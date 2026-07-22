Guyana: Obavy z desítek mrtvých po převrácení trajektu
22. 7. 2026
Existují obavy ze smrti desítek osob poté, co se trajekt s více než 100 lidmi převrátil u pobřeží Guyany, uvedly úřady.
Trajekt MV Barima vyplul z Guyany na severovýchodním rohu Jižní Ameriky v sobotu odpoledne a vezl nejméně 133 lidí na cestu z hlavního města Georgetown do Port Kaitumy.
Ministr veřejných prací Juan Edghill uvedl, že seznam osob na palubě není "pravým odrazem počtu osob na palubě" a požádal rodinné příslušníky a blízké, aby kontaktovali úředníky a vytvořili oficiální seznam pohřešovaných.
Nepřesnost v seznamu cestujících vytvořila další výzvu, protože úřady nevědí, koho přesně hledají.
Záchranné operace běží
Záchranné operace byly zahájeny poté, co řízení letového provozu přijalo nouzové volání z trajektu v sobotu kolem 23:00 místního času.
Záchranné týmy zatím zachránily 67 lidí. Zachráněnými je 41 mužů, 11 žen, 6 chlapců a 9 dívek, uvedl premiér Mark Phillips v nedělním prohlášení.
"Rodiny zachráněných, stejně jako příbuzní všech zaznamenaných pasažérů a členů posádky, byli zapojeni," řekl Phillips a dodal, že "kapitán a důstojník lodi, kteří byli mezi zachráněnými, se vrátili do oblasti, aby pomohli s pátrací a záchrannou operací".
Nicméně od nedělního odpoledne nebyli nalezeni žádné přeživší.
"Pátrání a záchrana stále probíhá," uvedl ministr veřejných prací Edghill. "Takže pro rodiny, které tam venku přemýšlejí o svých blízkých, děláme vše, co je lidsky možné, abychom je našli."
Co víme o příčině incidentu?
Premiér Mark Phillips uvedl, že vyšetřovatelé incident vyšetřují a dodal, že u dvou členů posádky byl zjištěn pozitivní test na konopí.
Phillips uvedl, že plavidlo, které mělo údržbu v roce 2024 a mělo být na inspekci později v letošním roce, hlásilo hmotnost nákladu 268 tun z celkové kapacity 284 tun.
Podle premiéra bylo povoleno přepravovat více než 300 cestujících a plavidlo bylo vybaveno 250 záchrannými vestami, šesti nafukovacími záchrannými čluny a dvěma pevnými záchrannými čluny.
"Abych byl naprosto jasný: pokud bude prokázána nedbalost, pochybení nebo trestné jednání, ti, kdo jsou odpovědní, budou čelit plné síle zákona," řekl Phillips na tiskové konferenci v neděli večer.
Zdroj v angličtině: ZDE
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