ten citát.
Simmel má knihu s názvem Filozofie peněz, ve které vysvětluje, co peníze skutečně jsou, a odpovědí nejsou trhy. Kniha definuje peníze asi stokrát, ale vyberu si jedno: Peníze jsou abstrakce v prostoru hodnoty. Peníze jsou abstraktní hodnota. Každý jiný hodnotový koncept je nějak konkrétně svázán s objekty. Postupný posun, jak to Simmel chápe, směrem ke schopnosti stále abstraktněji uvažovat o hodnotě, který směřuje k penězům. Ale nejde jen směrem k penězům, mění peníze.
Ve starověkých společnostech, pokud má něco velkou hodnotu, musí tobýt reprezentováno velkým předmětem, který peníze představuje. Pak dostaneš fiat měnu. Existuje mnoho změn v penězích, které odpovídají tomuto růstu schopnosti abstrahovat hodnotu.
Co by Simmel řekl je, že zásadní změnou je vzestup abstrakce. Teď žijeme své životy tak abstraktně. Pokud chceš říct, že jsme na tržišti, je to v pořádku jako metafora pro myšlenku, že se zabýváme abstraktními výpočty hodnot, které umožňují vše porovnat se vším ostatním. Máme tendenci používat peníze a trhy jako metaforu pro tuto činnost, ale za posledních sto let bylo i to, co jsou peníze a trhy, proměněno tímto procesem abstrakce. Hlubší nit je, že žijeme velmi abstraktně. Řídíme sebe i své zkušenosti velmi shora dolů.
Unikontext vysvětluje... krizi pozornosti
Thompson: Pojďme se více zaměřit na myšlenku, že se řídíme shora dolů. Myslíš si, že unikontext vysvětluje náš vztah k pozornosti a rozptýlení. Vysvětli to.
Callard: Normou pro lidi je řízení pozornosti zdola nahoru. Věnuješ pozornost tomu, co je ve tvém okolí výrazné, a schopnost být rozptýlen od toho, čemu se věnuješ, je důležitá u tvora, který může kdykoli čelit vrčícímu zvířeti nebo ohni. Takže výchozí stav je, že věnuješ pozornost tomu, co vyžaduje tvou pozornost.
Co přináší unikontext je nově nabyté řízení pozornosti shora dolů, kdy máme neustále pocit, že musíme rozhodovat o tom, jak svou pozornost spravovat. Neustále máme pocit, že se necháváme rozptýlit, což je jiný způsob, jak říct, že nedokážeme dostatečně pevně řídit svou pozornost. Máme produkty, které nám pomáhají bojovat proti věcem, které kupujeme, jako jsou naše telefony. Jsme ve válce sami se sebou. Tato válka je pokusem o řízení shora dolů na části naší psychologie, která se vyvinula v homeostatickou a citlivější na prostředí.
Jedna ilustrace: Existuje mnoho románů z 19. století, kde někdo čte román, jako Emma Bovary nebo Anna Karenina. Vždycky je to žena. Tato žena má bouřlivý emocionální život, protože její milenec je problematický, takže se nechá od románu rozptýlit a odloží ho. Ale věc, která se nikdy nestane, je, že si řekne: "ne, musím projít dalších 20 stran". Takový druh řízení pozornosti—myslet si: "Čtu tuhle knihu a musím se na ni soustředit!" —prostě to v 19. století lidé nedělali. To ukazuje, jak odlišná bytost dnešní člověk je.
Thompson: Unikontext nás staví do univerzálního prostoru, kde si uvědomujeme více nápadů, více lidí, více věcí, kterým bychom mohli věnovat pozornost, ale nevěnujeme jim pozornost. Naší odpovědí je vyvinout teorii pozornosti, která ji považuje za zdroj k řízení. Myslíme si: "Musím se soustředit jen na dokonalé věci!" A to nás činí posedlými a bojíme se rozptýlení způsobem, který je historicky jedinečný.
Callard: Je to znak řízení pozornosti shora dolů. Otázka "čemu bych měl věnovat pozornost?" není funkcí ničeho z mého místního prostředí. Nemůžu použít nápovědy v místním prostředí, které by mi říkaly, na co se mám zaměřit, protože v podstatě v každém prostředí je dnes obrazovka. Je tam bez ohledu na cokoli. Umožňuje mi to volbu. Staví mě to do obrovského hodnotícího pole, kde bych mohla řešit utrpení lidí daleko odsud, kdybych chtěla. Takže stojím v tomto rozhodnutí ve vztahu ke své pozornosti.
To už začínalo platit i v rádiu a novinách. Rakouský spisovatel Robert Musil, jeden z proroků unikontextu, napsal:
"Pravděpodobnost, že se z novin dozvíš něco neobvyklého... je mnohem větší než u samotného prožití; jinými slovy, v oblasti abstraktního se v těchto časech dějí ty důležitější věci, a to nepodstatné se děje v reálném životě."
To znamená, že jsme nějakým způsobem odtrženi od našeho místního kontextu. Stal se pro nás irelevantním. Žijeme v abstraktním prostoru, který od nás vyžaduje řízení naší pozornosti.
Soudit svět, který jsme vytvořili
Thompson: Je unikontext dobrý nebo špatný?
Callard: Nevím. Doporučila jsem Simmelovu esej z konkrétního důvodu, jak končí, kde říká, že metropolitní myšlení je jiná nálada života, než jakou lidé kdy poznali, ale nemůžeme ji soudit, protože jsme jejími produkty. Jsme to my. Představa, že se můžeme oddělit a stát v nějakém vztahu k němu a říct, že je to dobré nebo špatné, je trochu iluze. To je jeden způsob, jak o tom přemýšlet, že není zřejmé, že jsme v pozici to soudit. Můj vlastní názor je, že se necítím připravena to soudit. To co je unikontext, jak tomu rozumím, je odpovědí na otázku, kde jsme? Posledních pár let jsem se rozhlížela a viděla, že všechno šílí, kde jsem, že se dějí všechny ty šílenosti? Unikontext je způsob, jak na to odpovědět. Dává smysl, že se to děje, pokud jsem tam. Myslela jsem, že jsem v Chicagu, sedím u svého stolu na univerzitě. Ne, celou dobu jsem byla v unikontextu. První věc, kterou musíme udělat, je zorientovat se, než začneme soudit, protože unikontext je velmi soudící místo. Existuje univerzální moralismus, který platí pro každou situaci a být do toho vtažen nás odvádí od snahy pochopit, kde jsme.
A co teď? (Neboli: Trvalý hlad po 'otevřenosti světa')
Thompson: Chci vědět, co bychom s tím měli dělat.
Jednoduchá odpověď může být: Když večeříš s rodinou, můžeš být přítomna s rodinou, nebo můžeš být na telefonu, což je univerzální prostor, kvůli kterému jsi všude najednou. Tak odlož telefon. Ale to mi přijde jako levná a předvídatelná odpověď. Máš něco předepsaného, co není jen "odlož telefon během rodinné večeře"?
Callard: Otázka, zda je unikontext dobrý nebo špatný, je zkreslená, protože unikontext má problém vidět dobré věci. Je lepší v rozpoznávání špatných věcí. Prakticky každý, kdo mě slyší mluvit o unikontextu, okamžitě odpoví, že je špatný. Nikdy mi nikdo neřekl: "Unikontext, to zní skvěle!" Ale věc je taková, že tuto údajně špatnou věc vytváříme my. Vybíráme ji znovu a znovu. Dokonce i to, že s tebou z dálky mluvím o abstraktní věci, [je unikontext].
Unikontext je prostor neukázněnosti. Je to prostor, kde se vyjadřuje určitá věc o lidstvu, totiž naše hluboká averze k "uzavřenosti světa". Téměř po celou lidskou historii jsme žili v uzavřených malých světech a tyto světy se prezentovaly jako jediný svět. Série kontextů poskytla člověku směr – tady je, co byste měli udělat. K čemu směřujeme, je "otevřenost světa", po které toužíme, kdy nebudu dělat věci jen proto, že tak to děláme nebo že jsem se narodila právě zde.
Zdroj v angličtině: ZDE
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