Bývalí ruští důstojníci: Za neúspěchem na Ukrajině stojí vliv Kremlu a FSB v armádě
15. 7. 2026
Podle Abbáse Galljamova, bývalého autora Putinůvých projevů a nyní Putinůva kritika, tento závěr nabízí focus skupiny složené z penzionovaných ruských armádních důstojníků, kteří jsou dobře obeznámeni s problémem a touhou po změnách.
Ti kdo Putinovi odporují, říkají, že je třeba podpořit depolitizaci vojenských povýšení. Je to krok, který by byl dobrý pro zemi a oblíbený u armády. Jinak bude ruská armáda nadále podávat špatné výsledky a nakonec dojde k další Prigožinově vzpouře, možná úspěšnější než ta první.
Galljamov neuvádí žádné podrobnosti o tom, kdo tyto fokusní skupiny organizoval, kdo se jich účastnil a kdy se konaly. Ale postoje, které uvádí, jsou zcela věrohodné vzhledem k tradičnímu hněvu ruské armády na to, že politici při jmenování vysokých velitelů a vydávání rozkazů přehlasují profesionály.
Zdroj v ruštině: ZDE
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