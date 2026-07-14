Velká Británie čelí „vlně požárů“ – extrémní vedro vytváří ideální podmínky pro lesní požáry, varují odborníci
14. 7. 2026
Britská národní rada velitelů hasičských sborů uvádí, že záchranné složky zasahují u 19 lesních požárů po celé Británii, z nichž mnohé se nacházejí v blízkosti městských oblastí
Velká Británie je v zajetí „vlny požárů“, extrémní letní vedro vytváří ideální podmínky pro lesní požáry, varují vědci a ochránci přírody.
Zvláštním nebezpečím je podle nich to, že se zdá, že k požárům dochází spíše v blízkosti městských oblastí než na odlehlém venkově, což představuje riziko pro domy i zdraví obyvatel, uvedli.
Claire Belcherová, ředitelka Wildfire Lab na Univerzitě v Exeteru, uvedla: „Tato pokračující ‚vlna požárů‘ je nejrozsáhlejší, jakou Velká Británie kdy zažila. V některých regionech jsme již dříve zaznamenali mnoho požárů, ale nikdy jsme nezažili, aby požáry hořely napříč celou zemí tak jako nyní.
„Klimatická změna zvyšuje pravděpodobnost lesních požárů – vlhké zimy způsobují bujnější růst vegetace a dlouhotrvající vlny veder tuto vegetaci vysušují – a my musíme lépe spravovat naši půdu, abychom snížili rizika a zabránili šíření požárů. Dopad lesních požárů na volně žijící zvířata může být zničující a následná obnova krajiny je opravdu náročná.“
V pondělí odpoledne Národní rada velitelů hasičských sborů uvedla, že záchranné složky zasahují u 19 lesních požárů.
Dva hasičské sbory vyhlásily stav mimořádné události a lidé byli evakuováni z okolí horského svahu v severním Walesu, kde obyvatelé popisovali, jak slyšeli praskající oheň postupující směrem k domům, zatímco z nebe ztmaveného hustým kouřem padal popel.
V pondělí v 17:00 hasičský a záchranný sbor severního Walesu oznámil, že stav mimořádné události zrušil a že je pro evakuované obyvatele bezpečné se vrátit, varoval však lidi, aby nechali zavřená okna.
Cathy Augustine, městská zastupitelka v Penmaenmawru, řekla: „Je neuvěřitelně smutné, že požár zuří právě ve velmi výjimečné krajině Carneddau – krásné části severního Walesu, která je však pro hasiče opravdu obtížným terénem pro zásah. Je to také domov důležité divoké zvěře.“
Uvedla, že někteří obyvatelé, kteří museli uprchnout, byli zpočátku ubytováni v místní hospodě Gladstone a jedna škola byla na celý den uzavřena. Místní dobrovolníci pomáhali pečovat o divoké poníky.
Maria Barbosa, vědkyně specializující se na lesní požáry z Britského centra pro ekologii a hydrologii, řekla: „Jsme svědky toho, jak klimatické změny aktivně mění zranitelnost britské krajiny.
„Když krajina zažívá několik po sobě jdoucích dní s teplotami nad 30 °C a malým nebo žádným deštěm, rostliny a půda ztrácejí vlhkost rychleji, než ji dokážou obnovit. Vegetace se stává dostupnějším zdrojem paliva, což výrazně usnadňuje šíření požárů.
„Dopady sahají daleko za samotné požáry. Vysoké teploty již ovlivňují veřejné zdraví, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva. Když se k vlně veder přidá kouř z lesních požárů, může se kvalita ovzduší výrazně zhoršit, což zvyšuje rizika pro dýchací a kardiovaskulární systém. Kouř se může šířit na velké vzdálenosti, čímž vystavuje komunity vzdálené od fronty požáru škodlivým znečišťujícím látkám a zhoršuje zdravotní zátěž způsobenou extrémním horkem.“
Vikki Thompsonová, postdoktorandka zabývající se přiřazováním dopadů extrémních povětrnostních jevů na Univerzitě v Edinburghu, uvedla: „Tento týden budou v některých částech Spojeného království panovat ideální povětrnostní podmínky pro lesní požáry: horko, sucho a vítr. To vede k mimořádnému nebezpečí požáru.“
Organizace Natural England uvedla, že v některých oblastech jižní Británie přetrvává „mimořádné riziko požáru“ a ve velké části Anglie a Walesu „velmi vysoké“ riziko.
Druhá závažná událost byla vyhlášena v Derbyshire, kde velitelé hasičů uvedli, že pracují na ochraně domů, infrastruktury a volně žijících živočichů.
Hasičský a záchranný sbor v Derbyshire uvedl, že v oblasti Tintwistle Moor došlo k „rozsáhlému lesnímu požáru“ způsobenému „suchou jako troud“ půdou. Součástí zásahu k uhašení plamenů bylo shazování vody z vrtulníků.
Na pomoc byli povoláni další hasiči ze sousedních sborů, stejně jako horské záchranné týmy a policie.
Záchranáři sledují kouř stoupající z požáru vřesoviště poblíž přehrady Dovestone v Manchesteru. Fotografie: Temilade Adelaja/Reuters
Hasičský a záchranný sbor Greater Manchester byl povolán k požáru vřesoviště poblíž přehrady Dovestone. Mluvčí uvedl: „Kvůli silnému větru se kouř z požáru šířil na značné vzdálenosti a lidé hlásili zamlžení a zápach kouře až v centru Manchesteru.“
Ve Walthamstow ve východním Londýně v neděli 125 hasičů zasahovalo u požáru, který zasáhl dům, zahrady a kůlny a železniční násyp. Někteří obyvatelé byli evakuováni a byla zřízena dvě evakuační centra. Příčina požáru se vyšetřuje.
Mezitím asi 50 hasičů z londýnského hasičského sboru bojovalo také s lesním požárem v Orpingtonu na jihovýchodě hlavního města. Hasičský sbor uvedl, že hořelo několik akrů trávy na dvou polích.
Thomas Smith, docent environmentální geografie na London School of Economics and Political Science, řekl: „Ve Velké Británii tradičně dochází k mnoha větším požárům vřesovišť a vřesovištních oblastí na jaře, kdy zde zůstává odumřelá vegetace zimy a živé rostliny ještě nejsou plně zazelenalé.
„Během běžného léta obsahuje tento nový zelený porost dostatek vlhkosti, díky čemuž je velká část krajiny odolnější vůči ohni. Během opakovaných a mimořádných vln veder však vidíme, že tato přirozená sezónní ochrana může selhat.
„Dalším důležitým rysem tohoto víkendu byl počet požárů vznikajících na rozhraní venkova a města, kde se hořlavá vegetace setkává s obydlími a infrastrukturou.
„Požáry v okolí Yorku a Walthamstow mohou být malé ve srovnání s rozsáhlými požáry vřesovišť, které dominují každoročním statistikám spálené plochy ve Velké Británii, ale jejich důsledky mohou být neúměrně velké – relativně malý požár vegetace v hustě osídlené oblasti se může stát závažnou mimořádnou událostí.“
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