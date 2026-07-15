Ruský dron explodoval v Moldavsku

15. 7. 2026

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V noci 13. července spadl a explodoval dron poblíž vesnice Kopanka v okrese Causeni v Moldavsku. Podle ministerstva obrany země šlo o kamikadze dron Ruské federace typu Geraň-2.

Podle armády dron porušil moldavský vzdušný prostor během ruského útoku na Oděskou oblast na Ukrajině.

Podle generálního inspektora policie byl dron nalezen na okraji vesnice. Po pádu zařízení explodovalo a způsobilo požár. Na místo dorazili policisté a hasiči. Podle předběžných informací nebyly žádné oběti. Území bylo uzavřeno a vyšetřování stále probíhá.

Ministerstvo zahraničních věcí Moldavska odsoudilo porušování vzdušného prostoru země.

"Tento nový incident je vážným a nepřijatelným porušením moldavského vzdušného prostoru a opět potvrzuje, že ruská agresivní válka proti Ukrajině představuje přímé hrozby pro bezpečnost našich občanů i celého regionu," uvedlo ministerstvo.

Podle letectva Ozbrojených sil Ukrajiny v noci 13. července ruské jednotky odpálily 134 útočných UAV a tři rakety, aby zasáhly Ukrajinu.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 15. 7. 2026