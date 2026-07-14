Británie má problém, ale aspoň ho má zdokumentovaný. Česko to neřeší

14. 7. 2026 / Bohumil Kartous

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Zpráva o špatném stavu britských dětí  je sama o sobě významným varováním, poukazuje nejen na zhoršující se obecné zdraví dětí ve Velké Británii, ale hlavně na nerovnost danou socioekonomickým zázemím. 

Pořád ale jde o zemi, ve které odborné společnosti vedou diskusi nad vhodné zpracovanými daty a snaží se přimět politickou reprezentaci k řešení problémů. Česko nesplňuje ani tu nutnou podmínku, tedy mít zpracovanou průkaznou evidenci a podle ní formulovaný problém.

Zde je shrnutí LLM modelu Sonnet 5 k otázce, zda Česko disponuje podobnou zprávou, jakou vydala Royal College of Pediatrics and Child Health: 

 • Mladé hlasy 2026 (UNICEF ČR + STEM/MARK) – pravidelný průzkum duševní pohody dětí a dospívajících, letos zjistil pokles počtu šťastných dětí o 8 procentních bodů oproti roku 2024 a nárůst nadměrného trávení času online. 

• Studie zdraví dětí (Státní zdravotní ústav) – periodická šetření (naposledy 2016) zaměřená na obezitu, alergie, kardiovaskulární rizikové faktory a pohybový aparát u dětí, včetně biomarkerů v krvi/moči. 

• HBSC/ESPAD – mezinárodní studie WHO o životním stylu školáků, kde čeští patnáctiletí dlouhodobě patří k evropské špičce v konzumaci alkoholu, tabáku a marihuany. 

• Dílčí novinové výstupy (Deník.cz, Nevypusť duši) o zhoršující se dětské psychice, ale bez jednotné zastřešující zprávy. Chybí tedy jeden ucelený “State of Child Health”-style dokument s 12 indikátory a jasnou politickou výzvou, jaký vydala RCPCH. Nejblíže tomu je práce ÚZIS a SZÚ, ale ty publikují spíš roztříštěná dílčí šetření než jednu shrnující zprávu s mediálním dopadem srovnatelným s tou britskou. 

Situace pak vypadá tak, že když se řeší například dopady současného digitálního prostředí na zdraví dětí a mladých lidí, k čemuž například britská Academy of Medical Royal Colleges vydala jednoznačné stanovisko ve smyslu Sociální sítě škodí podobně jako kouření (https://www.reuters.com/legal/litigation/social-media-bad-children-smoking-british-doctors-say-2026-05-26/), v Česku vláda: 

1) nejprve chaoticky přesouvá agendu péče o duševní zdraví pod úřad vlády, aby po měsících takového nesmyslného rozhodnutí vše “přehodnotila” a vrátila agendu zpět na nepřipravené Ministerstvo zdravotnictví. 

2) Člověk v pozici premiéra uspořádá vlastní “konferenci”, na které se projeví jako v zásadě negramotný člověk, jenž zjevně nedokáže pracovat s aktuálními fakty a souvislostmi, aby následně vedl “diskusi” s nahodilými účastníky, kde má stejnou váhu postoj ředitele národního ústavu pro duševní zdraví, zástupkyně korporace, která je součástí problému třeba nevzdělaného internetového žvanila, který se zaštiťuje z kontextu vytrženými skutečnostmi, s nimiž se seznámil na základě zaujatého promptování AI. 

3) Když uspořádáte skutečně odbornou konferenci pro zákonodárce (jednu takovou jsou spolupořádal), pozvaní zástupci vlády na ni nedorazí, protože je to ve skutečnosti nezajímá. Je zajímá pouze to, jak se rozhodne jejich negramotný politický šéf.

Social media as bad for children as smoking, British doctors say
www.reuters.com


Jde o jeden z viditelných důkazů obrovského rozdílu ve vyspělosti demokracie a řízení státu, která navíc degraduje z už tak špatného stavu vlivem krajního populismu a extremismu, jenž uchopil politickou moc v Česku. 

Pouze pro připomenutí, na Ministerstvu životního prostředí hospodaří skupina naprostých idiotů, jejichž zadáním je vědomé oslabování ochrany a péče o životní prostředí, k čemuž najímají zcela nevzdělané diletanty, aby posilovali propagandu v tomto směru.

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Obsah vydání | 14. 7. 2026