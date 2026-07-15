EU diskutuje o sankcích proti Raiffeisenbank
15. 7. 2026
Současně se země EU dosud nedokázaly shodnout na novém balíčku omezení, mimo jiné kvůli neshodám ohledně RBI. Tisková služba Raiffeisenbank sdělila Forbesu, že jedná o otázce související s podílem v rakouské stavební firmě Strabag.
Vedení RBI počítalo s rychlým ukončením konfliktu na Ukrajině a návratem podnikání do původního stavu. Pokusy o prodej ruské divize v posledních letech byly neúspěšné. RBI na jaře uvedla, že stažení z Ruska je "sisyfovský úkol". Ruské úřady neměly zájem o stažení banky z trhu, protože Raiffeisenbank považovaly za jeden z kanálů pro převody peněz do Evropy a případná dohoda o stažení z Ruska by vyžadovala souhlas několika stran najednou – Rakouska, Ruska, Spojených států, EU a osobně prezidenta Vladimira Putina.
Erwin Hameseder, předseda dozorčí rady skupiny RBI, poznamenal, že omezení rozvoje podnikání v Rusku přetrvávají a poskytování úvěrů téměř zcela ustalo. Raiffeisenbank omezila odchozí platby v eurech, omezila mezinárodní transakce a přestala vydávat nové úvěry. Současně jsou provozy stále dostupné některým velkým ruským společnostem. Ruský byznys RBI na konci roku 2025 zaznamenal čistou ztrátu 86 milionů eur oproti zisku 873 milionů eur v roce 2024.
Jednou z překážek odchodu RBI z Ruska byla situace kolem akcií rakouské stavební firmy Strabag. V roce 2023 banka plánovala získat 27,78 % podíl ve Strabagu od Rasperia Trading (dříve spojeného s Olegem Děripaskou) za 1,51 miliardy eur. Dohoda neprošla poté, co RBI nezískala potřebná schválení od orgánů EU a poté byly na Rasperii uvaleny sankce USA a EU. Po krachu dohody získala Rasperia rozhodnutí ruského soudu, které nařídilo Raiffeisenbank zaplatit 2 miliardy eur plus úroky a přijmout akcie Strabag. RBI uvedla, že takový postup je podle evropského sankčního režimu nemožný. EU diskutovala o možnosti zrušení sankcí na tato aktiva, aby mohla převést akcie Strabag RBI jako kompenzaci za ztráty v Rusku.
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