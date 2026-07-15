Japonsko poprvé od 2. světové války oživí zpravodajskou službu
15. 7. 2026
Tokio při vytváření zpravodajské služby konzultuje se Spojenými státy, Austrálií a Německem ohledně technologií, personálu a organizace práce. Reforma zpravodajských služeb je součástí rozsáhlé reformy japonské bezpečnostní politiky v době rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje.
Nová struktura by měla začít fungovat do prosince. Bude přímo podávat zprávy premiérce Sanae Takajči. Počáteční personál služby bude tvořit několik stovek zaměstnanců, včetně specialistů na kybernetickou bezpečnost, softwarových inženýrů a analytiků. Rozpočet služby se odhaduje na 400 milionů dolarů, koordinuje práci asi 33 tisíc zaměstnanců, kteří již pracují v oblasti zpravodajství v policii, Ministerstvu obrany, Ministerstvu zahraničních věcí a dalších odděleních.
Americké zpravodajské agentury pomáhají Japonsku vyvíjet kybernetické obranné systémy, bojovat proti průmyslové špionáži a kontrolovat zahraniční investice a zpravodajské služby. "Tohle je velmi důležitý krok. Premiérka učinila reformu prioritou," řekl Andrew Shearer, australský velvyslanec v Japonsku, který dříve vedl Národní zpravodajskou službu a radil japonským úřadům.
Dříve NYT uvedly, že po hromadném vyhoštění ruských zpravodajských důstojníků z Evropy v roce 2022 se mnozí z nich přestěhovali do Japonska. Podle novin Moskva využívala zemi jako jedno z klíčových center pro nákup dvouúčelových komponent pro výrobu zbraní a obcházení západních sankcí. Podle ukrajinských úřadů asi 90 % ruských raket a dronů obsahuje japonské komponenty.
Hlavní tajemník kabinetu Minoru Kihara uznal potřebu zpřísnit opatření proti zahraniční špionáži. Reforma však vyvolala kritiku. Opoziční poslankyně Mizuho Fukušima uvedla, že absence nezávislé zpravodajské služby za posledních osm desetiletí byla vědomou volbou založenou na japonské touze zůstat mírumilovným státem a na základě lekcí 2. světové války. Podle ní nová struktura zasahuje do práva na soukromí a připravuje cestu ke společnosti úplného dohledu.
Vytvoření jednotné zpravodajské služby bylo největší reformou japonské zpravodajské komunity od vlády premiéra Šinzóa Abého. Právě on po nástupu k moci vytvořil Národní bezpečnostní radu podle amerického vzoru. Takajči, která je vnímána jako jeho politická nástupkyně, v tomto směru pokračuje. Také dosáhla největšího nárůstu vojenských výdajů od 2. světové války a zrušila omezení pro vývoz zbraní.
Zdroj v angličtině: ZDE
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