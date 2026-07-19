Krize na Blízkém východě: USA zahájily novou sérii leteckých úderů s cílem „rychle potrestat“ Írán po zabití amerických vojáků
19. 7. 2026
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K novému útoku došlo poté, co nejvyšší íránský vůdce varoval, že Washington zaplatí za „snahu o eskalaci“ konfliktu
Dva američtí vojáci byli zabiti a jeden je pohřešován v Jordánsku po íránských útocích
V Bahrajnu, kde se nachází americká námořní základna a který se v posledních dnech stal terčem Íránu, zazněly sirény.
Frustrované USA zkoumají, jak přimět Írán, aby se podřídil jejich vůli, poté, co Trump na letošním summitu NATO označil íránské vůdce za „odpad“ a „nemocné lidi“, ačkoli není zřejmé, jak toho lze dosáhnout bez ro
zsáhlé pozemní operace, na kterou USA nejsou připraveny a ani o ni nemají zájem.
V úterý se na zasedání v situační místnosti Bílého domu uvažovalo o vojenské eskalaci, načež prosákly informace, že mezi zvažovanými možnostmi bylo bombardování dalšího hluboko ukrytého jaderného zařízení na hoře Pickaxe – což by nemělo žádný vliv na nyní kritickou situaci v Hormuzském průlivu – nebo obsazení strategického ostrova Kharg, přes který by v případě absence americké blokády proudilo 90 % íránského vývozu ropy.
Pro USA je zcela možné obsadit ostrov Kharg nebo jakékoli jiné malé území na pevnině, výzvou by však bylo udržet si ho, protože by se nevyhnutelně stalo terčem íránských raket a dronů. Mezitím bude pokračující americké bombardování dále snižovat zásoby obtížně vyráběných protiletadlových střel, jejichž počet se již snížil o polovinu, a drahých raket, jejichž počet klesl o čtvrtinu až třetinu, podle odhadů think-tanku Center for Strategic and International Studies.
Americký prezident Donald Trump vedl krátký telefonický rozhovor s NewsNation, ve kterém hovořil o pátečním íránském útoku na Jordánsko, při kterém zahynuli dva američtí vojáci.
Trump uvedl, že vojáci zahynuli „ve službě naší zemi“, a znovu zdůraznil, že válka proti Íránu byla zahájena s cílem nikdy nedopustit, aby Írán získal jadernou zbraň.
Na otázku ohledně tvrzení Íránu, že již nebude dodržovat memorandum o porozumění, pokud Washington nesplní své závazky, Trump odpověděl: „Je mi to úplně jedno.“
Trump na začátku tohoto měsíce rozzlobeně prohlásil, že příměří „skončilo“, ve skutečnosti však má na Teherán jen velmi malý vliv, protože Írán stále může uplatňovat kontrolu nad Hormuzským průlivem a tím ovlivňovat světové ceny energií, což je pro prezidenta před americkými volbami do Kongresu politicky citlivé téma.
Írán by navíc mohl konflikt dále rozšířit s pomocí svých regionálních spojenců. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že Írán požádal jemenské Húti, aby byli připraveni uzavřít ropnou trasu přes Rudé moře, pokud USA zaútočí na íránskou energetickou infrastrukturu, což by způsobilo chaos ve světové ekonomice.
Írán by také mohl způsobit vážné škody zemím Perského zálivu, které jsou spojenci USA, pokud by se americké síly rozhodly eskalovat válku, například prostřednictvím soustavných a rozsáhlých útoků na odsolovací zařízení v celém regionu, což by mělo devastující dopad na civilní obyvatelstvo.
Teherán již na americké útoky reagoval údery na elektrárny a odsolovací zařízení v Kuvajtu, čímž ohrozil každodenní život v této malé zemi, která je z přibližně 90 % závislá na odsolované vodě jako zdroji pitné vody. Dosud však měly tyto útoky relativně omezený rozsah.
Kuvajt uvádí, že reaguje na íránské raketové a dronové útoky
V příspěvku na X kuvajtská armáda uvedla, že čelí nepřátelským raketovým a dronovým útokům v návaznosti na to, co popsala jako „íránskou agresi“.
Prohlášení uvádí, že jakékoli slyšitelné výbuchy budou pravděpodobně zvuky systémů protivzdušné obrany zachycujících nepřátelské útoky.
Íránská armáda dříve uvedla, že pomocí dronů zaútočila na dvě americké základny v Kuvajtu, přičemž zasáhla muniční sklad v táboře Buehring (dříve tábor Udairi) a radarové a letecké sledovací systémy na letecké základně Ali Al Salem, a to jako odvetu za noční americké údery na Írán. Zpočátku nebylo jasné, zda byly íránské útoky úspěšné, nebo zda byly zachyceny.
USA zahájily novou sérii úderů, aby „potrestaly“ Írán poté, co při íránském útoku zahynuli dva američtí vojáci
Americká armáda uvedla, že zahájila nové letecké údery proti Íránu, aby „rychle potrestala“ íránskou Revoluční gardu za útok v Jordánsku, při kterém zahynuli dva američtí vojáci, jeden je pohřešován a čtyři museli být hospitalizováni.
V rozhovoru pro New York Post americký prezident Donald Trump označil tyto úmrtí za „hanbu“. „Udělali to, protože nechtějí, aby Írán měl jadernou zbraň,“ řekl Trump o vojácích. „A to jen ukazuje, jak zlí (Íránci) jsou,“ dodal.
Íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí před útoky prohlásil, že Washington zaplatí za „snahu o eskalaci konfliktu“.
Centrální velitelství americké armády uvedlo, že letecké údery začaly v sobotu v 18:00 východního času (22:00 GMT) na Trumpův pokyn a měly také za cíl „dále oslabit“ schopnost Íránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
Cílem útoku se kolem 1:30 místního času stala oblast poblíž města Sirik – ležící na klíčové trase pro přepravu energetických surovin –, uvedla íránská státní agentura IRNA. Cílem se stala také lokalita poblíž města Hajiabad ve stejné jižní provincii Hormozgan a v přístavním městě Bandar Abbás byly slyšet výbuchy, dodala IRNA. Cílem se stala také oblast poblíž ostrova Qeshm v úžině, uvedla státní televizní stanice IRIB.
V aktualizaci zveřejněné před několika hodinami na sociálních sítích Centcom uvedl, že zasáhl „íránská vojenská pobřežní sledovací a protivzdušná zařízení, námořní kapacity a sklady raket a dronů“, čímž završil svou osmou noc v řadě útoků proti Íránu.
USA a Írán zintenzivnily útoky poté, co se minulý týden rozpadla jejich rámcová dohoda o příměří podepsaná před měsícem, což zvyšuje pravděpodobnost návratu k totální válce.
Další klíčové události:
Dvě úmrtí amerických vojáků v pátek byla první, ke kterým došlo v důsledku přímé íránské palby od počátku války. Americký ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil na X: „Jejich oběť jen posiluje naše odhodlání.“
Írán se v sobotu zřejmě zaměřil na Saúdskou Arábii, stejně jako na další americké spojence v Perském zálivu a Jordánsko, poté, co USA zaútočily na íránské mosty, energetická zařízení a další infrastrukturu.
Mojtaba Chameneí v prohlášení zveřejněném na oficiálních účtech nejvyššího íránského vůdce na sociálních sítích a ve státních médiích uvedl, že kroky USA ukázaly, že Trumpův podpis je „zcela bezcenný a postrádá jakoukoli důvěryhodnost“, a varoval před „ještě vyššími náklady a dalším ponížením“ pro USA.
Smrt amerických vojáků zvýšila počet amerických vojáků zabitých od začátku války na 16, přičemž více než 430 bylo zraněno. Íránské ministerstvo zdravotnictví v sobotu uvedlo, že při amerických útocích na zemi v uplynulých třech týdnech bylo zabito 50 lidí a více než 500 jich bylo zraněno.
V Iráku byla v neděli brzy ráno bezpilotním letounem zasažena základna Strany svobody Kurdistánu, íránské kurdské disidentské skupiny, poblíž Irbílu, přičemž bylo podle vojenského představitele této skupiny zraněno osm jejích členů.
Největší škody způsobené sobotními íránskými útoky vznikly v Kuvajtu, kde byla podle kuvajtských úřadů a společnosti Kuwait Petroleum Corporation zasažena odsolovací stanice a ropné zařízení. Jednalo se o druhý útok na odsolovací stanici během dvou dnů v tomto malém státě, který je z 90 % závislý na odsolování pitné vody.
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