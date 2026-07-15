Trump vyhrožuje válečnými zločiny
15. 7. 2026
Trump prohlásil, že zničí všechny elektrárny a mosty, aby donutil Teherán k dohodě uprostřed patové situace ohledně Hormuzského průlivu
Donald Trump pohrozil, že příští týden rozšíří americké údery proti Íránu tak, aby se zaměřily na elektrárny a mosty, pokud Teherán nebude souhlasit s dohodou uprostřed pokračujícího sporu ohledně Hormuzského průlivu.
„Příští týden to pro ně bude opravdu zlé, protože příští týden přijdou na řadu elektrárny. Příští týden přijdou na řadu mosty,“ řekl americký prezident v úterním rozhovoru pro Fox News. „Zničíme všechny jejich elektrárny. Zničíme všechny jejich mosty, pokud se neposadí k jednacímu stolu a nebudou vyjednávat.“
Trump se podobně vyjádřil již v březnu, kdy pohrozil, že „zničí“ íránské elektrárny a úpravny pitné vody, pokud Teherán „v brzké době“ nepřistoupí na mírové podmínky. Ničení civilní infrastruktury, jako jsou elektrárny a vodárny, by bylo podle mezinárodního humanitárního práva nezákonné a pravděpodobně by představovalo válečný zločin.
Trumpovy výroky přišly v době, kdy americké síly již čtvrtý den v řadě prováděly údery proti Íránu a znovu zavedly námořní blokádu přístavů této země v Hormuzském průlivu.
Centrální velitelství USA (Centcom) uvedlo, že cílem nejnovějších úderů bylo „oslabit íránské kapacity používané k útokům na komerční lodní dopravu“ v průlivu, který je klíčovou přepravní cestou pro ropu a plyn z Perského zálivu a kde Teherán opakovaně prováděl útoky na civilní plavidla.
Íránská státní média informovala o výbuchech poblíž přístavního města Bandar Abbás na ostrově Qeshm v Perském zálivu nedaleko Hormuzského průlivu a na dalších místech.
V reakci na to Íránské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že zaútočily na cíle, které popsaly jako velitelská a řídící centra, logistická zařízení, sklady paliva a vojenské vybavení patřící páté flotile USA v Bahrajnu.
Útokům čelily jak Bahrajn, tak Kuvajt, přičemž jordánská armáda ve středu brzy ráno rovněž oznámila, že její protivzdušná obrana zachytila a sestřelila tři balistické rakety, které vletěly do jejího vzdušného prostoru.
Íránská státní tisková agentura IRNA dříve uvedla, že íránské síly provedly útok pomocí dronů na vojenskou základnu v Jordánsku, kde jsou umístěna americká bojová letadla.
IRGC varovala, že pokud se Washington pokusí zablokovat vývoz ropy a plynu z regionu kontrolou námořních tras, mohly by být uzavřeny i jiné vývozní trasy sloužící zájmům USA a jejich spojenců, přičemž uvedla, že regionální vývoz energie bude „buď pro všechny, nebo pro nikoho“.
Dny odvetných úderů Íránu napříč Blízkým východem – a snahy obou zemí o získání kontroly nad námořní cestou, kterou v době míru prochází pětina světové ropy a zemního plynu – hrozí, že region opět uvrhnou do totální války.
Trump ustoupil od hrozby z počátku tohoto týdne, že lodě budou muset platit USA 20% poplatek za „bezpečnost“ v úžině, a nahradil ji tím, co popsal jako investiční a obchodní dohody s arabskými státy Perského zálivu.
Americký prezident uvedl, že se rozhodl zrušit mýtné „na základě velmi plodných rozhovorů s vedením Blízkého východu“, a chválil se „obrovskými“ investicemi, a to pouhých pět hodin předtím, než mělo mýtné vstoupit v platnost. Uvedl, že USA budou i nadále blokovat íránské přístavy.
Vyhlídky na jednání zaměřená na zajištění trvalého příměří po podpisu křehkého prozatímního příměří 17. června se jeví jako stále mizivější. Íránský náměstek ministra zahraničí Kazem Gharibabadi uvedl, že rozhodnutí USA obnovit blokádu „v jistém smyslu zrušilo islámábádské memorandum“.
Na otázku, jak dlouho budou americké údery pokračovat, Trump odpověděl: „Budou pokračovat, dokud neřeknu, že to stačí… Zničíme všechny jejich elektrárny. Zničíme všechny jejich mosty, pokud se neposadí k jednacímu stolu a nebudou vyjednávat.“
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