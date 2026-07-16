Proč prasklo okno letadla společnosti Ryanair-Air Malta během letu a mohlo by se to opakovat?
16. 7. 2026
Cestující Ljubisa Karović byl téměř vysát ze svého sedadla, když během letu z Řecka prasklo okno Boeingu 737-800
Pro nervózní cestující to zní jako noční můra; pro většinu lidí je to něco, co si dokážou představit jen v akčním filmu. Minulý týden však byl jeden cestující skutečně během letu téměř vysát ven rozbitým okénkem letadla.
Ljubisa Karović byl na palubě letu společnosti Ryanair-Air Malta odlétajícího z řecké Soluně, když v Boeingu 737-800 vyletělo okénko vedle něj a vytáhlo mu hlavu a ramena ven z letadla. Jeho manželka a ostatní cestující mu pomohli zůstat uvnitř.
Jak k tomu došlo – a mohlo by se to opakovat?
Co způsobilo prasknutí okénka?
Vyšetřovatelé zatím nepotvrdili podrobnosti, ale podle výpovědí cestujících se okénko rozbilo poté, co do něj narazil úlomek v důsledku poruchy pravého motoru ve výšce přibližně 16 000 stop. Společnost Ryanair uvedla, že let „se krátce po vzletu vrátil do Soluně, když se během letu uvolnilo okénko u cestujícího“. K incidentu došlo nad Severní Makedonií, kde úřady uvedly, že letadlo se vrátilo „kvůli problému s pravým motorem a dekompresi kabiny“
Proč nebyl zcela vysát ven?
Cestující novinářům sdělili, že Karović měl zapnutý bezpečnostní pás, což mu velmi pomohlo. Přispěly k tomu však i další faktory. Letadla mají malá okénka a tělo dospělého člověka by mohlo fyzicky zablokovat otvor, když se okénko vyrazí. Nejsilnější sání je navíc relativně krátkodobé. „Proud vzduchu je náhlý a ustane, jakmile se tlak uvnitř kabiny vyrovná s tlakem venku,“ uvedl dr. Jason Knight, vedoucí přednášející v oboru mechaniky tekutin na Univerzitě v Portsmouthu.
Jak časté jsou takovéto incidenty?
Jsou extrémně vzácné – ale bohužel ne bezprecedentní. Naposledy, kdy byl cestující částečně vtažen ven z rozbitého okna – nebo technicky řečeno, vyfouknut ven relativní silou kabinového tlaku – se to stalo v roce 2018 při letu společnosti Southwest Airlines z New Yorku do Dallasu. Přestože ji ostatní cestující vtáhli zpět do letadla, Jennifer Riordanová zemřela.
Ačkoli přesné podrobnosti o incidentu společnosti Ryanair z minulého týdne zůstávají nepotvrzené, první zprávy naznačují, že okno rozbily části poškozeného motoru. Záběry zveřejněné na internetu zřejmě ukazují chybějící lopatku ventilátoru. K smrtelnému incidentu společnosti Southwest došlo na podobném modelu Boeing 737 s proudovými motory vyrobenými společností CFM, kde se ulomila lopatka ventilátoru a rozbila okno.
Celý panel dveří vyletěl z letadla Boeing 737-Max při letu společnosti Alaska Air v roce 2024, ale naštěstí sousední sedadla byla prázdná.
Jinak se piloti nejvíce přiblížili tomu, aby byli vysátí z moderních letadel skrz rozbité čelní sklo kokpitu.
Je přežití takové nehody zázrak?
V nedávných případech se zdá, že většina lidí přežila. Karović je v nemocnici léčen na zranění a psychické trauma. Jeho manželka uvedla, že krvácel z nosu a úst, měl těžce poraněnou ruku a utrpěl při této hrůzné události oděrky.
Druhý pilot společnosti Sichuan Airlines utrpěl pouze zlomeninu zápěstí poté, co částečně proletěl oknem letadla Airbus A319 v Číně, a to jen několik týdnů po incidentu společnosti Southwest v roce 2018.
V roce 1990 byl pilot společnosti British Airways po 20 minut držen za nohy poté, co krátce po vzletu vyletěl panel čelního skla, a zázračně přežil, zatímco jeho kolegové ho považovali za mrtvého. Pilot však utrpěl vážná zranění a psychickou újmu.
„Jedním z rizik je hypoxie, dalším je fyzické trauma a dalším je psychické trauma, protože se jedná o hluboce šokující událost,“ uvedl dr. Simon Bennett, pilot a ředitel oddělení civilní bezpečnosti a ochrany na Univerzitě v Leicesteru. „Ale přežít se dá.“
Kdo je nejvíce ohrožen, když vyletí okno?
Největšímu riziku čelí lidé, kteří sedí blízko okna a nemají zapnutý bezpečnostní pás, zejména pokud jsou dostatečně malí, aby jím snadno proletěli. Cestující v řadách před a za nimi bývají chráněni sedadly. „Nejvyšší rychlost proudění vzduchu je přímo skrz okno, takže ohrožen je kdokoli, kdo sedí blízko okna, ale k takovým incidentům dochází velmi zřídka,“ uvedl Knight. „Dveře jsou mnohem větší než okna, takže by byl ohrožen kdokoli v blízkosti dveří, ale i v tomto případě by šlo o velmi vzácný incident.“
Jak nebezpečné mohou tyto incidenty být?
Letadla jsou konstruována tak, aby odolala vyražení okna, ale náhlá ztráta tlaku může přesto způsobit vážné problémy, pokud je letadlo staré nebo nebylo řádně udržováno. Ve starých trupech se mohou hromadit četné drobné trhliny, které se při nárazu do trupu stanou významnou slabinou. „Kdyby šlo o starodávný trup, který by měl 25 nebo 30 let, mohlo by to vyvolat další skryté poruchy a mohlo by dojít k explozivní dekompresi, při které by celé letadlo mohlo být ztraceno během několika sekund,“ řekl Bennett. „Celý trup se může roztrhnout.“
Proč k těmto nehodám dochází?
K pochopení toho, co se stalo při letu společnosti Malta Air, bude zapotřebí formálního vyšetřování, ale Bennet je znepokojen „exponenciálním“ nárůstem tendence leteckých společností zadávat výrobu a údržbu subdodavatelům. „Historie nás učí, že slabým místem je zde údržba. Subdodávky ztěžují kontrolu kvality. Je obtížnější kontrolovat kvalitu v roztříštěném systému.“
Jaká je nejlepší strategie – a co by měli lidé dělat, pokud praskne okno?
Jediným zřejmým preventivním opatřením, pokud má smysl ho proti takové mimořádné, ale extrémní události přijmout, se zdá být zapnutí bezpečnostního pásu a vyhýbání se sedadlům u okna, zejména těm v řadách vedle motoru nebo těsně za ním. Přesné okno, které se rozbilo na letu společnosti Ryanair, není potvrzeno, ale zdá se, že se nacházelo v okolí sedadel 12F, 14F nebo 15F.
Jakmile dojde k okamžité dekompresi v důsledku exploze, je riziko, že by byli ostatní při poskytování pomoci vytlačeni ven, nízké. Odborníci však radí, že je nejlepší poslouchat letovou posádku: „Lidé v pilotní kabině i v kabině pro cestující jsou dokonalí profesionálové, takže se jejich radami řiďte do písmene,“ řekl Bennett. „Nebuďte lhostejní. Když před vámi před vzletem stojí člen palubního personálu a ukazuje vám, jak si nasadit záchrannou vestu, tak ho sakra poslechněte.“
Zdroj v angličtině ZDE
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