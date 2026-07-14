Britská policie zatkla 12 osob kvůli hrozbě proti islámské akci ze strany krajní pravice
14. 7. 2026
Tři ze zadržených byli vzati do vazby kvůli podezření ze spiknutí za účelem vraždy, uvedla protiteroristická policie
Policie oznámila, že bylo zatčeno dvanáct osob, z toho tři na základě podezření ze spiknutí za účelem vraždy, v souvislosti s hrozbou ze strany krajní pravice vůči islámské akci, která se konala tento víkend.
Vyšetřování vede protiteroristická policie, která uvedla, že se jedná o případ „krajně pravicového terorismu“ namířeného proti akci konané v Shrubland Hall v Suffolku.
Policie uvedla, že akci, které se během čtyř dnů zúčastnilo odhadem 15 000 lidí, hrozilo „potenciálně vážné nebezpečí“.
Tři ze zadržených byli vzati do vazby kvůli podezření ze spiknutí za účelem vraždy, dalších osm osob bylo zadrženo na základě protiteroristických zákonů. Jedním ze zadržených je 82letý důchodce. Ve východním Londýně byla zadržena 48letá žena podezřelá z napomáhání pachateli.
Policie uvedla, že 82letý muž byl mezitím propuštěn na kauci, zatímco ostatní zůstávají ve vazbě.
Zpravodajské informace, které vedly k zatčením, se objevily během víkendu. K zatčením došlo až v průběhu konání akce, což podle zdrojů naznačuje, jak pozdě k zásahu došlo. Akce byla z preventivních důvodů ukončena dříve, než bylo plánováno, a byl vyhlášen stav závažné události.
Policisté v rámci pokračujícího vyšetřování prohledávají řadu adres po celé Británii.
Policie dodala: „Vzhledem k obavám z možné hrozby a jako preventivní opatření byla prostřednictvím suffolkské policie organizátorům akce UK Ijtima doporučena, aby akci v neděli 12. července ukončili o něco dříve, než bylo plánováno. Nepředpokládá se, že by v souvislosti s touto záležitostí existovala nějaká širší hrozba pro veřejnost.“
Protiterorističtí policisté provedli zatčení v neděli a v pondělí v oblasti Greater Manchester, v Londýně, Essexu, Ipswichi a Surrey.
Deník Ipswich Star uvedl, že podle organizátorů akce se o shromáždění šířily na sociálních sítích nepravdivé informace. Byly uzavřeny silnice, přičemž organizátoři uvedli, že je policie informovala o obavách, že se lidé chystají na akci přijet s cílem ji potenciálně narušit.
Velitelka Helen Flanaganová, šéfka protiteroristické policie v Londýně, uvedla: „Poté, co jsme se dozvěděli o potenciální vážné hrozbě vůči islámské akci v Suffolku, jsme velmi rychle zasáhli a provedli řadu zatčení na různých místech po celé zemi.
„Ráda bych poděkovala kolegům ze suffolkské policie za jejich neustálou podporu, díky níž bylo v neděli v reakci na tuto situaci vyhlášeno mimořádné opatření. Ráda bych také poděkovala organizátorům akce a veřejnosti, kterou tato situace zasáhla.
„Vím, že tato zpráva může vyvolávat obavy u veřejnosti, a zejména u členů muslimské komunity, vzhledem k tomu, že se domníváme, že zamýšleným cílem byla islámská akce. Jak jsme však již prokázali, nebudeme váhat zasáhnout, pokud se objeví jakákoli potenciální hrozba, bez ohledu na to, kdo nebo co by potenciálním cílem mohlo být.“
Zástupkyně policejního náčelníka Alice Scottová ze suffolkské policie uvedla: „Abychom veřejnost alespoň částečně uklidnili, zajistíme v následujících dnech viditelnou policejní přítomnost v oblasti Shrubland Hall.
„Situace byla v neděli brzy ráno vyhlášena jako závažný incident a byla svolána meziresortní zásahová jednotka, aby zajistila bezpečný a řádně koordinovaný odchod 15 000 účastníků z akce.“
Zdroj v angličtině ZDE
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