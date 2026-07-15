V Británii budou 16- a 17letí povzbuzováni k dodržování půlnočního zákazu používání sociálních médií
15. 7. 2026
Blokování některých aplikací od půlnoci do 6:00 ráno je nejnovější fází snahy britských vládnoucích labouristů chránit mladé lidi před online riziky
Šestnácti- a sedmnáctiletí budou vybízeni k dodržování nočního zákazu používání sociálních médií od půlnoci. Jedná se o nejnovější fázi snahy labouristů „chránit příští generaci“ před online riziky, včetně špatného spánku způsobeného nočním užíváním sociálních médií.
Od příštího jara budou nbritští teenageři vyzýváni, aby se zdrželi používání určitých aplikací, přičemž bude ve výchozím nastavení zapnuto blokování od půlnoci do 6:00. Tento zákaz však nebude povinný a lze jej obejít. Tento krok navazuje na zákaz používání sociálních médií pro děti do 16 let oznámený minulý měsíc, který zahrnoval omezení na platformách jako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X.
Vláda se rovněž zdržela omezení používání virtuálních privátních sítí (VPN), které dětem umožňují obejít věkové omezení na sociálních médiích tím, že předstírají, že se nacházejí v zemi, kde zákaz neplatí. Vlastní výzkum vlády zjistil, že pouze 7–10 % dětí uvedlo, že používá VPN výslovně k obcházení věkových kontrol. Vláda se rovněž obává, že omezení by mohla poškodit svobodu projevu.
Nadace Molly Rose Foundation, která se zasazuje o bezpečnost na internetu, uvedla, že nejnovější opatření jsou součástí „dalšího souboru dílčích oznámení, nikoli komplexního plánu pro bezpečnost dětí, který je zapotřebí“.
Konkrétní aplikace, na které se vztahuje výchozí časový limit, nebyly v oznámení ministryně pro technologie Liz Kendallové – v rámci jednoho z posledních kroků vlády Keira Starmera – jmenovitě uvedeny. Kendallová uvedla, že funkce, které mohou uživatele přimět k delšímu procházení videomateriálu – jako jsou videa, která se automaticky přehrávají po skončení předchozího, a kanály, které neustále nabízejí personalizovaný obsah – budou u starších teenagerů rovněž ve výchozím nastavení deaktivovány. Toto omezení však budou moci několika kliknutími zrušit. Vláda se snaží zabránit „prudkému zlomu“, kdy by se teenageři v okamžiku, kdy dosáhnou 16 let, náhle ocitli vystaveni nejvíce návykovým funkcím sociálních médií.
Beeban Kidron, zakladatelka nadace 5Rights Foundation, která se zasazuje za práva dětí na internetu, uvedla, že výchozí nastavení, které lze vypnout, je „jen na oko a pro titulky v médiích, ne pro děti“.
„Toto není změna, o kterou rodiče žádali, ani kterou odborníci chtěli – byla vymyšlena v DSIT [Ministerstvu pro vědu, inovace a technologie] jen pro další kolo zpráv.“
Kendallová uvedla, že veřejná konzultace ukázala, že i když mladí lidé v 16 letech získávají větší nezávislost, rodiče i děti stále chtějí ochranu před nejvíce návykovými online funkcemi, které mohou poškodit jejich duševní pohodu.
„Tato opatření budou klíčová pro to, aby mladí lidé mohli mít dostatek spánku, soustředili se na školu a studium a trávili více kvalitního času s rodinou a přáteli,“ řekla.
Aktivisté také vyzývají vládu, aby posílila ochranu mladých lidí před chatboty s umělou inteligencí, Kendallová však oznámila pouze plány na „pravidelné přestávky pro osoby mladší 18 let při používání chatbotů, což má podpořit zdravější online návyky“.
V květnu pověřilo ministerstvo DSIT společnost Savanta, zabývající se datovým a tržním výzkumem, aby otestovala tři různá omezení používání sociálních médií: omezení na 15 minut denně, zákaz přístupu od 21:00 do 7:00 a úplné odstranění aplikací sociálních médií.
Zjistilo se, že zákaz přístupu je nejlépe prosaditelným omezením, a omezení přístupu ke službám Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, X a Reddit také přineslo nejvýraznější a nejtrvalejší přínos pro kvalitu spánku. YouTube, Teams, Google Classroom a aplikace pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp a iMessage, byly během zákazu přístupu, který v rámci testu trval od 21:00 do 7:00, stále povoleny.
Mezi kladné stránky patřilo, že mladí lidé uváděli, že chodili spát dříve, cítili se odpočatější, lépe se soustředili ve výuce i při opakování látky a pociťovali méně stresu. Účastníci tyto účinky často popisovali jako kumulativní. V domácnostech docházelo k častější osobní interakci a společnému trávení času s rodinou.
Mezi zápory patřilo, že se děti cítily izolované a odříznuté od přátel, když byly odpojeny od platforem jako Snapchat, a pociťovaly podrážděnost a výkyvy nálady, přičemž někteří rodiče přirovnávali počáteční přizpůsobení se k abstinenčním příznakům.
Zdroj v angličtině ZDE
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