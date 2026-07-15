Hamburk chce připravit nemocnice na válku
15. 7. 2026
Jsou to scénáře jako z katastrofických filmů, napsané suchou oficiální němčinou. S novým "Rámcovým plánem civilní obrany v oblasti hamburských nemocnic" (ZVKH) předložil sociální úřad, Hamburská nemocniční asociace a plánované nemocnice, tedy 33 nemocnic zahrnutých do státního nemocničního plánu, společný rámec pro opatření pro "mimořádné a dlouhodobé krizové situace".
"Cílem je zajistit udržitelné krizové řízení v nemocnicích pro co nejvíce představitelných scénářů, stejně jako odolné a škálovatelné struktury péče v lůžkové lékařské péči," uvádí plán. "Kromě toho je třeba dosáhnout standardizace komunikace mezi zúčastněnými aktéry."
Poprvé se příprava na případ aktivace aliance NATO a vojenské využití civilních zdravotnických struktur oficiálně stane součástí hamburského plánování nemocnic.
Zatímco úřad považuje plán za nezbytný bezpečnostní nástroj pro změněnou geopolitickou situaci, strana Die Linke kritizuje orientaci nové strategie. Varuje před sociálními a pracovněprávními problémy, které by vznikly, kdyby nemocnice nebyly jen odolné vůči krizím, ale také "připravené na válku".
Konkrétní opatření pro krizové situace
Plán je navržen jako "přístup pro všechna nebezpečí" a doplněk k předchozím plánům poplachu a nasazení, které se zaměřují především na místní události, jako jsou velké nehody. Nový rámcový plán nyní řeší scénáře, které by mohly ohrozit celou společenskou strukturu. Patří sem například kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu, rozsáhlé výpadky proudu nebo změněná bezpečnostní situace v Evropě.
Opatření jsou konkrétní: Například plán reguluje výměnu informací v případě úplného selhání informačních technologií, dává doporučení, jak mohou být nouzové generátory autonomně provozovány a jak lze znovu aktivovat zakopané studny na pitnou vodu. Kromě toho plán navrhuje logistické koncepty, podle kterých by se Hamburger Hochbahn, letiště nebo závody Airbus mohly stát příjezdovými body pro velké množství zraněných.
Jedním z aspektů je "odolnost personálu". Aby bylo možné uspokojit předpokládanou poptávku po zdravotnickém personálu v době krize, bude zřízen "státní fond" přibližně 20 000 ošetřovatelského podpůrného personálu, který posílí zdravotnická zařízení v případě nouze.
Princip "vše pro všechny" je opuštěn
Kromě toho má být přeorganizováno řízení pacientů, což má nabýt účinnosti v případě přetížení nemocnic. Pro tento účel jsou plánovány standardizované postupy, které by měly umožnit koordinaci přesunu zraněných po celé zemi a zmírnit tak úzká hrdla v nemocnicích.
Je eticky citlivé, že ZVKH poprvé stanovuje pojem "dekompenzované krizové péče": Pokud již nelze udržet standardní individuální lékařskou péči, jde pouze o čistou jistotu přežití, kdy se lékařská triáž – tedy prioritizace podle šancí na přežití – stává pravidlem. Princip "vše pro všechny" je opuštěn, lékařské zásoby jsou pak distribuovány tak, aby bylo možné zachránit co největší počet životů.
Plán rozlišuje čtyři úrovně: zatímco standardní péče umožňuje neomezený provoz nemocnice a jsou splněny lékařské standardy, "zajištěná kompenzovaná krizová péče" stále znamená zajistit "přežití a funkční výsledek" a umožnit "obnovení kvality života". Ve třetí fázi, "ohrožené kompenzované krizové péči", jde pouze o přežití a funkční výsledek. Nakonec ve čtvrté fázi, "dekompenzovaná krizová péče", jde pouze o přežití co největšího počtu lidí.
V tomto kontextu funkční výsledek znamená, že pacient se může po úrazu nebo nemoci co nejlépe zapojit do života. V případě "dekompenzované krizové péče" jsou zdroje dostatečné pouze k odvrácení smrti, ale již nezaručují uzdravení nebo rehabilitaci.
Fakt, že rámcový plán výslovně přijímá snížení lékařských standardů a také značné pozastavení zákona o pracovní době v případě krize, vyvolává v Die Linke poplach. Požaduje, aby hamburský parlament s tímto konceptem jednal komplexně.
Nemocnice musí být odolné vůči krizím, říká Deniz Çelik, mluvčí pro zdravotní politiku parlamentní skupiny. Varuje však před tím, aby nemocnice byly "připravené na válku". "Pokud budou v případě aliance ranění přiděleni do hamburských nemocnic, vyvstává ústřední otázka: Kdo přijde o lůžka, personál, kapacity operačních sálů a místa intenzivní péče?" řekl Çelik. "Rámcový plán zůstává nebezpečně nejasný, co to znamená pro civilní pacienty."
Zdroj v němčině: ZDE
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