Majitelé lodí hromadně objednávají nové ropné tankery
15. 7. 2026
Loděnice nikdy neměly tolik objednávek na tankery na surovou ropu jako nyní. O tom informuje Handelsblatt, který cituje konzultační firmu AXS Marine a poskytovatele dat Veson Nautical. Nakládací kapacity objednaných lodí jsou dokonce o polovinu vyšší než při prvním podobně silném boomu objednávek v roce 2008, a to kvůli blokádě Hormuzského průlivu, která způsobila prudký nárůst cen pronájmu, tedy cen nájmu lodí.
Podle zprávy je po celém světě objednáno více než 600 ropných tankerů. Na konci roku 2023 bylo zadáno jen 80 objednávek. Kromě íránské války hraje rozhodující roli v extrémním nárůstu poptávky zastaralost flotily. "Vysoké přepravní sazby a potřeba obnovit stále stárnoucí flotilu podpořily zadávání zakázek," řekl Filipe Gouveia, analytik lodní společnosti Bimco. Podle AXS Marine bylo v první polovině roku objednáno 261 nových tankerů na surovou ropu – za celý loňský rok jich bylo 185. Téměř dvě třetiny objednávek jsou na takzvané supertankery, obrovské transportní lodě.
Tankery jsou v současnosti tak populární, že použité lodě, které jsou přibližně pět let staré, stály 172 milionů dolarů, což je dokonce více než stavba nového supertankeru, na nějž zákazníci někdy musí čekat i několik let. Podle nákladového manažera společnosti Veson Naucical je v současnosti cena nového tankeru třídy "Very Large Crude Carriers" (VLCC) přibližně 132 milionů dolarů.
Mezitím uvízlo téměř 9 % světové flotily supertankerů v Hormuzském průlivu. Zatímco provozní náklady lodě VLCC před začátkem íránské války činily méně než 50 000 dolarů denně, po začátku války to náhle vzrostlo na 424 000 dolarů. Ceny jsou stále přes 100 000 dolarů.
Podle Handelsblattu v současnosti objednávky přicházejí především z Řecka, s velkým odstupem následují Čína a Singapur. Většina tankerů je vyrobena v Číně. Protože není jasné, kdy se situace v Perském zálivu zlepší, jsou objednávky také riskantní sázkou: desítky lodí nebudou dodány dříve než do konce roku 2028. Navíc se očekává, že globální poptávka po fosilních palivech v nadcházejících letech poklesne. To nejenže láká k lukrativním přepravním sazbám – existuje také riziko drahé přebytečné kapacity.
Zdroj v němčině: ZDE
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