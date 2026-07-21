Nahlédnutí do děsivé onlinové sítě, kde děti vydírají ostatní, aby páchali násilí a ubližovali si
21. 7. 2026
Síť 764 je jednou z několika temných globálních online skupin
Síť 764 je pouze jednou součástí rostoucího online ekosystému, který tlačí mladé členy k brutálním a ponižujícím činům. Pachatele i oběti má v desítkách zemí
Na konci roku 2024 v klidném předměstí Stockholmu oslovil čtrnáctiletý chlapec muže v osmdesátých letech, který se pohyboval s chodítkem. Třikrát ho bodl do zad.
Video z útoku v Hässelby bylo vysíláno živě a rychle se rozšířilo. Napomohlo to globálnímu online ekosystému, který aktivně podporuje a glorifikuje činy násilí a ponížení – „gamifikaci ublížení“, jak to nazývá výzkumník Marc-André Argentino.
Chlapec údajně měl vazby na síť známou jako 764. O takových skupinách je známo, že se zaměřují na mladé lidi v hrách jako Roblox a Minecraft, stejně jako na komunity potýkající se s duševním zdravím nebo sexuální identitou, za účelem online vydírání, přičemž je tlačí k násilným činům a sebepoškozování.
Síť 764, kterou založil texaský teenager Bradley Cadenhead, je jen jednou částí vyvíjejícího se online ekosystému, jehož pachatelé a oběti pocházejí z desítek zemí. Cadenhead nyní v USA vykonává 80letý trest za držení materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí.
V současné době se po celém světě projednává několik případů, které mají údajnou souvislost s takovými skupinami. Soudní spisy z mnoha zemí naznačují, že tyto skupiny často oslavují násilí, manipulaci a ubližování jen pro samotný účel, přičemž shromažďují záznamy o takových činech, aby získaly proslulost a kontrolu.
„Jsou to mladí lidé, kteří verbují další mladé lidi,“ říká Bjørn Ihler, zakladatel bezpečnostní firmy Revontulet. „Jedná se o jev typický pro mládež.“
Komisařka australské federální policie Krissy Barrettová uvedla: „Znepokojivým trendem je, jak se z obětí stávají pachatelé, kteří se snaží uniknout svým online šikanovatelům, kteří se s nimi spřátelili, zmanipulovali je a poté je donutili, aby si ublížili.“
Švédský soud v dubnu 2025 rozhodl, že teenager spáchal útok nožem, ačkoli byl příliš mladý na to, aby mohl být trestně odpovědný. Během vyšetřování se však objevilo další jméno, jak sdělily místní úřady – online přezdívka: „Chai.“
Na začátku roku 2025, když se země ještě vzpamatovávala z útoku, zavolala švédské policii australská dívka. Chtěla úřadům říct o Chaiovi.
„Jde o víc než jen o těchto pár případů“
Linus Svensson, investigativní reportér švédské televizní stanice SVT, před útokem z roku 2024 o skupině 764 nikdy neslyšel.
Svensson říká, že nyní ví o nejméně devíti místních soudních případech souvisejících s „the Com“ – termínem pro rozsáhlou online síť, která se zabývá kyberkriminalitou, vydíráním a násilím a jejíž součástí je i skupina 764. Tvrdí, že v chatových skupinách našel desítky švédských členů.
„Je to větší problém než jen těchto pár případů,“ říká. „Myslím, že švédským úřadům i široké veřejnosti chvíli trvalo, než to skutečně pochopily.“
Když se Svensson začal prohrabávat videi a obrázky sdílenými touto skupinou pro účely vyšetřování stanice SVT, narazil na teenagera ze severu Švédska, který byl v roce 2024 odsouzen za pokus o donucení třináctiletého chlapce k sebevraždě.
Podle Jenny Östlingové, vrchní státní zástupkyně švédské Národní jednotky pro boj proti mezinárodnímu a organizovanému zločinu, se jednalo o Chaiho.
Tento teenager, jehož skutečné jméno nelze zveřejnit, čelí podle obžaloby soudu za více než 70 údajných trestných činů, včetně údajného podněcování k sebepoškozování a sebevraždě a výroby materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí. Většina z nich byla údajně spáchána na úkor australské dívky.
Je rovněž obviněn z toho, že navedl mladého muže v Německu k tak závažnému sebepoškození, že téměř zemřel.
Jeho advokátka Emily Töyrä sdělila, že klient všechna obvinění popírá.
Soudní řízení bylo koncem června pozastaveno poté, co ho švédský soud podle soudních záznamů poslal na forenzní psychiatrické vyšetření s tím, že existují „přesvědčivé důkazy o tom, že [on] spáchal několik činů, z nichž je obviněn“. Případ bude pokračovat v srpnu.
Östling říká, že tento případ prověří, zda lze lidi činit odpovědnými za to, že na dálku nutí jiné k sebepoškozování nebo násilí – což je charakteristickým rysem skupin, jako je 764.
„Mají cíl pro samotnou skupinu: zničit svět… Ale [členové] mají také cíl pro sebe: chtějí si ve skupině získat postavení,“ říká Östlingová.
Vytváření nového materiálu může být podmínkou pro vstup do uzavřených chatovacích místností a dalším znakem členství. „V první řadě nutí mladé oběti k sebepoškozování nebo sexuálním činům,“ říká. „Využívají to k tomu, aby je mohli donutit k něčemu horšímu.“
Östling tvrdí, že Chai měl v rámci skupiny 764 „vysoký status“ a byl pozván do chatovací místnosti známé jako „764 Inferno“.
Jeho právník tuto charakteristiku zpochybňuje a tvrdí, že účast jeho klienta se omezovala na úpravy obrázků a videí. „Prostředí Com je velmi proměnlivé,“ říká Töyrä. „Můj klient nesouhlasí s charakteristikou ‚764 Inferno‘ jako typu organizované skupiny, jak ji popisuje obžaloba. Podle jeho názoru šlo prostě o jednu ze mnoha skupinových konverzací.“
Globální fenomén
Obžaloba zveřejněná americkým ministerstvem spravedlnosti v dubnu 2025 tvrdí, že dva Američané ve věku kolem dvaceti let, Leonidas Varagiannis a Prasan Nepal, byli členy chatovací místnosti se stejným názvem, která „byla vyhrazena pro úzký okruh členů skupiny 764“.
Oba muži jsou mimo jiné obviněni z toho, že prostřednictvím skupiny „764 Inferno“ spolu s dalšími členy spikli za účelem vytváření a šíření obrázků znázorňujících zneužívání dětí. Výzkumníci zjistili nejméně 295 zatčení souvisejících se sítí Com ve 33 zemích, včetně Austrálie, kde se tyto případy projednávají před soudy.
Cameron Finnigan, tehdy 19letý, byl loni ve Velké Británii odsouzen k trestu odnětí svobody za držení „návodu k zabíjení“ a obscénních snímků dětí. Fotografie: Counter Terrorism Policing
Na Novém Zélandu se Ronndog Keefe v roce 2025 na základě tipu od amerických úřadů přiznal k 13 obviněním, včetně šíření „hrůzostrašného a explicitního“ materiálu zobrazujícího zneužívání dětí.
Tento 22letý muž byl v prosinci odsouzen k více než pěti letům vězení.
Keefe tvrdil, že byl také obětí skupiny 764, která mu podle jeho slov vyhrožovala zveřejněním jeho osobních údajů, pokud nebude takový materiál šířit, jak vyplývá ze soudních záznamů, ale soud shledal, že toto tvrzení „prostě nebylo věrohodné“.
V loňském roce byl ve Velké Británii tehdy devatenáctiletý Cameron Finnigan odsouzen k devítiletému prodlouženému trestu za držení teroristického dokumentu – „příručky k zabíjení“ s návodem, jak spáchat „útoky nákladními vozy“ – a za držení obscénních snímků dětí. Byl rovněž usvědčen z toho, že na internetu podněcoval někoho k sebevraždě.
Soud shledal, že Finnigan byl členem skupiny 764. „Zamýšlenými oběťmi jsou … zranitelné osoby: zejména mládež z komunity LGBTQI+, rasové menšiny a osoby trpící duševními chorobami nebo poruchami,“ uvedl soudce při vynesení rozsudku. „Jsou terčem právě proto, že jsou tak zjevně zranitelné.“
V červnu byl další britský teenager, Elijah Palmer, odsouzen mimo jiné za podněcování k závažnému sebepoškozování. Podle policie měl rovněž vazby na skupinu 764 a svou oběť si vybral na platformách Roblox a Discord.
FBI používá termín „nihilistický násilný extremismus“ k popisu těchto aktivit, avšak o tomto označení se vedou debaty. Někteří tvrdí, že je vágní a snaží se sjednotit příliš mnoho různých skupin pod jednou střechou.
Výzkumníci jako Argentino poukazují na to, že ideologie v těchto prostorech může být „proměnlivá, performativní a především symbolická“ – okultní či neonacistické symboly mohou sloužit spíše jako znaky členství ve skupině než „jako ucelené politické programy“.
Členství je podle Bjørna Ihlera, který raději přidává termín „misantropický“, rovněž nejasné. „Jde v podstatě o servery Discord,“ říká. „Je tam kanál za kanálem za kanálem.“
V konečném důsledku jde při shánění materiálu pro sexuální vydírání o „moc a … kontrolu nad obětí“, říká Ihler, a takový obsah může být sdílen v takzvaných „lore books“ za účelem dalšího zneužívání ze strany jiných.
„Sdílení těchto materiálů … vede ke zvýšení ‚vlivu‘, což je něco jako sociální měna,“ říká. „Zabývat se tím je z hlediska ochrany obětí nesmírně důležité.“
„Může se to stát komukoli“
Dlouho předtím, než k těmto zatčením došlo, sledovala tyto skupiny ze svého domova v Texasu nezávislá výzkumnice Becca Spinksová.
„Jako matka jsem z toho prostě zděšená,“ říká. „Nemohla jsem zavřít oči a říct si: ‚No, někdo jiný se o to postará.‘ Kdo se tím zabývá? Co se děje? Jak můžeme pomoci?“
V rámci své práce začala před několika lety hovořit s matkou údajné australské oběti Chaiho, která hledala pomoc, aby upoutala pozornost úřadů a zajistila podporu pro své dítě.
Soudní procesy s muži spojenými se skupinou 764, které se konají po celém světě, přinesly podle Spinksové určitou úlevu. „Je velmi statečná,“ říká o údajné oběti v Chaiově případu. „A její maminka je také opravdu nezdolná.“
Chaiův proces se z velké části odehrával za zavřenými dveřmi, ale dopad, jaký měly údajné trestné činy na oběti, je zřejmý.
Spinksová říká, že její největší prioritou je zvyšování povědomí rodičů a představitelů orgánů činných v trestním řízení.
„Často se stává, že se děti ozvou a [policie] možná nepozná známky toho, že jde o síť 764, a proto to neřeší tak důrazně, jak by měla,“ říká.
Spinksová tvrdí, že je třeba zvýšit povědomí i u rodičů. Australská federální policie uvádí varovné signály, mezi které patří známky sebepoškozování, náhlé odcizení se od rodiny a přátel a tajnůstkářské chování ohledně online interakcí.
„Jedním z největších a nejnebezpečnějších omylů je přesvědčení, že se to nám nestane, nebo že se to stává jen určitému typu dětí, zatímco ve skutečnosti se to upřímně řečeno může stát komukoli.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse