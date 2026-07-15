Podruhé od jeho smrti dorazila FBI do domu senátora Grahama
15. 7. 2026
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Podle televizního kanálu NBC News se přibližně 20 agentů FBI a dalších federálních agentur spolu s policisty z Kapitolu vrátilo do domu senátora. Zdroje uvedly, že policisté pokračují ve vyšetřování "z důvodu maximální opatrnosti".
Současně se od sobotního večera, kdy Graham zemřel, neobjevily žádné nové důkazy, které by naznačovaly násilnou povahu jeho smrti.
Po oznámení o jeho smrti už jednou dorazily záchranné složky a policie do senátorova domu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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