Ukrajina objednává letouny Rafale a oznámila protiraketovou koalici
15. 7. 2026
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie umožní Ukrajině vyrábět francouzské řízené střely, přesně naváděné bomby a protiletadlové rakety poté, co Kyjev objednal novou generaci francouzsko-italských protiletadlových systémů a stíhaček Rafale.
Macronovo oznámení znamenalo první případ, kdy Francie souhlasila s licencováním výroby Ukrajině, což by jí umožnilo zvýšit zásoby v době, kdy Rusko zesiluje údery.
Výroba se soustředí na přesně naváděné vzduch-země bomby AASM, protiletadlové rakety Aster a systém SCALP, dálkové střely s plochou dráhou letu odpalované z letadel, které [v poněkud jiné konfiguraci s americkými komponenty jako Storm Shadow] také vyrábí Británie.
Macron uvedl, že radarové systémy jsou také postoupeny Ukrajině.
Řekl, že Zelenskyj také objednal dodávku nové generace protiletadlových systémů SAMP/T, které budou následovat po dodání starší verze a série raket.
Šestnáct bojových letounů Rafale bude také dodáno s cílem operovat na ukrajinském obloze do let 2028–2029, uvedl Macron.
Macron dále uvedl, že spojenci Ukrajiny souhlasili se zahájením vojenských cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou jako součást plánu na mnohonárodní síly, které by byly nasazeny po uzavření příměří s Ruskem.
Koalice pro protiraketovou obranu
Devět evropských zemí a Ukrajina oznámily vznik koalice pro rozvoj "čistě obranných" protibalistických schopností v Evropě, s odkazem na rostoucí hrozbu balistických raket.
"Věříme, že ochrana Evropy vyžaduje globální řešení integrované architektury protiraketové obrany, která odradí a porazí budoucí raketové hrozby," uvádí společné prohlášení Dánska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Ukrajiny a Spojeného království.
"Spojením naší obranné průmyslové základny, výzkumu a operačních zkušeností chceme vybudovat společnou kapacitu pro protiraketové systémy pro Evropu," uvádí se.
"Neděláme to proti žádnému národu, ale na obranu svých vlastních," dodal s odkazem na "jedinečnou zkušenost Ukrajiny", jejíž protivzdušná obrana byla v posledních týdnech opakovaně vystavena ruským balistickým raketovým útokům.
'Koalice ochotných'
Oznámení přišlo několik hodin poté, co Zelenskyj dorazil do Francie na setkání "Koalice ochotných", což je součást širších snah zahrnujících vytvoření společného postoje, který by mohl být předložen Rusku, a bezpečnostní záruky podporující případnou mírovou dohodu.
"My budeme... poprvé pořádat setkání na úrovni lídrů, poradců pro národní bezpečnost a obranných firem ze zemí, které mohou konkrétně přispět k budování nového protibalistického systému," uvedl Zelenskyj na X.
Kreml koalici odmítl jako lídry, kteří "nechtějí mír", přičemž uvedl, že Moskva bude pozorně sledovat.
"Jde o koalici válečných štváčů," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, obvinil skupinu z touhy "pokračovat ve válce" a dodal: "To jsou země, které podnikají nepřátelské akce proti Rusku, takže budeme velmi bedlivě sledovat."
Rusko v sobotu zahájilo raketové a dronové útoky na Ukrajinu, při nichž zahynulo osm lidí a desítky dalších bylo zraněno, uvedli představitelé, zatímco Zelenskyj vyzval k rychlejšímu dodání zbraní pro Kyjev.
Zdroj v angličtině: ZDE
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