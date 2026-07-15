Odborníci EU vyzývají k omezením sociálních sítí pro děti mladší 13 let
15. 7. 2026
Přístup na sociální média dětem mladším 13 let by měl být umožněn pouze pod dohledem jejich pečovatelů nebo ve škole, uvádí zpráva předložená v Bruselu panelem expertů radících EU v oblasti online ochrany dětí.
Doporučení přišlo poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že výkonný orgán EU na podzim předloží legislativní návrhy týkající se využívání sociálních médií dětmi.
Jaká byla doporučení panelu ohledně sociálních sítí?
Panel, který tvořili lékaři, akademici, zástupci mládeže a rodiče, ve zprávě uvedl řadu dalších doporučení:
Miminka a batolata by měla být držena dál od jakýchkoli obrazovek
Dětem ve věku od tří do 12 let by mělo být povoleno používání "věku přiměřených sociálních médií" a zařízení pouze pod dohledem
Teenageři mezi 13 a 18 lety by měli mít možnost "vyvíjejícího se autonomního používání" sociálních médií a dalších digitálních platforem, které mají "klíčové bezpečnostní prvky"
Děti 'potřebují čas v reálném světě' — von der Leyen
Při prezentaci zprávy von der Leyen, která panel zadala, vyzvala k "věku přiměřeným omezením" zavedeným "fázovaně a postupně".
"Naše děti potřebují čas v reálném světě. Čas na hraní, čas na budování přátelství, čas na chyby. Je čas utvářet si vlastní identitu, svou osobnost, než je místo toho utvoří algoritmus," řekla von der Leyen novinářům v Bruselu.
"Nejde o to, zda děti mají přístup na sociální sítě. Jde o to, zda a kdy sociální média mohou přistupovat k našim dětem," řekla.
Austrálie je uváděna jako vzor věkových limitů na sociálních sítích
Ačkoli několik členů bloku, včetně Německa, zvažuje zavedení věkových limitů pro sociální média, aby byly skutečně účinné a legální, bylo by pravděpodobně nutné jednat na úrovni EU.
Je to proto, že blok je odpovědný za vymáhání pravidel na hlavních online platformách a protože jakékoli zákony na národní úrovni musí být slučitelné s legislativou EU.
Von der Leyen nedávno vyjádřila obavy z dopadu sociálních médií na děti a poukázala na Austrálii jako na možný model.
Na konci roku 2025 se Austrálie stala první zemí, která zavedla věkové omezení pro přístup na sociální sítě, ačkoli účinnost a přínosy tohoto opatření byly předmětem mnoha debat.
Ačkoliv jsou sociální mediální giganti již právně povinni zavést opatření na ochranu dětí v EU podle zákona o digitálních službách (DSA), odborníci tvrdí, že pravidla potřebují komplexnější vymáhání.
Minulý týden Evropská komise zjistila, že společnost Meta, která vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, porušila pravidla DSA kvůli návykovému designu svých platforem a následnému poškození uživatelů, včetně nezletilých.
Zdroj v angličtině: ZDE
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