Trump tvrdí, že USA obnoví blokádu Íránu a budou vybírat poplatek za lodě proplouvající Hormuzským průlivem
14. 7. 2026
Americký prezident říká, že průliv zůstane otevřený „s Íránem i bez něj“ a na veškerý přepravovaný náklad bude uvalena 20% sazba
Trump říká, že USA obnovují blokádu íránských přístavů
Írán nedovolí USA zasahovat do správy Hormuzského průlivu, uvádí vrchní společné vojenské velení
Trump tvrdí, že USA budou kontrolovat Hormuzský průliv a budou za to dostávat platby
Trump prohlásil, že USA obnovují blokádu íránských přístavů
V novém příspěvku na Truth Social americký prezident Donald Trump tvrdil, že Hormuzský průliv je otevřený a „zůstane“ otevřený „s Íránem i bez něj“, a uvedl, že USA obnoví blokádu íránských přístavů.
Uvedl, že USA začnou vybírat poplatky od lodí proplouvajících touto úzkou vodní cestou, přičemž tvrdí, že USA budou vybírat 20% poplatek „na veškeré nezbytné náklady“ spojené se zajištěním bezpečnosti a ochrany plavidel.
Trump napsal:
Obnovujeme ÍRÁNSKOU BLOKÁDU, která se tak nazývá proto, že brání pouze íránským lodím nebo jejich zákazníkům ve vplutí či vyplutí.
Všechny ostatní země budou mít spravedlivý a volný přístup k průlivu. USA budou od této chvíle známy jako „STRÁŽCE HÖRMUZSKÉHO PRŮLIVU“, ale jako takové a v zájmu SPRAVEDLNOSTI jim bude proplaceno 20 % ze všech přepravených nákladů na veškeré náklady nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany této velmi nestabilní části světa. Proces a přípravy začnou okamžitě.
Koalice vedená Saúdskou Arábií v Jemenu uvedla, že její protivzdušná obrana zachytila balistické rakety odpálené jemenskými Húsii, kteří jsou spojeni s Íránem, směrem k jižní části království, a to v době, kdy napětí vzrostlo po útoku na letiště v Saná.
„Protiletecká obrana zachytila balistickou raketu vypálenou teroristickou milicí Hútiů směrem k jižní oblasti,“ uvedl mluvčí koalice Turki al-Maliki v příspěvku na sociálních sítích.
Agentura OSN pro námořní dopravu v pondělí uvedla, že je proti poplatkům za lodě proplouvající námořními vodními cestami, ale bude čekat na další podrobnosti poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že obnoví námořní blokádu Íránu a bude účtovat 20 % poplatek za veškerý náklad přepravovaný Hormuzským průlivem.
Izraelské útoky na Libanon od 2. března si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 4 324 mrtvých a 12 221 zraněných.
Izrael pokračuje v útocích na jižní Libanon navzdory příměří.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei v pondělí dříve uvedl, že červnové memorandum o porozumění, které tvořilo základ pro jednání a zrušilo americkou blokádu, se nachází „v krizi“.
Předchozí blokáda, která platila od dubna do června, přerušila vývoz íránské ropy a hrozilo, že dojde k paralyzujícímu zastavení celého odvětví.
Baqaei uvedl, že Írán by ignoroval své závazky vyplývající z dohody, pokud by totéž učinily USA, nicméně dodal, že Teherán pokračuje v jednáních se zprostředkovateli z Kataru, Pákistánu a Ománu ve snaze zabránit dalšímu eskalování situace.
V neděli proplulo Hormuzským průlivem jen malé množství plavidel, a to navzdory zvýšeným bezpečnostním hrozbám v době, kdy Teherán a Washington bojují o kontrolu nad touto strategickou vodní cestou.
Podle údajů společnosti Kpler, která sleduje námořní provoz, v neděli proplulo pouze 14 plavidel – z nichž polovinu tvořily obchodní lodě –, což naznačuje, že vodní cesta není zcela uzavřena, jak oznámil Írán.
Podle společnosti Kpler propluly v pondělí zatím alespoň tři nákladní lodě.
Provoz je však výrazně narušen bezpečnostními riziky poté, co Írán v sobotu zaútočil na další loď a v blízkosti této vodní cesty si s USA vyměnil údery.
Americké síly v neděli zaútočily na ponorku a zařízení pro údržbu lodí v Íránu pomocí jednorázových útočných dronů, uvedlo v pondělí Centrální velitelství.
„Údery z minulé noci oslabily schopnost Íránu pokračovat v útocích na komerční lodní dopravu,“ uvedlo Centrální velitelství v příspěvku na X.
Předseda mezinárodně uznávané vládní rady Jemenu uvedl, že nebude rozšiřovat svůj konflikt s Húsii podporovanými Íránem poté, co jeho síly zaútočily na letiště v Saná, zřejmě s cílem zabránit přistání íránského letadla.
„Nařídil jsem také, aby se rozsah konfrontace nerozšiřoval způsobem, který by napomohl dosažení cíle Íránu, jímž je vtáhnout Jemen a jeho obyvatelstvo do válek,“ uvedl Rashad al-Alimi.
Militantní skupina Húsii ovládá Saná, zatímco mezinárodně uznávaná jemenská vláda, podporovaná Saúdskou Arábií, sídlí v jihojemenském městě Aden.
Írán nedovolí USA zasahovat do správy Hormuzského průlivu, uvádí nejvyšší společné vojenské velení
V novém prohlášení nejvyšší íránské společné vojenské velení, ústřední velitelství Khatam al-Anbiya, varovalo, že Írán nedovolí USA zasahovat do správy Hormuzského průlivu.
Prohlášení, které je připisováno mluvčímu, bylo zveřejněno v íránských médiích a uvádí, že íránské ozbrojené síly budou „tvrdě zasahovat“ proti jakémukoli „narušení“ průjezdu obchodních plavidel Hormuzským průlivem ze strany USA, k němuž dojde „mimo trasu určenou Íránem a bez povolení ozbrojených sil“.
V varování určeném ostatním zemím v regionu mluvčí dodal, že jakákoli spolupráce s USA nebo logistická podpora pro USA „bude považována za válku proti suverenitě a národní bezpečnosti Íránu“.
„Pokud se válka v regionu rozšíří, plameny války pohltí všechny země v regionu.“
„Převezmeme kontrolu nad průlivem. Oni nemají nic,“ řekl americký prezident v pořadu Fox & Friends.
S odkazem na Hormuzský průliv pokračoval: „Budeme ho střežit. Za jeho střežení dostaneme zaplaceno – spoustu peněz.“
„Dostaneme za to zaplaceno, protože ostatní státy jsou velmi bohaté. Stojí na naší straně a nelze od nás očekávat, že to budeme dělat zadarmo,“ řekl Trump a naznačil, že USA budou od jednotlivých zemí požadovat platby za zajištění bezpečného průjezdu touto nebezpečnou vodní cestou.
Během telefonického rozhovoru si Trump stěžoval na taktiku íránských vyjednavačů, kteří usilovali o změny v tom, co podle něj bylo dohodnuto během víkendových jednání trvajících několik hodin.
„Včera měli jedenáctihodinové jednání… A včera bylo vše dohodnuto. Pak odešli z místnosti, zavolali zpět a řekli, že musíme provést pár změn,“ dodal, aniž by to blíže vysvětlil.
Íránské letadlo přepravující delegaci Húsiů zpět z Teheránu přistálo v Jemenu, uvedli povstalci poté, co jemenská vláda oznámila, že zaútočila na letiště v Saná, aby zabránila přistání letadla.
Húsiovská televizní stanice al-Masirah citovala ministra dopravy této skupiny, který uvedl, že „íránské letadlo přistálo na půdě vlasti a přepravovalo řadu pacientů a uvízlých občanů v doprovodu oficiální delegace Jemenské republiky“.
Neupřesnila však, kde přesně letadlo přistálo.
Britská vláda oznámila, že fakticky zakazuje činnost Islámské revoluční gardy (IRGC). Činí tak na základě nových pravomocí vyplývajících ze zákona o národní bezpečnosti (státní hrozby) z roku 2026.
Ministři jsou již roky pod tlakem, aby IRGC zakázali, neboť tato organizace podporuje teroristické aktivity mimo Írán.
Poslední konzervativní vláda i Labouristická strana, když se dostala k moci, však argumentovaly, že by bylo obtížné použít zákony určené k boji proti teroristickým organizacím proti organizaci řízené státem.
„Vojenská agrese“ USA proměnila Hormuzský průliv v „vysoce rizikovou zónu“, tvrdí íránská ambasáda ve Velké Británii
V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích íránská ambasáda ve Velké Británii tvrdí, že Teherán dodržuje memorandum o porozumění s USA a zřídil „dočasný bezpečný námořní koridor“ bez „technických a vojenských překážek“.
„Zatímco USA, které od prvního dne nedělají nic jiného než porušují memorandum o porozumění, tlačí plavidla směrem k nebezpečné jižní paralelní trase,“napsala na X. Podívejte se na příspěvek z 11:18, který vysvětluje rozdíly mezi jižní a severní trasou přes Hormuzský průliv.
„Tato trasa je nejen právně sporná, ale také nebezpečná, nespolehlivá a náchylná k nehodám. K této hrozbě se přidává vojenská agrese USA, včetně útoků na íránskou přístavní a věžovou infrastrukturu, která proměnila Hormuzský průliv v napjatou zónu s vysokým rizikem pro námořní dopravu,“ napsala velvyslanectví se sídlem v Londýně.
„Ti, kdo tuto nebezpečnou situaci umožnili, musí přehodnotit svůj postoj, pokud skutečně usilují o bezpečný průjezd Hormuzským průlivem. Bezpečnost je oboustranná záležitost.“
USA uvedly, že jejich síly jsou připraveny zajistit „svobodu plavby“ přes úžinu, a prohlásily tuto vodní cestu za otevřenou pro všechna obchodní plavidla.
Společné námořní informační centrum (Joint Maritime Information Center), vojenská organizace pod vedením USA, doporučilo plavidlům, aby se vydala trasou přes ománské teritoriální vody na jihu úžiny, namísto severní trasy schválené Íránem.
Zdroj v angličtině ZDE
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