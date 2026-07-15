Rusko a USA znovu objevují limity jaderných zbraní
15. 7. 2026
Henry Kissinger často říkal, že jaderné zbraně jsou "zbraně hledající doktrínu". Po studené válce se někteří stratégové snažili zjistit, co přesně by jim tyto zbraně mohly koupit kromě odstrašení. Odpověď, jak se ukazuje, je: nic.
Dvě války, které právě probíhají, jsou toho příkladem. Probíhající americké útoky na Írán a zoufalé tažení ruských zvěrstev na Ukrajině přinesly dramatické záběry dvou velmocí, jak se střetávají se středně těžkými vojenskými protivníky, způsobují těžké škody a přesto nedosahují svých cílů. Mezi dalšími bolestivými lekcemi se Američané a Rusové opět učí, že jejich impozantní arzenál jaderných zbraní jim nenabízí vítěznou cestu z takových konfliktů.
Američané od konce studené války o jaderných zbraních příliš nepřemýšleli. Minulé jaro se Trumpova administrativa rozhodla použít svůj Nuclear Posture Review z roku 2018, zprávu, která má vysvětlit americkou politiku v oblasti jaderných zbraní Kongresu a americké veřejnosti, místo aby vydala aktualizaci. Ale za téměř 10 let se toho hodně změnilo, včetně vypuknutí dvou rozsáhlých válek. Navíc Spojené státy utrácejí téměř 1 bilion dolarů za modernizaci svých jaderných zbraní, aniž by někdo jasně řekl, co s nimi Pentagon udělá.
Studená válka ukázala, že strategické odstrašení pomáhá udržovat mír mezi jadernými mocnostmi. Také ukázala, že tyto zbraně nemají v regionálních konfliktech téměř žádné využití. S dvěma jadernými supervelmocemi zapletenými do dvou takových válek je zásadní znovu prozkoumat americké zkušenosti 20. století a poučit se z nich.
Strategický jaderný pat mezi Spojenými státy a Sovětským svazem zabránil studené válce vyhrotit se. Sověti a Američané byli ochotni si navzájem způsobovat problémy a dokonce bojovat prostřednictvím proxies v různých částech světa, ale ani jedna strana nechtěla, aby se události vymkly kontrole a vedly k úplnému zničení. I nyní je ústředním úkolem amerického jaderného arzenálu, jak uvedla Trumpova administrativa v roce 2018, "odradit potenciální protivníky od jaderného útoku jakéhokoli rozsahu" proti Spojeným státům. Bohužel Trumpova administrativa chce nechat otevřené dveře k použití jaderných zbraní v mnoha různých scénářích. Zde se zdá, že prezident a jeho tým v poučení z historie selhali.
Během studené války byli Američané početně přečísleni sovětskými a čínskými silami. Protože nebyli schopni nasadit síly po celém světě, aby čelili každému možnému případu komunistické agrese, američtí stratégové se snažili přijít na to, jak by jaderné zbraně mohly být použity v regionálních konfliktech daleko od domova. Znovu a znovu naráželi na slepé uličky.
V Koreji americká armáda předložila Harrymu Trumanovi i Dwightu Eisenhowerovi plány na útoky na cíle ve východní Asii, včetně Číny. Oba prezidenti se od této myšlenky odvrátili, mimo jiné kvůli zjevným eskalujícím nebezpečím, že by mohla vyvolat válku se Sovětským svazem. Ve Vietnamu senátor Barry Goldwater slavně navrhl použití jaderných zbraní k odstranění vietnamských džunglí a odhalení nepřátelských zásobovacích linií, což byla nezodpovědná myšlenka, která přispěla k Goldwaterově porážce. (Johnson, jehož administrativa tajně zvažovala plány na jaderné zničení čínské jaderné schopnosti v roce 1964, jednou řekl reportérovi temný vtip, že "nemůžeme dovolit, aby Goldwater a Rudá Čína současně dostali bombu. Pak by to opravdu vyletělo do vzduchu.") Během obléhání Khe Sanhu americká armáda bez Johnsonova vědomí připravila plán, jak použít jaderné zbraně jako poslední možnost v případě, že by americké síly čelily přemožení. Když se Johnson dozvěděl o jeho existenci, rozčílil se a nařídil ukončení celého podniku.
Richard Nixon během svého prvního roku ve funkci požádal o plány na použití jaderných zbraní proti Severní Koreji poté, co ho unavovaly provokace Pchjongjangu, včetně sestřelení amerického průzkumného letadla v dubnu 1969. Nixonovi byly nabídnuty různé možnosti, včetně přesných úderů na vojenské cíle jadernými bombami mnohem menšími než ty, které byly svrženy na Japonsko v roce 1945. Opět však američtí plánovači nedokázali přijít na to, jak oslabit Severní Koreu, aniž by způsobili hrůznou devastaci a riskovali eskalaci v nestabilní části světa. Nixon plán odložil.
Na konci studené války se Spojené státy pokusily vytlačit Irák z Kuvajtu, což mohlo znamenat chemické útoky nepřítele na americké a spojenecké síly. Američtí lídři nikdy vážně neuvažovali o použití jaderných zbraní. Generál George Lee Butler, tehdejší šéf Strategického leteckého velení USA, později uvedl, že američtí představitelé jadernou variantu vylučovali, protože jejich vlastní studie jim již ukázaly, že "jaderné tažení proti Iráku je vojensky zbytečné a politicky absurdní".
Dnes by stratégové mohli tvrdit, že schopnost ovlivňovat nové typy konfliktů jadernými hrozbami nebo skutečným použitím jaderných zbraní už není omezena zastaralými obavami studené války z eskalace. Současný náměstek ministra obrany pro politiku Elbridge Colby v roce 2013 napsal, že Spojené státy by měly mít otevřenou možnost reagovat na velký kybernetický útok termonukleárními zbraněmi. Ačkoliv studená válka skončila, problémy s použitím jaderných zbraní proti nejaderným protivníkům zůstávají.
Použití jaderných zbraní je snadné. Sovětští a američtí lídři o tom během studené války uvažovali neustále Ale zjistit, kde a jak je použít, je dnes stejně těžké jako před padesáti lety.
Obtížnost vytváření věrohodných jaderných hrozeb neodradila některé současné vůdce od toho, aby se o to pokusili. Když ruský prezident Vladimir Putin v zimě 2022 zahájil válku proti Ukrajině, předstíral, že nařizuje svému ministrovi obrany, aby ruské strategické jaderné síly uvedl do "zvláštního režimu bojové služby". Tato slova neměla žádný skutečný vojenský význam: Neobjevily se žádné známky zvýšeného stavu ruské jaderné připravenosti.
Putin věřil, že ruský útok na Ukrajinu během několika dnů zničí vládu v Kyjevě, ale válka rychle ukázala, jak moc zkorumpovanou a neschopnou se ruská armáda za poslední desetiletí stala a jak moc se ukrajinské ozbrojené síly za stejné období zlepšily. Putinův blitz ve stylu 2. světové války se změnil v zákopovou válku 1. světové války.
Jak se v Kremlu začala projevovat závažnost ruského selhání, američtí představitelé se obávali, že Putin by mohl použít jaderné zbraně na bojišti. Ruská jaderná doktrína uvádí, že Ruská federace použije jaderné zbraně pouze v reakci na "kritické" hrozby pro svou suverenitu a "územní celistvost", ale Putin byl opatrný ohledně toho, co to všechno skutečně znamená, a nechal na zástupcích v televizi a ve své vládě, aby vyslovili explicitní hrozby vůči Ukrajině a Západu.
Rusko nemá v ukrajinském tažení žádné skutečné jaderné možnosti. Dokonce i Putin si pravděpodobně uvědomuje, že náklady by byly obrovské a zisky zanedbatelné. Za prvé, vítr vane z Ukrajiny do Ruska a riskoval by otrávení vlastního lidu, což by mohlo vést k povstání mezi vyděšenými Rusy. Spojené státy – alespoň za předchozí Bidenovy administrativy – varovaly, že takový čin by vyvolal masivní vojenskou reakci. A ruský přítel Čína varoval Putina, že použití jaderných zbraní by znamenalo konec jakékoli podpory, což by z Ruska udělalo ještě větší vyvrhelský stát, než je teď.
V roce 2023 se Rusko pokusilo hrát jinou hru, když Kreml potvrdil, že přesouvá jaderné zbraně do Běloruska a poprvé od konce studené války je umístil mimo Rusko. Putin zřejmě věří, že přiblížení těchto zbraní k aktivní válečné zóně by mohlo zvýšit pocit rizika v zahraničních metropolích. Jedinou osobou, jejíž myšlení se zdá být změněno, je běloruský diktátor Alexandr Lukašenko. Minulý týden oznámil, že Bělorusko se nezúčastní žádných operací proti Ukrajině. Hlavice zůstávají v jeho zemi, ale jsou uloženy a pro kohokoli málo užitečné.
Putinovy různé jaderné manipulace mu nic nepřinesly. Válka je nyní v čtvrtém roce; ruské síly, které jsou uvězněné na frontě, snášejí obrovské ztráty a Ukrajina útočí na cíle hluboko v Rusku, včetně samotného hlavního města. Když se Trump minulý týden zeptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, zda je ochoten jet do Moskvy a mluvit s Putinem, Zelenskyj vtipkoval: "Je to těžké. Je tam spousta ukrajinských dronů. Je to velmi nebezpečné."
Několik tisíc kilometrů jižně od Moskvy Íránci způsobují podobné ponížení Američanům s jadernými zbraněmi. Trump vydal několik hrozeb, které by mohly být chápány jako použití jaderných zbraní, a stejně jako Putin se naučil, že takové hrozby přinášejí málo výsledků, ale spoustu odsouzení.
Dne 7. dubna Trump vydal genocidní hrozbu, že pokud Írán nevyhoví různým americkým požadavkům, včetně otevření Hormuzského průlivu, "celá civilizace dnes v noci zemře a už nikdy nebude znovu přivedena zpět". Pouze jaderné zbraně mohou zničit národ během jedné noci, ale Íránci zůstali nehnutí; Trumpovo nevyrovnané prohlášení místo toho vyvolalo celosvětové odsouzení, včetně Lva XIV., prvního amerického papeže. Trump během jednoho dne změnil názor a bezdůvodně tvrdil, že Írán předložil "funkční základ pro vyjednávání". V květnu to zkusil znovu: "Pokud nebude příměří," řekl, "budete se muset podívat na jednu velkou záři vycházející z Íránu". Opět svět reagoval, ale Írán ne.
Trumpovy hrozby úplného zničení nic neznamenají a dokonce i nepřítel to zřejmě ví. Jeho hrozby totiž obvykle přicházejí právě ve chvíli, kdy se chystá kapitulovat, místo aby eskalovaly, takže je možná používá jako způsob, jak zakrýt své ústupy. Podobně jako Putin, i Trump zmiňuje jaderné zbraně, ale pak nic nenaznačuje, že by se měly uplatnit. Za to by měli být všichni vděčni.
I kdyby to Trump myslel vážně, čelil by stejnému problému, jakému čelili jeho předchůdci v Asii a Putin na Ukrajině: politické a ekonomické náklady na použití jaderné zbraně by výrazně převýšily jakékoli možné zisky. Mohlo by to způsobit obrovské množství obětí a přinést radioaktivní spad přátelským státům. Americké použití jaderné zbraně by téměř jistě sjednotilo region – a velkou část světa, včetně NATO – proti Spojeným státům.
Jinak jsou Írán a Ukrajina početně a vyzbrojí slabší ve všech ohledech vojenské síly, a přesto USA a Rusko čelí historickým porážkám. Velká impéria se opakovaně naučila, že konvenční války se snadno prohrají z mnoha důvodů, včetně nesouladu mezi snadností způsobování škod a obtížností udržení území, což frustruje americké plánovače v mnoha konfliktech. Jaderné zbraně v těchto regionálních válkách byly k ničemu. Co by si Američané měli z těchto zkušeností odnést?
Strategické jaderné zbraně zůstanou tichými strážci globálního míru mezi velmocemi, alespoň dokud svět nevymyslí něco lepšího. Ale ani Spojené státy, ani jiné státy nepotřebují kompletní škálu jaderných možností pro každou vojenskou eventualitu. Trumpova administrativa tvrdí, že Spojené státy by zvážily použití jaderných zbraní pouze "v krajních případech k obraně životně důležitých zájmů Spojených států, jejich spojenců a partnerů".
Ale co je to extrémní okolnost? Spojené státy prohrávají válku s Íránem, což se může zdát "extrémní", ale porážka USA v Zálivu neohrožuje existenci Spojených států. Obrovská ruská armáda vede válku uprostřed Evropy – noční můru, které NATO mělo předejít – ale Spojené státy se snaží porazit Rusko bez přímého zapojení amerických nebo jiných sil NATO. A přesto se Trumpova administrativa chce vrátit k myšlení studené války: odstoupila od smlouvy z roku 1987 o jaderných silách středního doletu a chce na ponorky umístit novou jadernou střelu. Trump také chce, aby jeho nové bitevní lodě "třídy Trump" (pokud vůbec někdy budou postaveny) měly jaderné zbraně, což je nesmyslný krok, který by poprvé od počátku 90. let vrátil jaderné zbraně na americké hladinové lodě.
Pro reformu jaderné strategie se nic zásadního neudělá, dokud bude Trump ve funkci. Ale není příliš brzy, aby se Spojené státy podívaly na války na Ukrajině a v Íránu a vyvodily důležité závěry.
Za prvé, jaderné zbraně nemohou nahradit konvenční energii. Čína ví, že Spojené státy mají jaderné zbraně; co by vůdci v Pekingu potřebovali vidět v Pacifiku, jsou lodě, letadla, personál a vůle bránit naše spojence, ne další jaderné hlavice. Íránská válka vyčerpala zásoby konvenční americké útočné munice, nikoli jaderných bomb.
Za druhé, Spojené státy se musí vymanit ze svého studenoválečnického myšlení. Například USA udržují politiku vyhrazeného práva použít jaderné zbraně jako první, což zůstalo z dob, kdy by NATO bylo v prvních týdnech konfliktu v Evropě jistě přemoženo sovětskými tanky. Dnes je situace opačná: Rusko by prohrálo konvenční válku s NATO, a to rychle. Nic nezískáme tím, že se držíme strategie z doby před půl stoletím, která vyžaduje, aby USA i nyní držely zásoby taktických jaderných zbraní v Evropě. (Ani by Spojené státy neměly rozmístit více jaderných zbraní v pacifickém regionu.) Minimálně by prohlášení politiky "žádné první použití" pomohlo ukotvit americkou strategii v nové realitě 21. století.
Nakonec Spojené státy potřebují kompletní přepracování své obranné strategie. Trump považuje celý svět, včetně amerických spojenců, za potenciálně nepřátelský. Jeho bezohledný a paranoidní přístup k bezpečnosti způsobil, že Spojené státy jsou méně bezpečné a svět méně stabilní. Další administrativa bude muset posbírat střepy.
Mezitím může nový Kongres začít zkoumat některé požadavky Pentagonu týkající se jaderných zbraní – a začít je rušit. Jeden jaderný výpad studené války stačil.
Zdroj v angličtině: ZDE
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