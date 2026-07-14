USA vrací 81 mld. dolarů Trumpových cel poté, co je americký Nejvyšší soud shledal nezákonnými

14. 7. 2026

čas čtení 2 minuty

 

Americká vláda byla nucena vrátit cla firmám, které do USA dovážely zboží zasažené Trumpovými cly

 

Podle rozpočtových údajů zveřejněných v pondělí již americká vláda vrátila desítky miliard dolarů na clech, které vybrala předtím, než je Nejvyšší soud prohlásil za nezákonné.

Cla – daně z dováženého zboží – byly klíčovou součástí ekonomického plánu prezidenta Donalda Trumpa od jeho loňského znovuzvolení.

 

V únoru však Nejvyšší soud zrušil velkou část dodatečných cel, která Trump nařídil, a donutil tak vládu vrátit peníze společnostem, které je zaplatily.

Skuteční vítězové Trumpovy globální celní války: právnické firmy, hedgeové fondy a umělá inteligence

Číst dále

Podle údajů z rozpočtu USA v tomto fiskálním roce, který začal v říjnu 2025, dosud vyplatily 81 miliard dolarů na vrácení cel, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouhých 5 miliard dolarů.

Úředník ministerstva financí novinářům sdělil, že tento nárůst je téměř výlučně důsledkem rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž k většině vrácení cel došlo v květnu a červnu.

Trump prezentoval cla jako univerzální řešení pro ekonomiku – návrat továren do Ameriky, získání výhodnějších obchodních dohod a snížení deficitu federálního rozpočtu.

Deficit, který se loni díky příjmům z cel dokonce mírně snížil, však nyní opět roste.

V prvních devíti měsících fiskálního roku dosáhl 1,367 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 2 %.

USA také utratily přes 1 bilion dolarů jen na splácení úroků ze svého dluhu, což představuje nárůst o 14 %, a vojenské výdaje vzrostly o 5 % kvůli válce na Blízkém východě.

přeskočit reklamu na newsletter

Bezplatný newsletter | Každý pracovní den

Přihlaste se k odběru Business Today

Připravte se na pracovní den – každé ráno vám přineseme všechny obchodní zprávy a analýzy, které potřebujete

Oznámení o ochraně osobních údajů: Zpravodaje mohou obsahovat informace o charitativních organizacích, online reklamách a obsahu financovaném externími stranami. Další informace o tom, jak používáme vaše údaje, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

po reklamě na zpravodaj

Platnost současného dočasného 10% globálního cla, které zavedla současná administrativa, má vypršet 24. července, ale Bílý dům připravuje nová cla v souvislosti s tím, co považuje za laxní prosazování zákonů proti nucené práci a nadměrnou průmyslovou kapacitu.

0
Vytisknout
652

Diskuse

Obsah vydání | 14. 7. 2026