Více než 10 000 nadbytečných úmrtí
15. 7. 2026
Vlna veder v západní Evropě na konci června si vyžádala více než 10 000 nadbytečných úmrtí. Naprostá většina – více než 9 000 – byli lidé starší 65 let. To vyplývá z dat ze sítě EuroMOMO, kterou podporuje agentura EU ECDC a Světová zdravotnická organizace (WHO). Extrémní horko může vést k úmrtí způsobením úpalu nebo zhoršením kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, přičemž mezi nejzranitelnější skupiny patří senioři.
"Taková nadměrná úmrtnost v tomto období roku je neobvyklá. Je to opravdu vysoké," řekl Lasse Vestergaard z dánského Statens Serum Institute, kde sídlí EuroMOMO, agentuře Reuters. "Je těžké vysvětlit tuto vysokou hodnotu jinak než extrémním horkem." Vědci uvedli, že vlna veder na konci června by byla "prakticky nemožná" bez změny klimatu způsobené člověkem.
Data sestavená z národních statistik úmrtí 27 evropských zemí zahrnují nadbytečná úmrtí ze všech příčin v týdnu od 22. do 28. června. Vědci však uvedli, že neexistují žádné další známé důležité faktory, jako jsou ohniska COVIDu-19, které by tento týden přispěly ke zvýšení počtu úmrtí na 10 650.
Samostatná vědecká studie zveřejněná v pondělí odhadla, že během vln veder v květnu a červnu zemřelo jen v Anglii a Walesu na příčiny související s horkem 2 700 lidí. Z těchto úmrtí bylo 42 % vyvoláno zvýšeným teplem způsobeným globálním oteplováním, podle výsledků Imperial College London.
Robert Koch Institute již minulý týden oznámil čísla pro Německo. Podle zprávy zemřelo v Německu v první polovině roku v důsledku horka přibližně 5 100 lidí, z toho přes 4 300 jen v posledním červnovém týdnu. Podle zprávy RKI představují lidé starší 75 let více než 80 % úmrtí způsobených teplem.
Zdroj v němčině: ZDE
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