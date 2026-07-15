Turek a sanitka
15. 7. 2026 / Albín Sybera
Poslanec české protiekologické strany „Motoristé sobě“ narazil autem do sanitky
Čestný předseda vládnoucí protizelené a euroskeptické strany „Motoristé sobě“ Filip Turek narazil 13. července v centru Prahy do sanitky.
Fotografie, které široce sdílela česká média, ukazují Turka stojícího vedle svého černého mercedesového džípu a poškozené malé sanitky značky Škoda, která slouží k přepravě krve a jiného biologického materiálu.
Policejní testy prokázaly, že Turek, který má známou historii překračování rychlosti, nebyl pod vlivem alkoholu ani žádné zakázané látky.
„Je to jednoduché, blížil jsem se k zelené a bohužel jsem se srazil s autem přijíždějícím shora. Protože mám větší auto, to menší se převrátilo,“ citovaly kontroverzního českého poslance internetové zpravodajské servery iDnes.cz a Seznam Zprávy (SZ).
„Takže teď pokračuji s autem, se kterým jsem měl nehodu, normálně na ministerstvo,“ dodal Turek a uvedl, že je mu „líto, co se stalo“, a že nebylo možné srážce na křižovatce zabránit, na kterou sanitka vjela na červenou se zapnutými sirénami.
Nehoda však okamžitě vyvolala vlnu vtipů na internetu o Turkovi, který se často prezentuje jako bývalý závodník. Uživatelé sociálních sítí označili politika za špatného závodníka a špatného řidiče a poukázali na jeho mizerné výsledky ve skutečných závodech, kterých se zúčastnil.
Jiní komentátoři byli šokováni tím, že Turek zřejmě bral nehodu tak na lehkou váhu poté, co záběry, které později zveřejnil SZ, ukázaly, jak se sanitka převrátila a málem srazila chodce.
Turek je nejviditelnějším a nejkontroverznějším politikem strany motoristů a čelil ostré kritice veřejnosti kvůli své sbírce nacistických memorabilií a fotografiím, na nichž zvedá paži v nacistickém pozdravu.
Loni v prosinci liberální prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Turka novým ministrem životního prostředí v důsledku skandálu kolem Turkových rasistických, sexistických a homofobních komentářů na internetu, ale Turek nastoupil do funkce vládního vyslance pro klima krátce poté, co motoristé převzali kontrolu nad ministerstvem a prohlásili klimatickou krizi za „ukončenou“.
Turek při nehodě, k níž došlo na křižovatce I. P. Pavlova, neutrpěl žádná zranění, zatímco řidič sanitky utrpěl středně těžké až těžké poranění hlavy a byl při vědomí, když byl převezen do nemocnice,Česká televize (ČT) informovala.
Provoz tramvají na křižovatce I. P. Pavlovy byl po nehodě na téměř hodinu přerušen, ČT rovněž informovala.
Mluvčí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Homolka Martina Dostálová sdělila ČT, že biologický materiál přepravovaný sanitkou byl „již nepoužitelný, zničený, poškozený, což znamená, že jsme okamžitě vyslali další vozidlo pro další zásilku těchto trombocytových látek, abychom je mohli včas poskytnout pacientům“.
Zdroj v angličtině ZDE
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