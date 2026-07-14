Děti ve Velké Británii budou jednou z nejméně zdravých generací za poslední desetiletí, varují lékaři

Británie má problém, ale aspoň ho má zdokumentovaný. Česko to neřeší
14. 7. 2026 / Bohumil Kartous
14. 7. 2026
Analýza 12 ukazatelů, včetně astmatu, obezity a očkování, ukazuje, že zdraví dětí je „národní ostudou“
Děti ve Velké Británii vyrostou v jednu z nejméně zdravých generací za poslední desetiletí, přičemž výsledky v oblasti zdraví dětí se ve všech oblastech zhoršily nebo zcela stagnují, uvedla skupina předních pediatrů.
Snížená míra proočkovanosti spolu s rostoucím počtem hospitalizací kvůli astmatu a duševním poruchám jsou faktory, které přispívají k současnému stavu zdraví dětí ve Velké Británii, který by měl být vnímán jako „národní ostuda“, jak vyplývá z jejich analýzy.
Zpráva, kterou zveřejnila Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví (RCPCH), analyzovala 12 celosvětově uznávaných ukazatelů zdraví a blahobytu dětí, včetně kojenecké úmrtnosti, zdraví ústní dutiny, obezity, proočkovanosti, prevalence duševních poruch a výskytu astmatu. Ukazatele zdraví dětí ve Velké Británii ve všech měřených kategoriích výrazně stagnovaly, což řadí britské děti mezi nejméně zdravé v západní Evropě.
Například pouze 84 % dětí ve Velké Británii obdrží do věku pěti let dvě dávky vakcíny MMR, což je méně než cíl Světové zdravotnické organizace (95 %) a činí z Velké Británie zemi s nejhoršími výsledky ze zemí G7. Velká Británie má také jednu z nejvyšších úmrtností souvisejících s astmatem v Evropě. Míra kojenecké úmrtnosti ve Velké Británii se od roku 2023 téměř nezlepšila a podle zprávy zůstává vyšší než v jiných evropských zemích.
Podle zprávy existují v rámci Spojeného království značné nerovnosti, které ještě zhoršují již tak špatný zdravotní stav dětí. Ukázalo se, že míra kojenecké úmrtnosti i obezity je v nejchudších oblastech více než dvakrát vyšší než v nejméně znevýhodněných oblastech.
„Výsledky Spojeného království v oblasti zdraví dětí by měly být národní ostudou,“ uvedla dr. Helen Stewartová, pracovnice RCPCH pro zlepšování zdraví. „V celé západní Evropě dosahují mnohé jiné země lepších výsledků v oblasti dětského zdraví, zatímco zde příliš mnoho dětí zůstává pozadu. Zpráva o stavu dětského zdraví ukazuje, že ve Velké Británii děti kategoricky zklamáváme, a to zejména ty z etnických menšin a chudších poměrů.“
Stewartová se zřejmě obrátila s výzvou na Andyho Burnhama, který by se měl 20. července ujmout funkce premiéra, aby této otázce dal prioritu. „ Nová vláda má šanci zaujmout odvážný postoj k zdraví dětí. Bez přijetí opatření bude více dětí vyrůstat ve špatném zdravotním stavu, vstupovat do dospělosti v nevýhodném postavení a vyvíjet ještě větší tlak na rodiny a veřejné služby,“ uvedla.
„Během prvních 100 dnů by nová vláda měla nastínit, jak učiní zdraví dětí prioritou prostřednictvím trvalých investic, lepšího využití dat a jasných národních cílů. Pediatři poskytli plán, nyní musí tvůrci politik naslouchat.“
Kromě analýzy zpráva obsahovala také průzkum společnosti YouGov, z něhož vyplynulo, že pouze 12 % rodičů se domnívá, že se zdraví dětí za posledních 10 let zlepšilo, což naznačuje, že tam, kde došlo k pokroku, rodiny to nepocítily.
RCPCH vyzvala vládu, aby zavedla různá opatření, včetně dalších investic do zdravotních služeb pro děti a do personálu, zlepšení způsobu sběru a sdílení údajů o zdraví dětí v celé Velké Británii a zavedení závazných národních cílů s cílem zlepšit výsledky v oblasti zdraví dětí a zmenšit propast mezi nejvíce a nejméně znevýhodněnými.
Sarah Woolnough, výkonná ředitelka zdravotnické charitativní organizace King’s Fund, uvedla, že tato zpráva by měla být vnímána jako „varovný signál“.
„Bez naléhavých a trvalých opatření existuje reálné riziko, že dnešní děti budou mít horší zdravotní stav než předchozí generace,“ uvedla.
„Tato zpráva vykresluje hluboce znepokojivý obraz zdraví dětí v celé Velké Británii. Je to drsná připomínka toho, že nerovnosti v oblasti zdraví začínají již v raném věku a mohou ovlivňovat zdraví, pohodu a příležitosti na dlouhá léta dopředu. Ať už jde o kojeneckou úmrtnost, obezitu, duševní zdraví nebo proočkovanost, důkazy jasně ukazují, že děti ze znevýhodněného prostředí mají s větší pravděpodobností horší výsledky.“
Mluvčí vlády uvedl: „Po deseti letech zanedbávání stále příliš mnoho dětí – zejména těch, které vyrůstají v nejvíce znevýhodněných komunitách – trpí horším zdravotním stavem, než by mělo. Proto tato vláda přijímá rozhodná opatření, aby vyvedla děti z chudoby, řešila nerovnosti v oblasti zdraví a vychovala nejzdravější generaci dětí v historii.
„Kromě zrušení omezení na dvě děti rozšiřujeme podporu duševního zdraví na školách a vysokých školách, otevíráme rodinná centra a místní zdravotní střediska a chráníme děti prostřednictvím přísnějších pravidel týkajících se kouření, elektronických cigaret a reklamy na nezdravé jídlo.
„Základním školákům také zajišťujeme zdravější začátek dne díky bezplatným snídaňovým klubům a poskytujeme bezplatné školní stravování každému dítěti z domácnosti, která pobírá univerzální přídavek.“
Zdroj v angličtině ZDE
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