Ruský dron explodoval v Moldavsku
15. 7. 2026
Podle armády dron porušil moldavský vzdušný prostor během ruského útoku na Oděskou oblast na Ukrajině.
Podle generálního inspektora policie byl dron nalezen na okraji vesnice. Po pádu zařízení explodovalo a způsobilo požár. Na místo dorazili policisté a hasiči. Podle předběžných informací nebyly žádné oběti. Území bylo uzavřeno a vyšetřování stále probíhá.
Ministerstvo zahraničních věcí Moldavska odsoudilo porušování vzdušného prostoru země.
"Tento nový incident je vážným a nepřijatelným porušením moldavského vzdušného prostoru a opět potvrzuje, že ruská agresivní válka proti Ukrajině představuje přímé hrozby pro bezpečnost našich občanů i celého regionu," uvedlo ministerstvo.
Podle letectva Ozbrojených sil Ukrajiny v noci 13. července ruské jednotky odpálily 134 útočných UAV a tři rakety, aby zasáhly Ukrajinu.
Zdroj v ruštině: ZDE
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