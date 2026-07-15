Prezident jako oběť nevyřešeného dědictví Fialovy vlády
15. 7. 2026 / Boris Cvek
Tento konflikt by zanikl v okamžitě, kdyby Babiš musel bojovat s opozicí schopnou drtit jej u voličů. Současná opozice ale podporu spíše ztrácí. Zdá se, že její vlastní voliči jsou z ní zklamaní. Jak k tomu došlo? Myslím, že paralyzující je dědictví Fialovy vlády. Bylo by jistě logické, kdyby první krok demokratů po podzimních volbách spočíval v sebereflexi, co by uděláno špatně během čtyř let jejich vlády, aby veřejnost jasně viděla, že je naděje v lepší politiku čelící Babišovi. To se nestalo.
Proč se to nestalo? Protože demokraté by se rozhádali, kdo za nese odpovědnost z doby, kdy vládli. Místo toho hledají, co je spojuje, a to je třeba to, že podporují prezidenta, kterému ale sami nemohou pomoci, ačkoli naše demokracie stojí na soutěži politických formací ve volbách do Sněmovny.
Prezident je obětí této celkové frustrace a radost z každého drobného, od skutečných problémů pozornost odvádějícího vítězství, jejím projevem. Babiš a jeho koalice si těžko mohou přát něco lepšího. Mohou tak paradoxně dědictví Fialovy vlády zachovat v jeho plné destruktivitě, zejména pokud jde o daně.
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