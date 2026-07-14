Británie má problém, ale aspoň ho má zdokumentovaný. Česko to neřeší

Zde je shrnutí LLM modelu Sonnet 5 k otázce, zda Česko disponuje podobnou zprávou, jakou vydala Royal College of Pediatrics and Child Health:
• Mladé hlasy 2026 (UNICEF ČR + STEM/MARK) – pravidelný průzkum duševní pohody dětí a dospívajících, letos zjistil pokles počtu šťastných dětí o 8 procentních bodů oproti roku 2024 a nárůst nadměrného trávení času online.
• Studie zdraví dětí (Státní zdravotní ústav) – periodická šetření (naposledy 2016) zaměřená na obezitu, alergie, kardiovaskulární rizikové faktory a pohybový aparát u dětí, včetně biomarkerů v krvi/moči.
• HBSC/ESPAD – mezinárodní studie WHO o životním stylu školáků, kde čeští patnáctiletí dlouhodobě patří k evropské špičce v konzumaci alkoholu, tabáku a marihuany.
• Dílčí novinové výstupy (Deník.cz, Nevypusť duši) o zhoršující se dětské psychice, ale bez jednotné zastřešující zprávy.
Chybí tedy jeden ucelený “State of Child Health”-style dokument s 12 indikátory a jasnou politickou výzvou, jaký vydala RCPCH. Nejblíže tomu je práce ÚZIS a SZÚ, ale ty publikují spíš roztříštěná dílčí šetření než jednu shrnující zprávu s mediálním dopadem srovnatelným s tou britskou.
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