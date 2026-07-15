Trump podpořil návrh zákona Lindseyho Grahama o "pekelných" sankcích proti Rusku
15. 7. 2026
Mluvíme o iniciativě, která dává americkému prezidentovi pravomoc uvalit 500 % cla na dovoz ze zemí, které nakupují ruskou ropu, zemní plyn a uran. Podpora projektu byla oznámena několik dní po Grahamově nečekané smrti, což by mělo urychlit pokrok dokumentu, na kterém senátor pracoval několik let. Dříve Graham a spoluautor zákona, demokratický senátor Richard Blumenthal, uvedli, že administrativa je připravena iniciativu podpořit, ale až dosud nebylo jasné, zda ji Trump osobně schválí. Prezident dokument dříve kritizoval a trval na tom, že Bílý dům by si měl ponechat širší pravomoci při rozhodování o sankcích.
Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune v pondělí CNN potvrdil, že Bílý dům úzce spolupracoval s Grahamem na přípravě zákona a vyjádřil naději, že iniciativa bude konečně schválena. "V Senátu budou potřeba jak demokraté, tak republikáni, ale doufám, že uspějeme," řekl. Podle Thuneho byl v posledních dnech jeho života sankční balík pro Grahama "nejvyšší prioritou" a jeho přijetí by bylo pro senátora "neuvěřitelným odkazem".
Richard Blumenthal řekl CNN, že hodlá s Thunem projednat konečné detaily a načasování dokumentu, stejně jako hledání nového republikána, který by nahradil Grahama jako hlavního sponzora zákona. "Toto by mělo být vnímáno jako důstojná pocta senátoru Grahamovi a učinit tak na jeho památku co nejdříve," řekl Blumenthal.
Několik dní před svou smrtí navštívil Graham Kyjev, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a řekl, že se s Trumpovou administrativou dohodl na sankčním balíku. Senátor zemřel 11. července ve svém domě na Capitol Hill po "krátké a náhlé nemoci," uvedla jeho kancelář. Podle předběžného závěru forenzního lékařského vyšetření mohlo být příčinou smrti prasknutí aorty způsobené arteriosklerózou. Konečné závěry budou učiněny po dokončení dalších testů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse