Relativizace antidemokratické propagandy a demagogie jako "zakázaných myšlenek" a cenzury
16. 7. 2026 / Bohumil Kartous
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Pan Adam (viz níže) obhajuje to, že učitelka v Havířově pouští v hodině občanské výchovy a ruštiny "cestopisné video" Ruskem placeného propagandisty. Je možné, že je prostě jen nedostatečně schopna posoudit obsah a neověřuje si povahu zdroje, který používá. Ziebovy profily na YouTube a Facebooku jsou proruské propagandy plné a to, že je za propagandu placen, je také dohledatelné (https://www.voxpot.cz/clanky/kdo-plati-jakuba-ziebu-youtuber-je-na-vyplatni-pasce-kremlu).
Pan Adam pravděpodobně neví, že školský zákon ukládá školám v Česku, aby vychovávaly a vzdělávaly k demokracii. Pouštět žákům propagandistická videa chválící nepřátelskou a nedemokratickou zemi je tedy v rozporu se zákonem, pokud učitelka nepoužije takové video právě jako příklad propagandy a nevysvětlí žákům (již dostatečně kognitivně vyvinutým), co to propaganda je a k čemu slouží. To se nestalo a ředitel školy tedy posoudil situaci zcela správně, dle zákona demokratické země. Paní učitelka odchází z tohoto problému s vytýkacím dopisem a s tím, že nebude učit občanskou výchovu, k čemuž zjevně nemá bazální předpoklady.
Úplně stejně "neznalého" posouzení situace se dopustil spolek se zavádějícím názvem Společnost pro obranu svobody projevu, jenž toto údajné "mučednictví" vztáhl i na učitelku ze základní školy v Praze 6, která v roce 2022 přesvědčovala v hodině žáky o tom, že v Ukrajině válka není a že Putin Ukrajinu denacifikuje. Nahrávka dlouhého výkladu jako vystřiženého z ruského propagandistického zdroje se dostala na veřejnost díky žákům, kteří tuto demagogickou obhajobu agresivní války v Ukrajině nahráli na mobil. Učitelka byla ze školy vyhozena a následně potrestána soudně. Zcela po právu, neboť z pozice pedagogické autority a v rozporu s požadavky zákona přesvědčovala dospívající v 8. třídě o zájmech antidemokratické a Česku nepřátelské země.
Pan Adam ale zřejmě ví, co dělá, stejně jako to vědí neužiteční idioti ze spolku herního vývojáře Vávry. Jeho narážka na údajné přepisování dějin a přejmenovávání ulic prozrazuje, že má zřejmě k Rusku vřelý vztah. Nechť ho má, žije v demokracii a dokonce i náklonnost ke kleptokratickému syndikátu, jenž vraždí civilisty a v cizí zemi, jejíž území okupuje, je postoj, se kterým může svobodně dýchat. I přesto, že obhajuje pro demokracii (a tedy svobodu slova) maligní jednání (podporu propagandy nedemokratické a nepřátelské země), nikdo ho nepošle do vězení nebo ho nebude perzekvovat. Může dokonce svobodně volit strany, které konvenují jejímu světonázoru, měl by být dokonce spokojen, protože ty v současnosti v Česku spoluvytváří vládní koalici. Na rozdíl od Ruska, které vězní lidi, kteří si dovolí pouze prohlásit, že v Ukrajině je válka. Absurdní a hloupé.
Ale pan Adam místo toho, aby se radoval, že v Česku vládnou strany sdílející jeho postoje a doslova podléhající Rusku, tepe údajnou cenzuru a využívá k tomu notoricky známou falešnou kauzalitu, která spojuje privatizační období se současností pod slovem "systém" ve snaze navodit dojem, že jde o nějakou řízenou komplexní strukturu, v níž jsou privatizační podvody a (scestná) představa o cenzuře pouze různými symptomy projevujícími se v různých obdobích.
Co na to říct. Podobně uvažujících lidí není v Česku zrovna málo, odráží to politická situace. Pan Adam může nadále svobodně žít ve svém bludu a veřejně se k němu hlásit. Podporu potřebují lidé na místech ředitelů škol, kteří jsou ochotni - navzdory politické situaci - bránit demokratické zákony a demokratické hodnoty.
Zakázané myšlenky
Raději je včas zakázat, než potom hanebně trestat!
Marek ADAM
Tak se nám tu ta myšlenková fóbie rozjela jako docela pěkný nešvar. Někteří lidé prý pořád ještě "nebezpečně smýšlejí".
Ale copak můžete zakázat lidem jejich myšlenky?
Už jsme si zvykli na mnohé. Že se z hrdinů osvobození stávají okupanti, že se ulice a náměstí přejmenovávají podle toho, odkud zrovna vítr fouká. Že se jedny sochy bourají a druhé instalují.
Že se smí rozkrádat národní podniky ve velkém, ale běda, jak nezaplatíte včas stokorunu apod.
Ještě donedávna měl systém (nemám rád slovo "režim", snad mi jej historie poněkud zprofanovala) jedno veliké alibi, kterým vyvažoval všechny ty odprodeje národního majetku za jednu korunu českou, loupeže tisíciletí a vlastizrádné bahamské transformace.
A tím posledním alibi byla donedávna tzv. svoboda slova. Že prostě šikovně krást se smí, pokud to tedy umíte, protože jinak si zde prý můžete říkat, co chcete...
Sice jste si už nemohli naplno otevřít ústa třeba na svazu odborů, protože tyhle vymoženosti se v kapitalismu prostě a jednoduše nenosí, ale mohli jste si alespoň do větru (a často i proti větru) říkat a zpívat, co Vám přišlo na mysl.
Jenže i tohle poslední alibi dnešního systému teď padá!!!
Máme tu další paní učitelku, která bude od příštího školního roku mít povinné "zaracha" a nebude smět učit občanskou nauku (dnes se to prý jmenuje Výchova k občanství či co). Protože - a to se podržte - pouštěla žákům cestopisné video o tom Rusku, a to přímo od "zakázaného" zastupitele Plzně, zvoleného tuším za SPD, Jakuba Zieby.
Kde že jsou ty "loňské sněhy" z přelomu tisíciletí, když pan prezident Havel mluvil ve svém novoročním projevu tak krásně - že učitelé jsou morálními autoritami společnosti, jichž je třeba si vážit...?
Teď už je dokonce nebezpečné i nosit nějaké nevhodné písmeno na tričku, protože to může být trestné. Docela jsem rád, že se nejmenuji Zdeněk, Zbyšek nebo Zdíša (abych byl genderově korektní), protože bych se bál někde uvést svůj monogram. A ještě ho mít vyšitý třeba na kapesníku. No hanba!
Škoda, že když teď už máme tu novou vládu, která prý "není stejná jako ta předchozí", tak že se tak razantně a exemplárně nepostupuje třeba při vyšetřování bitcoinů, dozimetrů, předražených zbrojařských a armádních zakázek, adoraci banderismu apod.
A tak bude naše pořádková ideo-policie raději stíhat všechny ty "nežádoucí elementy společnosti", které nechtějí jít s flintou na Rusa a nevědí proč.
No jo, je tomu asi nějak podobně jako v tom slavném Haškově románu o Švejkovi: "S vámi nechci mít nic společnýho, vy darebáci! S vámi bych se ještě mohl dostat do pěkný šlamastyky, vy lumpové!"
Klid, ten pán je tady jenom pro dvojnásobný pokus loupežné vraždy...
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