Kvůli české hraběnce si následník brazilského trůnu nesmí vzít italskou aristokratku
15. 7. 2026 / Fabiano Golgo
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Brazilské císařství zaniklo před téměř 137 lety. Jeho rodinná pravidla však stále rozhodují o tom, koho si smí vzít muž, který by se stal císařem, kdyby Brazílie někdy znovu chtěla císaře. Aby člověk pochopil, proč je italská aristokratka v roce 2026 považována za nevhodnou nevěstu brazilského prince, musí se vrátit o více než sto padesát let zpět. Ne do Ria de Janeiro, ale do Chotěboře.
V každé normální rodině by oznámení svatby čtyřicetiletého muže vyvolalo otázky, zda bude obřad v kostele, kdo zaplatí hostinu a kam se posadí příbuzná, která se nesnáší s nevěstinou matkou. V brazilské císařské rodině to vyvolalo ústavní krizi ve státě, který neexistuje.
Dom Rafael de Orléans e Bragança, muž žijící v Londýně a pracující v poradenské společnosti, si chce 28. listopadu ve Florencii vzít osmatřicetiletou Italku Margheritu delle Piane. Brazilský stát proti tomu nic nemá. Katolická církev zřejmě také ne. Problém má Rafaelův pětaosmdesátiletý strýc Dom Bertrand, který se považuje za hlavu brazilského císařského domu a svého synovce označuje za následníka trůnu.
Na monarchistickém setkání v São Paulu nechal Bertrand přečíst dopis, podle něhož sňatek neschvaluje. Pokud se Rafael přesto ožení, má se to považovat za faktické zřeknutí se jeho dynastických práv. Na první místo v rodinném pořadníku by pak postoupila Rafaelova mladší sestra Maria Gabriela. Brazílie je republikou od roku 1889, žádný státní orgán šlechtické tituly neuznává a císařská posloupnost nemá větší právní účinek než pořadí hostů u rodinného stolu. Rodina ji přesto spravuje se svědomitostí personálního oddělení Vatikánu.
Důvodem není, že by Margherita byla příliš obyčejná. Je příslušnici tradiční janovské aristokratické rodiny. Její problém spočívá v tom, že není dostatečně neobyčejná. Nepochází z panující ani dříve panující dynastie. Pro rodová pravidla, která uznává Bertrandova větev rodiny, tedy není ženou, s níž se může budoucí císař oženit a zároveň si ponechat právo na císařství, které nemá území, vládu ani občany.
Brazílie se po získání nezávislosti nestala republikou jako většina někdejších španělských kolonií. Roku 1822 vznikla jako konstituční císařství. Prvním císařem byl Pedro I., syn portugalského krále, a po něm nastoupil Pedro II., vzdělaný, moderní panovník, který zemi vládl téměř půl století. Protože jeho dva synové zemřeli v dětství, dědičkou trůnu se stala dcera Isabel.
Právě Isabel v květnu 1888 jako regentka podepsala Zlatý zákon, který definitivně zrušil otroctví. Brazilské císařství však abolici přežilo jen o rok a půl. V listopadu 1889 armáda svrhla Pedra II. bez lidového povstání a téměř bez odporu. Císařská rodina dostala několik hodin na sbalení a odplula do evropského exilu. Brazilci se následující ráno probudili v republice, o niž většina z nich nežádala a jejíž vznik mnozí ani neviděli.
Monarchie tím skončila. Dynastie nikoli.
Isabelin nejstarší syn Pedro de Alcântara byl mužem, který by jednou nastoupil na brazilský trůn, kdyby se monarchie vrátila. Narodil se roku 1875 v Petrópolisu, městě založeném jako letní sídlo císařského dvora. Po pádu režimu vyrůstal převážně v Evropě a sloužil v rakousko-uherské armádě. Tam se spřátelil s bratry z českého rodu Dobřenských z Dobřenic a při návštěvách jejich chotěbořského zámku poznal jejich sestru Alžbětu.
Alžběta Dobřenská z Dobřenic rozhodně nebyla dívkou, kterou by bylo nutné narychlo naučit držet dezertní vidličku. Pocházela ze starého českého šlechtického rodu doloženého už ve 14. století. Byla vzdělaná, katolička, společensky dokonale přijatelná a měla správné předky v takovém množství, že by běžnému smrtelníkovi vystačili na několik životů. Neměla však to jediné, co Isabel považovala za podstatné: nepatřila ke královské dynastii.
Pro brazilského následníka trůnu byla pouhá hraběnka málo.
Pedro se do ní přesto zamiloval. V rodinném dramatu, které následovalo, není jasné, zda se více bojoval o budoucnost monarchie, nebo o společenské představy princezny Isabel. Výsledek je však známý. Dne 30. října 1908 Pedro podepsal prohlášení, jímž se vzdal svých práv na brazilský trůn za sebe i své budoucí potomky. O dva týdny později, 14. listopadu, se s Alžbětou ve Versailles oženil.
Bylo to velké romantické gesto, ale také gesto s poněkud neobvyklou cenou. Pedro se nevzdal skutečné koruny, paláce ani státního rozpočtu. Brazilský trůn v té chvíli už devatenáct let neexistoval. Vyměnil tedy hypotetickou korunu za skutečnou ženu.
Právě z tohoto rozhodnutí vznikl spor, který brazilskou císařskou rodinu rozděluje dodnes. Potomci Pedra a Alžběty vytvořili takzvanou petropoliskou větev. Rodina Pedrova mladšího bratra Luíse se stala větví vassouraskou. Obě jména pocházejí od měst ve státě Rio de Janeiro, kde jejich členové žili. Nejde tedy o dva politické směry, ačkoli se jejich spor někdy vede s vážností katolíků a protestantů v 16. století.
Vassouraská větev tvrdí, že Pedrova renunciace byla konečná a vztahovala se i na všechny jeho potomky. Petropoliská větev ji postupně začala zpochybňovat. Její argument je jednoduchý: Pedro se nemohl platně vzdát práv lidí, kteří se ještě nenarodili, a navíc šlo o práva vyplývající z ústavy, nikoli o rodinnou stříbrnou lžičku, kterou může majitel odkázat mladšímu bratrovi.
Dom Bertrand a Dom Rafael pocházejí z vassouraské větve. Rafael je tedy dnes považován za následníka právě proto, že Pedro de Alcântara před více než sto lety přišel o své postavení kvůli Alžbětě Dobřenské. Pravidlo, které Rafaela dostalo na první místo, ho nyní může z téhož místa odstranit. Historie málokdy vytváří dokonalejší kruhy.
Celá věc je ještě podivnější při pohledu do brazilské císařské ústavy z roku 1824, na niž se rodina dodnes odvolává. Dokument stanovoval pořadí následnictví a zakazoval, aby na trůn nastoupil cizinec. Článek 120 požadoval souhlas císaře se sňatkem předpokládané dědičky trůnu. Pokud by císař nežil, měl sňatek schválit parlament.
Ústava však neříká, že se člen císařské rodiny musí oženit pouze s osobou z panující nebo bývalé panující dynastie. Nezavádí obecný zákaz nerovnorodých manželství. Nestanovuje ani automatickou ztrátu dědických práv pro muže, který se ožení s hraběnkou. Isabel tedy v roce 1908 do brazilské dynastie přenesla evropský dvorský zvyk a proměnila jej v pravidlo, které původní brazilská ústava takto neformulovala.
Je v tom typická logika institucí, které přišly o skutečnou moc. Fungující monarchie se může měnit, protože musí každý den vyjednávat se společností, parlamentem a veřejným míněním. Sesazené dynastii nic takového nehrozí. Nemůže přijít o voliče, vládu ani státní rozpočet, protože nic z toho nemá. Zbývá jí pouze obřad, titul, pořadník a představa čistoty rodu.
Čím méně skutečné moci zůstane, tím přísněji se hlídají její symboly.
Dom Bertrand se na svých oficiálních stránkách označuje za „císaře de iure", tedy císaře podle práva. Je katolickým tradicionalistou, pokračovatelem brazilského ultrapravicové hnutí Tradice, rodina a vlastnictví a autorem knihy, která popisuje ekologické hnutí jako údajný nástroj „rovnostářského a protikřesťanského náboženství". Nikdy se neoženil a nemá děti. O to soustředěněji nyní rozhoduje, zda si jeho synovec smí vzít ženu, kterou miluje.
Samotná Brazílie zatím neprojevuje velkou touhu účastnit se této rodinné operety. V roce 1993 se konalo celostátní referendum, v němž si občané vybírali mezi republikou a obnovením monarchie. Republika získala 66,3 procenta hlasů. Monarchie 10,3 procenta.
To je mimochodem přesně stejný podíl, jaký získaly prázdné hlasovací lístky. Neplatných hlasů bylo ještě více, 13,2 procenta. Brazilská monarchie tedy nejen prohrála s republikou. Prohrála i s lidmi, kteří nebyli schopni nebo ochotni platně označit jednu z možností.
Přesto by byla chyba považovat současný spor pouze za komickou kuriozitu. Rodiny bývalých panovníků fungují jako skladiště politické paměti. Uchovávají rituály, hierarchie a společenské představy, které jejich země oficiálně dávno opustily. V tomto případě jde o představu, že láska je soukromá záležitost jen do chvíle, než může znečistit rodokmen.
Alžběta Dobřenská tuto logiku narušila už roku 1908. Nevedla revoluci, nevydala manifest a patrně nikdy neměla ambici přepisovat brazilské ústavní dějiny. Stačilo, že se do ní zamiloval správný muž ve špatném pořadí následnictví. Její existence rozdělila císařskou rodinu na dvě větve a nepřímo vytvořila pořadník, na jehož vrcholu dnes stojí Rafael.
Margherita delle Piane nyní stojí před stejnou neviditelnou branou. Je aristokratka, ale nikoli princezna. Je katolička a podle Rafaela sdílí hodnoty jeho rodiny, ale její rodokmen nevede k trůnu. A právě proto ji muž, který by se jednou mohl stát císařem země odmítající císaře, nesmí bez následků pojmout za manželku.
Rafael si pravděpodobně vybere stejně jako Pedro. Ožení se. Ztratí titul, který brazilské právo nezná, a místo něj získá manželství, které brazilské právo uznává bez problémů. Na monarchistických internetových stránkách se pak změní pořadí několika jmen. V životě více než dvou set milionů Brazilců se nezmění vůbec nic.
To ovšem neznamená, že Alžběta Dobřenská neměla na brazilské dějiny vliv. Naopak. Ukázala, že instituce může přežít vlastní stát, pokud dokáže proměnit rodinnou večeři v audienci, svatbu v ústavní otázku a lidskou náklonnost ve vzpouru proti dějinám.
Brazilské císařství zemřelo roku 1889. Jeho tchyně přežila.
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