Channel 4 News: Kontroverzní odvolání ukrajinského ministra obrany
16. 7. 2026
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Pozn.red.: Channel 4 News po zveřejnění videa tohoto zpravodajského bloku ho z webu stáhly, možná proto, že je někdo upozornil, že záběry ukrajinských jednotek pomáhají Rusům
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 16. července 2026, 19 hodin: Ukrajinské drony s dlouhým doletem míří k Rusku, zatímco v Kyjevě propukla politická krize poté, co byl propuštěn muž stojící za touto strategií. Dobrý večer. Keir Starmer dnes dorazil na Ukrajinu, aby se rozloučil, jen aby zjistil, že prezident Zelenskyj se po propuštění svého ministra obrany ocitl ve vlastní politické krizi. Tento krok vyvolal ojedinělé protesty v několika ukrajinských městech, které by mohly nabývat na síle. Dnes večer byl náš tým s jednou z jednotek dálkových dronů, za kterou byl zodpovědný ministr SACT, když střílely hluboko do Ruska. Tyto zbraně změnily dynamiku války. Právě dnes si moskevský starosta stěžoval, že včera v noci bylo na jeho město vypáleno 200 dronů. Dnes večer hrozí Ukrajině, že ztratí svou převahu v dronové válce, zatímco se v plném létě připravuje na další tuhou zimu.
Tisíce lidí po celé Ukrajině se připojily k demonstracím na protest proti odvolání oblíbeného mladého ministra obrany Mychaila Fedorova, který byl ve funkci pouhých šest měsíců. Byl považován za průkopníka v oblasti úspěšného využití dronů v zemi, dostal se však do konfliktu s tradičními vojenskými kruhy a uprostřed této ukrajinské politické krize se setkal také s Keirem Starmerem, který přijel na svou poslední návštěvu Kyjeva jako britský premiér. Náš korespondent pro zahraniční záležitosti, Paraic O’Brien, se k nám připojuje z Dněpru. Paraicu.
Reportér: Ano, jak říkáte, Krishi, šlo o poslední návštěvu Keira Starmera na Ukrajině v roli premiéra. Během ní oznámil nové finanční prostředky ve výši přes 250 milionů liber na podporu ukrajinského válečného úsilí. Nevíme, zda během návštěvy poskytl Zelenskému nějaké rady, jak překonat obrovské politické krize.
Moderátor: A návštěvu Keira Starmera poněkud zastínila právě tato politická krize kolem ministra obrany.
Reportér: Ano, to rozhodně ano. Představte si, že by ve Velké Británii byl odvolán ministr a tisíce lidí vyšly do ulic protestovat. Přesně to se dnes stalo na Ukrajině. Prezident Zelenskyj odvolal svého ministra obrany Mychaila Fedorova. Vztahy mezi ním a vrchním velitelem armády Alexandrem Syrským se v podstatě natolik zhoršily, že tito dva muži nedokázali být spolu v jedné místnosti.
Fedorov je mladý, populární a je to technologický podnikatel. Syrskij je ze staré školy, je to v boji zocelený generál, který se částečně podílel na obraně Kyjeva na začátku této invaze. Nejde však jen o... osobní spor. Jde o dvě protichůdné vize toho, jak vést moderní válku. To má tedy vážné důsledky pro další možný vývoj této války.
Toto dnes o sporu řekl Zelenskyj: "Upřímně řečeno, prezident by se v takovéto situaci za války neměl stavět na žádnou stranu. Velmi bych si přál jednotu. Obě strany ji však nenalezly. Jsem přesvědčen, že Fedorov v týmu zůstane."
O tom, jak se to bude dále vyvíjet, si povíme o něco později. On si však stranu vybral. Fedorova se zbavil. A jde o to, že jsme dnes mluvili s mladými veliteli a výrobci dronů. Nemohou uvěřit, že se to stalo. A tady je důvod. Fedorov totiž byl přesvědčen, že data a technologie jsou ústředním prvkem vedení moderní války. A to jsme včera v noci viděli na vlastní oči. Vyrazili jsme daleko od Dněpru s ukrajinskou jednotkou bezpilotních letounů, která vysílá ty klíčové bezpilotní letouny s dlouhým doletem hluboko do Ruska.
Vše, co se týká odpalování ukrajinských bezpilotních letounů s dlouhým doletem namířených na cíle hluboko v Rusku, je naprosto citlivé vojenské tajemství. Nejprve jsme tedy odevzdali své telefony jednotkám bezpilotních systémů a ty byly zapečetěny do Faradayových sáčků, aby se zablokoval signál.
Týmy, které tyto drony vypustily do Ruska, i samotné drony jsou pro Rusy na samém vrcholu seznamu prioritních cílů, proto ta bezpečnostní opatření. Odevzdali jsme své telefony a dostali jsme pokyny, že nesmíme ukázat tvář žádného operátora, že v terénu nesmíme použít jejich skutečný hlas a že nesmíme použít ani jejich skutečné volací znaky.
Dnešní odpal se koná uprostřed slunečnicového pole. Květinový symbol země sklání hlavu před novým znakem. Bylo nám řečeno, abychom nenatáčeli odpalovací rampy, ze kterých bude vypuštěno asi 20 dronů pro dálkové lety. Vyrobeno na Ukrajině, určeno pro Rusko.
Vedoucí týmu se představuje jako Celtic a sděluje nám jen nejzákladnější informace o dronech a dnešní misi. "Jde o Fire Point FP1. Mají dolet přes 2 000 kilometrů, unesou 100 až 200 kilogramů výbušnin a jsou vyrobeny na Ukrajině."
Komunikují tyto drony mezi sebou pomocí umělé inteligence?
"Bez komentáře. Bez komentáře. Bez komentáře."
V tomto boji Davida proti Goliášovi jsou to kameny v praku, ale je jich tisíce. Některé jsou vybaveny umělou inteligencí a směřují hluboko do Ruska. Za poslední dva roky bylo na území Ruska vypuštěno přes 7 000 ukrajinských dronů s dlouhým doletem a jejich počet dramaticky roste. Mění totiž průběh války – zničené ropné rafinerie znamenají fronty u ruských čerpacích stanic, zasažené muniční sklady a vojenské cíle.
Došlo však také k incidentům, při nichž zahynuli civilisté.
"Drony středního doletu narušují ruské zásobovací trasy a zpomalují jejich postup na Ukrajině na šnečí tempo. Zhruba za půl dne tyto drony dosáhnou svých cílů hluboko uvnitř Ruska. To nemění jen průběh této války, mění to průběh každé války, která teprve přijde."
Velitel tohoto týmu v terénu chtěl hovořit o NATO a snažil se prezentovat případné členství Ukrajiny v alianci jako zásadní posílení jejích technologických schopností:
"Všechno to souvisí s ochranou našeho státu i NATO. Nakonec se k alianci připojíme a bude to pro společné dobro, především pro samotný Severoatlantický blok a naše spojence. V první řadě jsme štítem na východě proti Rusům."
A závěrečná poznámka velitele: co znamenala návštěva Kiera Starmera v Kyjevě, kde se setkal se Zelenským?
"Bůh ochraňuj Spojené království, Bůh ochraňuj krále a Bůh ochraňuj naši Ukrajinu. Nezávislou, silnou, rozvíjející se. Krok za krokem."
Krok za krokem, to je motto této jednotky. Tyto drony stojí kolem 55 000 dolarů za kus. Ale to je teprve první krok. Na věcech, jako je navigace pro každý start, pracuje tým až 200 lidí, od počítačových techniků po špiony. Moskva se sice přizpůsobuje, ale ne dost rychle. Protože v této válce záleží především na datech. Bojovat chytřeji, ne tvrději. A prozatím Rusko jen trpí.
Moderátor: Mluvil jsem s Kirou Rudyk, která vede liberální opoziční stranu v ukrajinském parlamentu, a zeptal jsem se jí, proč vyvolalo odvolání ministra obrany takový rozruch.
Kira Rudyk: Šest měsíců rozhodně nestačí na to, aby se podařilo dokončit všechny plánované reformy a splnit sliby a úkoly, které byly ministrovi svěřeny. Proto si myslím, že to byla chyba prezidenta Zelenského. Málokdy ho kritizuji, ale v tuto chvíli si myslím, že si to jako země ve válce nemůžeme dovolit.
Moderátor: Kdyby se prezident postavil na druhou stranu a odvolal náčelníka generálního štábu, vyvolalo by to také takový rozruch?
Kira Rudyk: Samozřejmě by to byla složitá situace. Myslím si však, že v současné době je na ulicích Ukrajiny zřejmé, že podpora lidí byla jednoznačně na straně ministra Fedorova. A podle nejnovějších zpráv prezident jmenoval do funkce úřadujícího ministra obrany současného šéfa ukrajinské vnitřní rozvědky. Stále to vyvolává mnoho otázek ohledně schopnosti Ukrajiny pokračovat v reformách, které probíhaly na ministerstvu obrany, a pokračovat v přípravách na velmi náročnou zimu.
Moderátor: Pokud Rusko letos v létě dosáhne úspěchů a obsadí města jako Kramatorsk, co to bude znamenat pro prezidenta Zelenského?
Kira Rudyk: To by znamenalo, že došlo k závažné chybě. Ministr Fedorov nás však ujistil, že jeho ministerstvo bude schopno pokračovat ve vyzbrojování našich obránců a postupovat vpřed i bez něj. Vše se odehrálo opravdu rychle. Myslím, že příprava nebyla dostatečná. A když plánujete tak významný krok, musíte promyslet všechny možné scénáře vývoje událostí. To se však v tomto případě nestalo. V současné době prochází ukrajinský parlament reorganizací. To znamená, že Ukrajina bude alespoň měsíc bez současného ministra obrany.
Moderátor: Mohlo by se to tedy pro prezidenta proměnit v krizi?
Kira Rudyk: Nemyslím si, že by prezident výrazně ztratil podporu jen proto, že v tuto chvíli nemůžeme uspořádat volby. Nemůžeme mít jiného prezidenta. Mohu kritizovat prezidenta Zelenského, ale pravdou je, že musíme najít způsob, jak jít dál, podporovat úřadujícího ministra obrany a podporovat naši armádu za každých okolností a soustředit se ne na jména, ale skutečně na cíl, který máme před sebou. A tento cíl je velmi jednoduchý: přežít.
Moderátor: Myslíte si, že by to mohl parlament zvrátit? Mohlo by dojít k obratu o 180 stupňů?
Kira Rudyk: Doufali jsme, že se o to pokusíme. Bohužel si myslím, že v tuto chvíli už bylo řečeno a uděláno tolik věcí, že by to prezident nezvrátil.
Moderátor: Keir Starmer tam dnes byl a v Británii se chystá nástup nového premiéra. Vnímá Ukrajina toto nové vedení jako problém, jako někoho, koho je třeba přesvědčit?
Kira Rudyk: Stručná odpověď zní: ne. Spojené království je jednou z mála zemí, kde téměř všechny politické strany Ukrajinu silně podporují, bez ohledu na to, kdo je ve vládě a kdo je premiérem. A to jsme mohli pozorovat v průběhu let.
Moderátor: Kiro Rudyková, moc vám děkuji.
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