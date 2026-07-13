Hasičská letadla bojují s požárem v lese Fontainebleau nedaleko Paříže
13. 7. 2026
Lesní požár rychle spálil více než 800 hektarů, došlo k evakuaci vesnic, částečnému uzavření dálnice a narušení provozu vysokorychlostní železnice
Francouzské úřady v neděli vyslaly dvě hasičská letadla do oblasti Paříže poté, co v rozlehlém lese Fontainebleau, asi 60 km jihovýchodně od hlavního města, vypukl „velmi prudký“ požár „mimořádného rozsahu“.
Požár vypukl v pozdních odpoledních hodinách v někdejší královské lovecké rezervaci, která je dnes poseta klidnými vesničkami. Šířil se po ploše 800 hektarů a podle úředníků se v pondělí brzy ráno stále rozšiřoval, což vedlo k částečnému uzavření dálnice A6, hlavní severojižní dopravní tepny země, a narušilo provoz během rušného letního cestovního víkendu, který byl poznamenán vlnou veder.
Narušen byl také provoz vysokorychlostních vlaků. Francouzská železniční společnost SNCF v neděli večer oznámila, že vlaky přijíždějící do pařížského nádraží Gare de Lyon nebo z něj odjíždějící mají zpoždění až šest hodin.
Hasičská letadla musela v neděli po setmění přerušit zásahy. Ve vesnici Vaudoue bylo evakuováno asi 15 domů a hasiči bránili několik dalších obcí v okolí, uvedla místní hasičská služba v departementu Seine-et-Marne.
Bez hasičských letadel by již byly evakuovány i další vesnice, uvedl Olivier Compta, který dohlížel na hasičskou operaci.
Na zdolání požáru, který vypukl dva dny před státním svátkem 14. července (Den Bastily), pracovalo asi 400 hasičů.
Eric Brocardi z francouzské národní federace hasičů uvedl, že se jednalo o první případ, kdy byla k hašení požárů v pařížském regionu nasazena letadla s hasicími bombami z obvykle suchějšího a teplejšího jihu země.
K hašení požáru přispívaly také dva hasičské vrtulníky a pozorovací letadlo, dodal. „Cílem je zachránit životy a majetek,“ řekl, zatímco se oheň šířil dál.
Dříve hasiči zasahovali u požáru, který zablokoval dálnici vedoucí na východ od Paříže a narušil provoz vysokorychlostní železniční linky směřující na jih Francie.
Pařížský region – a velké části zbytku Francie – se od května potýkají s sérií vln veder, které vedly k překonání teplotních rekordů v několika zemích po celé Evropě a podle odhadů z Belgie, Velké Británie, Francie a Španělska způsobily tisíce nadměrných úmrtí. Několik dalších evropských zemí čelilo rekordně vysokým průměrným teplotám.
Červnové vlny veder by bez klimatických změn byly „prakticky nemožné“, uvedla skupina vědců World Weather Attribution.
Ministr vnitra Laurent Nunez, jehož úřad oznámil, že v pondělí navštíví Fontainebleau, uvedl, že lesní požáry letos již zničily 17 000 hektarů. Jakmile budou všechna čísla sečtena, bude to celkem 25 000 hektarů – „dvakrát tolik než ve stejném období“ roku 2025, dodal.
Zdroj v angličtině ZDE
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