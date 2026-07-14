USA vrací 81 mld. dolarů Trumpových cel poté, co je americký Nejvyšší soud shledal nezákonnými
14. 7. 2026
Americká vláda byla nucena vrátit cla firmám, které do USA dovážely zboží zasažené Trumpovými cly
Podle rozpočtových údajů zveřejněných v pondělí již americká vláda vrátila desítky miliard dolarů na clech, které vybrala předtím, než je Nejvyšší soud prohlásil za nezákonné.
Cla – daně z dováženého zboží – byly klíčovou součástí ekonomického plánu prezidenta Donalda Trumpa od jeho loňského znovuzvolení.
V únoru však Nejvyšší soud zrušil velkou část dodatečných cel, která Trump nařídil, a donutil tak vládu vrátit peníze společnostem, které je zaplatily.
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Podle údajů z rozpočtu USA v tomto fiskálním roce, který začal v říjnu 2025, dosud vyplatily 81 miliard dolarů na vrácení cel, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouhých 5 miliard dolarů.
Úředník ministerstva financí novinářům sdělil, že tento nárůst je téměř výlučně důsledkem rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž k většině vrácení cel došlo v květnu a červnu.
Trump prezentoval cla jako univerzální řešení pro ekonomiku – návrat továren do Ameriky, získání výhodnějších obchodních dohod a snížení deficitu federálního rozpočtu.
Deficit, který se loni díky příjmům z cel dokonce mírně snížil, však nyní opět roste.
V prvních devíti měsících fiskálního roku dosáhl 1,367 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 2 %.
USA také utratily přes 1 bilion dolarů jen na splácení úroků ze svého dluhu, což představuje nárůst o 14 %, a vojenské výdaje vzrostly o 5 % kvůli válce na Blízkém východě.
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