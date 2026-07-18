Projevy toxické pedagogiky
18. 7. 2026
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Opět přicházím se smutnou povinností zveřejnit projevy toxické pedagogiky. Oba tyto profily se prezentují jako učitelské, respektive lektorské. Pokud mají nějaké žáky, studenty nebo klienty, myslím, že je v jejich zájmu tyto jejich online projevy pročíst.
Aby bylo jasno, co považuji za problematické:
Jakub Císař píše, že by mě profackoval. Jak to myslíte, Jakube?
Hodláte číhat v ulicích, nebo si domluvíme konkrétní čas a místo? Půjdeme do toho osobně, nebo prostřednictvím šampionů? Napište, budu se těšit. Pár kandidátů bych za sebe měla, není problém profouknout kontakty z hudební produkce. Sekuriťáci umí krásně odnášet lidi, hezky se na to dívá.
Přijde mi vždy takové až roztomile naivní, když tradiční kantor pančel pojme podezření, že je chytřejší než moji právníci. Pokud si někdo myslí, že ohledně školského zákona melu nesmysly, které musí žákům následně vysvětlovat, tak je vysoce pravděpodobné, že svým žákům vykládá naprosté blouznivé nesmysly naopak on.
Dále je tu profil Zbyněk Tůma, který se dopouští jakéhosi vtipu, kde se do nějaké míry prolíná realita s fikcí. Popravdě se mi nechce zkoumat co je co, akorát mi vadí, že to musí možná zkoumat jeho klienti.
Způsob myšlení, ve kterém figurují hanlivá hodnotící označení cizího těla a humor zralý na cenu Sexistické prasátečko, nepatří do komunikace ve vzdělávací instituci 21. století.
Nejde o přecitlivělost nebo korektnost. Kdo se takhle vyjadřuje, samozřejmě není chlapák, rebel, nebo snad poslední Mohykán politické nekoreknosti, zároveň bych mu ale nedávala ani ideové nálepky, aby snad nevznikl dojem, že je součástí nějakého promyšleného názorového proudu. Slovy postavy ze seriálu Most:
"On není rasista, on je jenom kre*én."
Doufám, že se shodneme, že kre*ény ve školství ČR nechceme.
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