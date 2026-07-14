„Koalice ochotných“ vybuduje společný evropský protiraketový program. ČR se neúčastní
14. 7. 2026
Ukrajina a dalších devět zemí, včetně Velké Británie, vydaly společné prohlášení při příležitosti setkání představitelů s Volodymyrem Zelenským v Paříži
Ukrajina a dalších devět zemí, včetně Velké Británie, Německa a Francie, mají vybudovat společný program ochrany Evropy před balistickými raketami, přičemž využijí zkušenosti Kyjeva z boje proti plnohodnotné ruské invazi trvající již více než čtyři roky.
„Naším cílem je vybudovat společnou schopnost protiraketové obrany pro Evropu,“ uvedlo těchto 10 zemí v pondělním prohlášení, když se lídři setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským k jednání v Paříži.
Toto oznámení přišlo v době, kdy se Velká Británie rovněž zavázala k účasti na podpůrném úvěru EU pro Ukrajinu ve výši 90 mld. EUR, což znamená, že britské firmy budou moci dodávat více zbraní hrazených z těchto prostředků. Tento krok představuje nejnovější snahu EU a Británie o užší spolupráci poté, co Británie v roce 2020 v důsledku hlasování o brexitu opustila Unii.
Francouzský prezident Emmanuel Macron rovněž po schůzce oznámil, že mnohonárodní síly pro Ukrajinu, které mají být nasazeny v případě příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, budou v nadcházejících měsících provádět cvičení v sousedních zemích, „abychom ověřili naše plány nasazení a prokázali, že jsme připraveni, odhodláni a důvěryhodní“.
Zelenskyj přijel v pondělí do Paříže s cílem urychlit spolupráci s evropskými zeměmi na rozvoji ukrajinské protivzdušné obrany ještě před zimou, kdy Rusko obvykle zintenzivňuje své útoky, aby Ukrajincům znemožnilo přístup k elektřině, teplu a vodě.
Požádal představitele několika evropských zemí, aby se připojili k přípravě opatření proti ruským raketovým útokům, které zasáhly Ukrajinu a vyvolaly u zbytku Evropy obavy z širších ambicí Moskvy na kontinentu.
Koalice pro protiraketovou obranu, jejíž součástí jsou také Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Norsko a Španělsko, uvedla, že si uvědomuje „rostoucí hrozbu, kterou představují balistické rakety“, které je obtížnější zastavit než řízené střely nebo drony.
Protiraketový program by zahrnoval „integrovanou architekturu protiraketové obrany, která by odradila a neutralizovala budoucí raketové hrozby“, uvádí se v prohlášení. „Uznáváme jedinečné zkušenosti Ukrajiny, které získala při obraně proti agresivní válce vedené Ruskem.“
Nebyl však uveden žádný časový rámec pro tento protiraketový program. Očekávalo se také, že se Zelenskyj setká s poradci pro národní bezpečnost a zástupci obranných firem, které by se na programu mohly podílet.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že krok Spojeného království připojit se k podpůrné půjčce EU pro Ukrajinu je zásadní.
„Tato dohoda pomůže zajistit, aby Ukrajina získala podporu, kterou potřebuje k obraně proti ruské agresi, a zároveň podpoří britské obranné firmy, zachová kvalifikovaná pracovní místa a posílí naši národní bezpečnost,“ uvedl ve svém prohlášení.
Podle společného prohlášení z Londýna a Bruselu poskytne Británie „spravedlivý a přiměřený příspěvek na náklady vyplývající z úvěru, úměrný hodnotě zakázek zadávaných britským firmám“.
Minulý měsíc začala EU vyplácet Ukrajině velkou dvouletou půjčku, která bude určena na nákup zbraní pro její ozbrojené síly a na pokrytí rozpočtových schodků.
Prvních 6 miliard eur z této půjčky bude použito na podporu výroby dronů pro kyjevské síly.
Tyto zoufale potřebné finanční prostředky přicházejí v době, kdy se zdá, že Ukrajina obrací vývoj ve čtyřleté válce tím, že stabilizuje frontovou linii a zasahuje hluboko do území Ruska.
Mezitím Macron varoval evropské země před samostatnou národní obrannou politikou, zatímco vlády zvyšují vojenské výdaje v reakci na ruskou hrozbu a tlak ze strany USA na zvýšení vojenských výdajů.
Jeho komentáře přišly měsíc po krachu francouzsko-německého projektu na vývoj stíhacího letounu nové generace, který skončil po měsících patové situace mezi zbrojními firmami, což podtrhuje průmyslové rivality, které mohou ohrozit snahu Evropy o společné zbrojení.
„Pokaždé, když způsobíme roztříštěnost, můžeme se v daném okamžiku cítit dobře, ale vytváříme tím zpoždění pro budoucnost. Pokaždé, když podléháme nacionalismu, ať už ve Francii nebo jinde, nepochopíme vlastní historii. Vlastenectví, ano; nacionalismus, nikdy,“ řekl Macron ve svém každoročním projevu k francouzským ozbrojeným silám v předvečer Dne Bastily, francouzského státního svátku.
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