Guyana: Obavy z desítek mrtvých po převrácení trajektu

22. 7. 2026

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Záchranářům se dosud podařilo zachránit 67 cestujících. Není známo, kolik lidí bylo na palubě, protože úřady uvedly, že seznam pasažérů je nepřesný, upozorňuje Midhat Fatimah.

Existují obavy ze smrti desítek osob poté, co se trajekt s více než 100 lidmi převrátil u pobřeží Guyany, uvedly úřady.

Trajekt MV Barima vyplul z Guyany na severovýchodním rohu Jižní Ameriky v sobotu odpoledne a vezl nejméně 133 lidí na cestu z hlavního města Georgetown do Port Kaitumy.

Ministr veřejných prací Juan Edghill uvedl, že seznam osob na palubě není "pravým odrazem počtu osob na palubě" a požádal rodinné příslušníky a blízké, aby kontaktovali úředníky a vytvořili oficiální seznam pohřešovaných.

Nepřesnost v seznamu cestujících vytvořila další výzvu, protože úřady nevědí, koho přesně hledají.

Záchranné operace běží

Záchranné operace byly zahájeny poté, co řízení letového provozu přijalo nouzové volání z trajektu v sobotu kolem 23:00 místního času.

Záchranné týmy zatím zachránily 67 lidí. Zachráněnými je 41 mužů, 11 žen, 6 chlapců a 9 dívek, uvedl premiér Mark Phillips v nedělním prohlášení.

"Rodiny zachráněných, stejně jako příbuzní všech zaznamenaných pasažérů a členů posádky, byli zapojeni," řekl Phillips a dodal, že "kapitán a důstojník lodi, kteří byli mezi zachráněnými, se vrátili do oblasti, aby pomohli s pátrací a záchrannou operací".

Nicméně od nedělního odpoledne nebyli nalezeni žádné přeživší.

"Pátrání a záchrana stále probíhá," uvedl ministr veřejných prací Edghill. "Takže pro rodiny, které tam venku přemýšlejí o svých blízkých, děláme vše, co je lidsky možné, abychom je našli."

Co víme o příčině incidentu?

Premiér Mark Phillips uvedl, že vyšetřovatelé incident vyšetřují a dodal, že u dvou členů posádky byl zjištěn pozitivní test na konopí.

Phillips uvedl, že plavidlo, které mělo údržbu v roce 2024 a mělo být na inspekci později v letošním roce, hlásilo hmotnost nákladu 268 tun z celkové kapacity 284 tun.

Podle premiéra bylo povoleno přepravovat více než 300 cestujících a plavidlo bylo vybaveno 250 záchrannými vestami, šesti nafukovacími záchrannými čluny a dvěma pevnými záchrannými čluny.

"Abych byl naprosto jasný: pokud bude prokázána nedbalost, pochybení nebo trestné jednání, ti, kdo jsou odpovědní, budou čelit plné síle zákona," řekl Phillips na tiskové konferenci v neděli večer.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 22. 7. 2026